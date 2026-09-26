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ولد علي: مواجهة قطر فرصة لرد الاعتبار

الجزائري نور الدين ولد علي مدرب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
الجزائري نور الدين ولد علي مدرب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
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ولد علي: مواجهة قطر فرصة لرد الاعتبار

الجزائري نور الدين ولد علي مدرب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
الجزائري نور الدين ولد علي مدرب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)

أكد الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، أن مواجهة قطر تمثل فرصة لفريقه لرد الاعتبار بعد نتيجة المباراة الماضية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل على معالجة الأخطاء والظهور بصورة أفضل في الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي (خليجي 27).

وقال ولد علي، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «بالنسبة لنا، ستكون المباراة فرصة لرد الاعتبار. ارتكبنا بعض الأخطاء في المباراة السابقة، وسنعمل على تصحيحها».

وعن واقع الكرة اليمنية، أوضح: «الدوري جديد، والأمور بدأت تتحسَّن. أما بالنسبة لمباراة الغد، فسنواجه منتخباً مونديالياً اكتسب خبرة كبيرة من مشاركاته، وسنعمل على تحسين أداء فريقنا، والاستفادة من هذه المواجهة».

وتطرق مدرب اليمن إلى اللاعب عادل عباس، قائلاً: «عادل عباس موهبة، لكن يجب أن نختار الظروف المناسبة لمشاركته».

وأضاف: «هدفنا أن نكون مستقرين، فأي منتخب يحتاج إلى عوامل نجاح، بعضها داخلي وبعضها مرتبط بما يحيط بالمنتخب، مثل مستوى الدوري ومشاركة اللاعبين في الخارج».

من جانبه، أكد رامي الوسماني، لاعب المنتخب اليمني، أن لاعبي فريقه تعاهدوا على تقديم صورة أفضل في المواجهة المقبلة، بعد الاستفادة من دروس المباراة الماضية.

وقال الوسماني: «لدينا العديد من الدروس المستفادة، وخرجنا من المباراة السابقة بنقاط إيجابية وسلبية. نشعر بالحزن على نتيجة المباراة، لكننا تعاهدنا على الظهور بصورة أفضل في المباراة المقبلة».

واختتم: «بعزيمة اللاعبين، بإذن الله، سنظهر بصورة أفضل».

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إراحة صلاح من «رحلة جنوب السودان» بسبب أرضية الملعب

محمد صلاح قائد المنتخب المصري (رويترز)
محمد صلاح قائد المنتخب المصري (رويترز)
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إراحة صلاح من «رحلة جنوب السودان» بسبب أرضية الملعب

محمد صلاح قائد المنتخب المصري (رويترز)
محمد صلاح قائد المنتخب المصري (رويترز)

قال الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، إن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني لن يتوجه مع الفريق إلى جنوب السودان لخوض مباراة الجولة الثانية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بسبب إقامتها على ملعب ذي أرضية من النجيل الاصطناعي.

وتعادلت مصر سلبياً مع أنغولا على استاد القاهرة الدولي الجمعة في مستهل مشوار المنتخبين بالتصفيات بعد مباراة شحيحة الفرص، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف مالاوي التي تغلبت على جنوب السودان.

وشارك صلاح أساسياً في مباراة أنغولا، لكنه لم يكمل اللقاء بعدما قرر المدرب حسام حسن استبداله منتصف الشوط الثاني.

وأضاف الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان مقتضب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إراحة محمد صلاح من مباراة جنوب السودان المقرر لها يوم 29 سبتمبر (أيلول)، بسبب أرضية ملعب المباراة».

وستقام مباراة جنوب السودان ومصر على ملعب جوبا، وأرضيته من النجيل الاصطناعي.

وتابع: «تم الاتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب ومحمد صلاح قبل مباراة أنغولا على عدم لعب مباراة جنوب السودان، وفضَّل الجهاز الفني ذلك حفاظاً على اللاعب».

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الرياضة رياضة عربية

زلاتكو: لسنا مرشحين للقب... ولديّ ذكريات جميلة مع الهلال

الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الإماراتي (الشرق الأوسط)
الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الإماراتي (الشرق الأوسط)
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زلاتكو: لسنا مرشحين للقب... ولديّ ذكريات جميلة مع الهلال

الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الإماراتي (الشرق الأوسط)
الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الإماراتي (الشرق الأوسط)

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي، أن تركيز فريقه ينصب على حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، مشدداً على ضرورة تجاوز الفوز الكبير على اليمن، والتركيز على مواجهة البحرين.

وقال داليتش، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «سنلعب أمام خصم قوي، وندرك ما علينا القيام به، وسنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز. المنتخب البحريني لديه خبرة كبيرة ومدرب كبير».

وأضاف: «كل مباراة مهمة. وإذا فزنا غداً فسنتأهل، ونكون قد حققنا هدفنا الأول. البحرين قدم مباراة جيدة في مواجهته السابقة، وأدرك أننا قدمنا أيضاً مباراة أولى جيدة، لكن علينا أن نقدم المزيد».

