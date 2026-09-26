زلاتكو: لسنا مرشحين للقب... ولديّ ذكريات جميلة مع الهلال

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي، أن تركيز فريقه ينصب على حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، مشدداً على ضرورة تجاوز الفوز الكبير على اليمن، والتركيز على مواجهة البحرين.

وقال داليتش، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «سنلعب أمام خصم قوي، وندرك ما علينا القيام به، وسنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز. المنتخب البحريني لديه خبرة كبيرة ومدرب كبير».

وأضاف: «كل مباراة مهمة. وإذا فزنا غداً فسنتأهل، ونكون قد حققنا هدفنا الأول. البحرين قدم مباراة جيدة في مواجهته السابقة، وأدرك أننا قدمنا أيضاً مباراة أولى جيدة، لكن علينا أن نقدم المزيد».

وشدد داليتش على ضرورة طي صفحة الانتصار على اليمن، قائلاً: «يجب أن ننسى مباراة اليمن ونركز على مواجهة البحرين، ونستغل جميع الفرص، وأن يكون دفاعنا نقطة قوتنا».

وتابع: «بعد مباراتنا أمام اليمن وتسجيلنا أربعة أهداف، أصبح الجميع يتحدث عنا، لكن علينا التركيز على المباراة المقبلة والسير خطوة بخطوة. أتمنى أن نكرر ما قدمناه أمام اليمن، ونحقق التأهل غداً».

ورفض المدرب الكرواتي وضع المنتخب الإماراتي في خانة المرشحين لتحقيق اللقب، موضحاً: «لسنا مرشحين للبطولة، وأريد الوصول إلى هدفنا الأول بالتأهل إلى نصف النهائي، ولا أريد وضع ضغوط جديدة على اللاعبين».

وأضاف: «الجمهور يطلب الأفضل، لكن لا يمكنني الضغط على لاعبينا. لا أريد إرسال رسالة سلبية أو القول إننا الأفضل، نحن نسير خطوة بخطوة».

وتابع: «كما قلت، لسنا المرشحين، وهناك منتخبات قوية في البطولة مثل قطر والسعودية».

واستعاد داليتش ذكرياته مع الهلال خلال تجربته السابقة في السعودية، قائلاً: «لدي ذكريات جميلة هنا في المملكة العربية السعودية مع الهلال، وأتمنى تحقيق شيء مع المنتخب الإماراتي كما حققت مع الهلال».

من جانبه، أكد نيكولاس خيمينيز، لاعب المنتخب الإماراتي، صعوبة المواجهة المقبلة، مشيراً إلى أهمية بطولة كأس الخليج بالنسبة للاعبين.

وقال خيمينيز: «كما تحدث المدرب، المباراة صعبة، والمشاركة في هذه البطولة أمر مهم، وجميع الفرق الموجودة فيها قوية».

وأضاف: «علينا تحليل مباراتنا السابقة لنكون جاهزين لمواجهة البحرين، واستيعاب تعليمات المدرب، وتقديم أفضل ما لدينا. نمثل منتخباً كبيراً، وهذه بطولة مهمة، ونسعى لإسعاد الجماهير والمدرب».

واختتم: «أشكر جماهيرنا على تشجيعهم، وسنقدم كل ما لدينا من أجل إسعادهم».