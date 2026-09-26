«آسياد 2026»: ذهبية ماراثون السيدات للبحرينية هابتي

أحرزت عداءة الماراثون المخضرمة البحرينية شيتايه هابتي أول ميدالية ذهبية لها في دورة الألعاب الآسيوية السبت في اليابان، وذلك بعد 16 عاماً من فوزها بفضية سباق 10 آلاف متر خلال دورة غوانزو.

وتمكنت الأم لثلاثة أطفال من التفوق على الصينية سيرين تشوومو واليابانية ميكوني يادا، لتعبر خط النهاية بزمن قدره 2:27:31 ساعة.

ورفعت هابتي رصيد البحرين إلى خمس ذهبيات محتلة المركز التاسع في الترتيب العام الذي تتصدره الصين.

وقالت هابتي: «ربما حان وقت الاعتزال. أبلغ من العمر 36 عاماً، لكن هدفي في آخر منافسة لي هو المشاركة في بطولة العالم (2027)».

وأضافت الإثيوبية الأصل: «لدي ثلاثة أطفال، وابني الثاني كان يقول لي: (ماما، لا تركضي). إنه يريدني أن أبقى في المنزل. لكنه سيكون سعيداً جداً الآن».

وشهد سباق الماراثون مجريات هادئة في بدايته قبل أن يختتم بنهاية رائعة، لتحرز البحرين ميداليتها الذهبية الثالثة توالياً في هذا السباق.

ونفذت شيتايه هابتي استراتيجية صبورة، إذ ظلت تراقب عن كثب الانطلاقات المبكرة التي فرضتها العداءات اليابانيات والصينيات قبل أن تطلق هجوماً حاسماً في الكيلومترات الأخيرة لتحرز الذهبية بزمن قدره 2:27:31 ساعة.

وقالت هابتي متحدثة عن حفاظها على هدوئها خلال السباق الشاق: «كنت أعلم أن عليّ الحفاظ على هدوئي عندما ارتفع الإيقاع في البداية. أخبرني مدربي أن أثق بتدريباتي وأنتظر اللحظة المناسبة للانطلاق. الفوز بالميدالية الذهبية للبحرين شرف لا يوصف».

في المقابل، نالت تشوومو الميدالية الفضية بعد منافسة قوية، مسجلة أفضل رقم لها هذا الموسم بزمن 2:27:43 ساعة، بفارق 12 ثانية فقط خلف هابتي.

وقالت سيرينغتشوومو: «قدمت كل ما لدي اليوم. لم تكن الوتيرة سريعة جداً في البداية، وحاولت التمسك بالمجموعة عندما قامت صاحبة الميدالية الذهبية بانطلاقتها. أنا سعيدة جداً بتحقيقي أفضل رقم هذا الموسم وفخورة بالوقوف على منصة التتويج».

وأكملت اليابانية ميكوني يادا منصة التتويج بإحرازها الميدالية البرونزية بزمن 2:27:56 ساعة.

ورغم أن الفريق الياباني سيشعر بلا شك بخيبة أمل، نظراً إلى معرفته الجيدة بالمضمار واستفادته من الظروف الملائمة، فإن سباقات الماراثون تظل تحدياً مختلفاً تماماً، إذ تثبت أن المعرفة المحلية وحدها لا تكفي للفوز بهذه المسافة.