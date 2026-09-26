لوبيتيغي: لا وقت للراحة... اليمن منتخب قوي

أكد الإسباني جوليان لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، أهمية مواجهة اليمن، مشيراً إلى أن ضيق الوقت بين المباريات لا يمنح فريقه فترة كافية للراحة، وأنه سيعتمد على أفضل العناصر الجاهزة لخوض المواجهة ضمن منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وقال لوبيتيغي، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «ليس لدينا الوقت الكافي للراحة، وسنلعب غداً بأفضل اللاعبين الجاهزين. أعتقد أن المباراة تهمنا، وسنواجه خصماً تهمه المباراة أيضاً، لذلك يجب أن نركز على أنفسنا».

وشدد مدرب قطر على احترامه للمنتخب اليمني، وعدم الالتفات إلى خسارته في الجولة الأولى، وقال: «بالتأكيد تهمنا المباراة، واليمن لديه لاعبون أقوياء. نحن لا نركز على خسارتهم في المباراة الأولى، ونحترمهم، وكما قلت، هم فريق قوي وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا».

من جانبه، أكد سلطان البريك، لاعب المنتخب القطري، جاهزية فريقه للمواجهة، مشيراً إلى أن الهدف هو مواصلة الانتصارات.

وقال البريك: «جاهزون لمواجهة الغد، وإن شاء الله نحقق الانتصار. لا توجد مباراة سهلة، ونحن مستعدون للمباراة».

وأضاف: «المنتخب اليمني يبحث عن أمله الأخير بالفوز، لكن هدفنا تحقيق الانتصار».