وشدد داليتش على ضرورة طي صفحة الانتصار على اليمن، قائلاً: «يجب أن ننسى مباراة اليمن ونركز على مواجهة البحرين، ونستغل جميع الفرص، وأن يكون دفاعنا نقطة قوتنا».

وتابع: «بعد مباراتنا أمام اليمن وتسجيلنا أربعة أهداف، أصبح الجميع يتحدث عنا، لكن علينا التركيز على المباراة المقبلة والسير خطوة بخطوة. أتمنى أن نكرر ما قدمناه أمام اليمن، ونحقق التأهل غداً».

ورفض المدرب الكرواتي وضع المنتخب الإماراتي في خانة المرشحين لتحقيق اللقب، موضحاً: «لسنا مرشحين للبطولة، وأريد الوصول إلى هدفنا الأول بالتأهل إلى نصف النهائي، ولا أريد وضع ضغوط جديدة على اللاعبين».

وأضاف: «الجمهور يطلب الأفضل، لكن لا يمكنني الضغط على لاعبينا. لا أريد إرسال رسالة سلبية أو القول إننا الأفضل، نحن نسير خطوة بخطوة».

وتابع: «كما قلت، لسنا المرشحين، وهناك منتخبات قوية في البطولة مثل قطر والسعودية».

واستعاد داليتش ذكرياته مع الهلال خلال تجربته السابقة في السعودية، قائلاً: «لدي ذكريات جميلة هنا في المملكة العربية السعودية مع الهلال، وأتمنى تحقيق شيء مع المنتخب الإماراتي كما حققت مع الهلال».

من جانبه، أكد نيكولاس خيمينيز، لاعب المنتخب الإماراتي، صعوبة المواجهة المقبلة، مشيراً إلى أهمية بطولة كأس الخليج بالنسبة للاعبين.

وقال خيمينيز: «كما تحدث المدرب، المباراة صعبة، والمشاركة في هذه البطولة أمر مهم، وجميع الفرق الموجودة فيها قوية».

وأضاف: «علينا تحليل مباراتنا السابقة لنكون جاهزين لمواجهة البحرين، واستيعاب تعليمات المدرب، وتقديم أفضل ما لدينا. نمثل منتخباً كبيراً، وهذه بطولة مهمة، ونسعى لإسعاد الجماهير والمدرب».

واختتم: «أشكر جماهيرنا على تشجيعهم، وسنقدم كل ما لدينا من أجل إسعادهم».

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تالاييتش: سنجعل البحرينيين فخورين بمنتخبهم

الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)
الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)
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تالاييتش: سنجعل البحرينيين فخورين بمنتخبهم

الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)
الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)

أكد الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني، ثقته بقدرة لاعبيه على الظهور بصورة أفضل أمام الإمارات، مشيراً إلى صعوبة المنافسة في كأس الخليج العربي «خليجي 27»، وأن فرص التأهل لا تزال متاحة أمام جميع المنتخبات.

وقال تالاييتش، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «أبارك لجميع الفرق التي حققت النجاح في الجولة الأولى. هذه بطولة صعبة، والجميع لديه فرصة للتأهل. أثق باللاعبين وسنقدم عملاً جيداً غداً، إن شاء الله. المنتخب الذي سنواجهه قدم مباراة سابقة قوية جداً، ولديه لاعبون على مستوى عالٍ».

وأضاف: «أحب العلاقة بين الشعب البحريني واللاعبين، وإن شاء الله غداً سأجعلهم فخورين بمنتخبهم».

وعن مواجهة المنتخب الإماراتي، قال تالاييتش: «يجب أن نكون أسرع طوال المباراة، وألا نمنحهم أي فرصة. زلاتكو أفضل مدرب في البطولة، وأهنئ الاتحاد الإماراتي على اختياره، ووضع المنتخب الإماراتي أفضل منا لأنه حقق الفوز في المباراة الأولى، على عكسنا».

وتحدث المدرب البحريني عن مواطنه زلاتكو داليتش، مدرب الإمارات، قائلاً: «أنا كرواتي وفخور بما قدمه زلاتكو مع منتخب كرواتيا، وأتمنى له التوفيق مع المنتخب الإماراتي».

من جانبه، أكد مهدي عبد الجبار، لاعب المنتخب البحريني، أن فريقه يعمل على تصحيح الأخطاء وتحسين الفاعلية أمام المرمى، وقال: «كان تمرين الأمس على مجموعتين، وقدم لنا المدرب التوجيهات المناسبة. لن نجعل الطقس عذراً لنا، فقد سبق أن لعبنا في هذه الأجواء، ونحاول تحسين مستوانا أمام المرمى».

وأضاف: «نثق بتكتيك المدرب، وجميع اللاعبين يريدون تقديم أفضل ما لديهم، لكن قد يحدث ضعف في التركيز أو اتخاذ قرارات خاطئة، وسنعمل على تحسين قراراتنا في المباراة المقبلة».

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