«آسياد 2026»: الياباني ياماشيتا يفوز بذهبية الماراثون «تحت الأمطار»

انتظر الياباني إيتشيتاكا ياماشيتا اللحظة المناسبة قبل أن ينطلق بقوة ليحصد الميدالية الذهبية في سباق الماراثون بدورة الألعاب الآسيوية السبت، مما أثار حماس الجماهير المحلية التي اصطفت على جانبي الطريق في صباح ممطر في ناغويا، قبل أن تعود شيتايي إيشيتي بالزمن إلى الوراء لتفوز بسباق السيدات لصالح البحرين.

وحقق ياماشيتا، المولود في ناغازاكي، اللقب السابع لليابان في سباق الماراثون للرجال في الألعاب الآسيوية، بعد أن ترك منافسيه يقومون بالجهد الشاق في المقدمة قبل أن ينطلق بخطوة حاسمة.

وكان ياماشيتا جزءاً من مجموعة من ستة متسابقين انفصلت عن البقية عند منتصف المسافة، وظل خلف الكوري الشمالي هان إيل ريونغ، الفائز بفضية هانغزو، والهندي ساوان باروال، ليحددوا وتيرة السباق مع بقاء 10 كيلومترات على النهاية.

وعندما بدأ هان وباروال في التراجع، انطلق ياماشيتا بقوة ووصل إلى خط النهاية في ملعب ميزوهو بارك الرياضي في ساعتين و10 دقائق و49 ثانية، متقدماً بفارق 48 ثانية على باروال، الذي سجل رقماً قياسياً شخصياً.

وقال ياماشيتا: «بينما كان المتسابقون من الصين والهند يتناوبون على قيادة المجموعة، لم أكن أتولى القيادة بنفسي تقريباً. لذا شعرت ببعض الأسف».

وانطلق الصيني فنغ بي يو بقوة في اللحظات الأخيرة ليخطف الميدالية البرونزية من هان.