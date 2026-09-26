ولد علي: مواجهة قطر فرصة لرد الاعتبار

أكد الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، أن مواجهة قطر تمثل فرصة لفريقه لرد الاعتبار بعد نتيجة المباراة الماضية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل على معالجة الأخطاء والظهور بصورة أفضل في الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي (خليجي 27).

وقال ولد علي، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «بالنسبة لنا، ستكون المباراة فرصة لرد الاعتبار. ارتكبنا بعض الأخطاء في المباراة السابقة، وسنعمل على تصحيحها».

وعن واقع الكرة اليمنية، أوضح: «الدوري جديد، والأمور بدأت تتحسَّن. أما بالنسبة لمباراة الغد، فسنواجه منتخباً مونديالياً اكتسب خبرة كبيرة من مشاركاته، وسنعمل على تحسين أداء فريقنا، والاستفادة من هذه المواجهة».

وتطرق مدرب اليمن إلى اللاعب عادل عباس، قائلاً: «عادل عباس موهبة، لكن يجب أن نختار الظروف المناسبة لمشاركته».

وأضاف: «هدفنا أن نكون مستقرين، فأي منتخب يحتاج إلى عوامل نجاح، بعضها داخلي وبعضها مرتبط بما يحيط بالمنتخب، مثل مستوى الدوري ومشاركة اللاعبين في الخارج».

من جانبه، أكد رامي الوسماني، لاعب المنتخب اليمني، أن لاعبي فريقه تعاهدوا على تقديم صورة أفضل في المواجهة المقبلة، بعد الاستفادة من دروس المباراة الماضية.

وقال الوسماني: «لدينا العديد من الدروس المستفادة، وخرجنا من المباراة السابقة بنقاط إيجابية وسلبية. نشعر بالحزن على نتيجة المباراة، لكننا تعاهدنا على الظهور بصورة أفضل في المباراة المقبلة».

واختتم: «بعزيمة اللاعبين، بإذن الله، سنظهر بصورة أفضل».