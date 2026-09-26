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لوبيتيغي: لا وقت للراحة... اليمن منتخب قوي

الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
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لوبيتيغي: لا وقت للراحة... اليمن منتخب قوي

الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)

أكد الإسباني جوليان لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، أهمية مواجهة اليمن، مشيراً إلى أن ضيق الوقت بين المباريات لا يمنح فريقه فترة كافية للراحة، وأنه سيعتمد على أفضل العناصر الجاهزة لخوض المواجهة ضمن منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وقال لوبيتيغي، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «ليس لدينا الوقت الكافي للراحة، وسنلعب غداً بأفضل اللاعبين الجاهزين. أعتقد أن المباراة تهمنا، وسنواجه خصماً تهمه المباراة أيضاً، لذلك يجب أن نركز على أنفسنا».

وشدد مدرب قطر على احترامه للمنتخب اليمني، وعدم الالتفات إلى خسارته في الجولة الأولى، وقال: «بالتأكيد تهمنا المباراة، واليمن لديه لاعبون أقوياء. نحن لا نركز على خسارتهم في المباراة الأولى، ونحترمهم، وكما قلت، هم فريق قوي وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا».

من جانبه، أكد سلطان البريك، لاعب المنتخب القطري، جاهزية فريقه للمواجهة، مشيراً إلى أن الهدف هو مواصلة الانتصارات.

وقال البريك: «جاهزون لمواجهة الغد، وإن شاء الله نحقق الانتصار. لا توجد مباراة سهلة، ونحن مستعدون للمباراة».

وأضاف: «المنتخب اليمني يبحث عن أمله الأخير بالفوز، لكن هدفنا تحقيق الانتصار».

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الرياضة رياضة عربية

كيالي ودياني... إشادة واحترام قبل نزالات الرياض

البوستر الخاص بالنزال بين المقاتلان كيالي ودياني (الشرق الأوسط)
البوستر الخاص بالنزال بين المقاتلان كيالي ودياني (الشرق الأوسط)
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كيالي ودياني... إشادة واحترام قبل نزالات الرياض

البوستر الخاص بالنزال بين المقاتلان كيالي ودياني (الشرق الأوسط)
البوستر الخاص بالنزال بين المقاتلان كيالي ودياني (الشرق الأوسط)

قد يتبادل المقاتلان الأردني حازم كيالي والمغربي بدر الدين دياني الأمنيات الطيبة قبل النزال وبعده، لكنهما يعرفان أن المجاملة ستتوقف عند باب القفص في الثاني من أكتوبر المقبل، وهو موعد نزالهما الرئيسي المشترك في ليلة نصف نهائي وزن الويلتر ضمن «PFL MENA 11».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عبر الاتصال المرئي تحدث المقاتلان بروح ودية لم تخفِ رغبتهما في الفوز.

وبالنسبة إلى دياني، لا تمثل المواجهة فرصة للتأهل فحسب؛ فالمغربي الذي بلغ نهائي نسخة 2025 قبل خسارته أمام الكويتي محمد الأقرع، يعرف كيف يبدو الاقتراب من اللقب ثم العودة من دونه، ويحمل أيضاً إرثاً في السامبو القتالي، بعدما توج بطلاً لأفريقيا 9 مرات.

وقال دياني: «الخسارة لا تكسرني، والفوز لا يجعلني أعيش في منطقة الراحة، وكل تجربة تدفعني إلى العودة والتدرب بشكل أكبر».

ورفض اختزال منافسه في سجله الاحترافي مشيراً إلى أن كيالي خاض مواجهات قوية في الهواة وأن خبرته أكبر مما توحي به الأرقام.

في المقابل وصل كيالي إلى نصف النهائي بعد فوزه على اللبناني حسن شعبان في يوليو الماضي، ولم يخفي إعجابه بذكاء دياني داخل القفص لكنه رسم الحد الفاصل بين تقديره له وما ينتظرهما في الرياض «أنا أحترمه كثيراً، لكن عندما ندخل القفص يكون لكل واحد منا هدف واحد، هو الفوز».

ويستعد المقاتل الأردني للسفر من الولايات المتحدة وفق برنامج وضعه للتعامل مع فارق التوقيت وإرهاق الرحلة، مؤكداً جاهزيته البدنية والوزنية. وبينما يتطلع كل منهما إلى انتزاع بطاقة النهائي، اتفقا على أمنية أخرى خارج حسابات النزال: أن تحظى المواهب العربية في الفنون القتالية بفرص أكبر لإظهار قدراتها على المستوى العالمي.

وتشهد أمسية «PFL MENA 11»، المقررة في 2 من أكتوبر على مسرح «غلوبال» في بوليفارد سيتي بالرياض مواجهة رئيسية تجمع السعودي مصطفى ندا والمصري أسامة الصعيدي للمرة الثالثة ، وإلى جانب نزال دياني وكيالي، تتضمن مواجهات نصف النهائي لقاء الجزائري مختار بوقزدام مع المصري إسلام يوسف في وزن الريشة، والفرنسي إلياس جيرون مع المصري إسلام شعلان في الوزن الخفيف، والفلسطيني عمر حسين مع الجزائري عبدالكريم زواد في الويلتر، والتونسي مهدي السعدي مع السوري شادي كباني في الريشة، والعراقي محمد فهمي مع المصري أحمد السيسي في الوزن الخفيف.

وتشمل البطاقة أيضاً مواجهة اللبناني حسن شعبان والمصري عاصم غانم، ونزالاً للهواة بين السعودي هيف القحطاني والبحريني محمد الشواخ، إلى جانب لقاء السعودية فاطمة العماري والجزائرية إيثار لوناس.

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الرياضة السعودية
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«كأس الخليج»: 6 أكتوبر موعداً للمباراة النهائية على ملعب الإنماء

من إجتماع لجنة المسابقات الخليجية في جدة (الشرق الأوسط)
من إجتماع لجنة المسابقات الخليجية في جدة (الشرق الأوسط)
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«كأس الخليج»: 6 أكتوبر موعداً للمباراة النهائية على ملعب الإنماء

من إجتماع لجنة المسابقات الخليجية في جدة (الشرق الأوسط)
من إجتماع لجنة المسابقات الخليجية في جدة (الشرق الأوسط)

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم السادس من شهر اكتوبر المقبل، موعداً للمباراة النهائية لبطولة «خليجي الديار العربية 27»، على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، على أن تنطلق المواجهة عند الساعة التاسعة مساءً.

وجاء اعتماد موعد النهائي خلال الاجتماع الثالث للجنة المسابقات، الذي عقد في مدينة جدة برئاسة الدكتور خالد المقرن، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير منافسات البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقارير المقدمة من مراقبي مباراتي الإمارات واليمن، وقطر والبحرين، ضمن منافسات اليوم الثاني، إلى جانب الملاحظات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بالمواجهتين.

كما استعرضت الترتيبات الخاصة بجداول تدريبات المنتخبات المشاركة ومواعيد استخدامها للملاعب التدريبية المعتمدة، في إطار تنظيم البرامج الفنية للمنتخبات وفق الجدول المعتمد للبطولة.

وأكد الدكتور خالد المقرن أن الاجتماع تناول تقارير مراقبي المباريات، إلى جانب ترتيبات المنافسات وجداول تدريبات المنتخبات وآلية المتابعة اليومية، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق بين لجنة المسابقات والجهات والفرق المعنية طوال فترة البطولة، بما يضمن انتظام المنافسات والالتزام بالجداول وتطبيق اللوائح والإجراءات التنظيمية المعتمدة.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

«تصفيات أمم أفريقيا»: المغرب ينطلق بثنائية في الغابون

رحيمي محتفلا بهدفه في المباراة (منتخب المغرب)
رحيمي محتفلا بهدفه في المباراة (منتخب المغرب)
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«تصفيات أمم أفريقيا»: المغرب ينطلق بثنائية في الغابون

رحيمي محتفلا بهدفه في المباراة (منتخب المغرب)
رحيمي محتفلا بهدفه في المباراة (منتخب المغرب)

حقق منتخب المغرب الفوز على ضيفه الغابون بنتيجة 2 / صفر، مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وسجل نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد هدف التقدم في الدقيقة 36، وأضاف سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وحصد منتخب المغرب أول 3 نقاط في مشواره نحو التأهل لنهائيات البطولة، التي يحمل لقبها بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي اعتبره أن منافسه في المباراة النهائية للنسخة السابقة، منتخب السنغال، قد انسحب من المباراة، بعد خروج لاعبيه من الملعب اعتراضا على التحكيم ثم العودة بعد دقائق لاستكمال المواجهة، التي انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1 / صفر.

ويتصدر منتخب المغرب بهذا الفوز المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي كان قد فاز في وقت سابق، على ليسوتو.

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