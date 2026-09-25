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«كأس الخليج»: 6 أكتوبر موعداً للمباراة النهائية على ملعب الإنماء

من إجتماع لجنة المسابقات الخليجية في جدة (الشرق الأوسط)
من إجتماع لجنة المسابقات الخليجية في جدة (الشرق الأوسط)
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«كأس الخليج»: 6 أكتوبر موعداً للمباراة النهائية على ملعب الإنماء

من إجتماع لجنة المسابقات الخليجية في جدة (الشرق الأوسط)
من إجتماع لجنة المسابقات الخليجية في جدة (الشرق الأوسط)

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم السادس من شهر اكتوبر المقبل، موعداً للمباراة النهائية لبطولة «خليجي الديار العربية 27»، على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، على أن تنطلق المواجهة عند الساعة التاسعة مساءً.

وجاء اعتماد موعد النهائي خلال الاجتماع الثالث للجنة المسابقات، الذي عقد في مدينة جدة برئاسة الدكتور خالد المقرن، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير منافسات البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقارير المقدمة من مراقبي مباراتي الإمارات واليمن، وقطر والبحرين، ضمن منافسات اليوم الثاني، إلى جانب الملاحظات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بالمواجهتين.

كما استعرضت الترتيبات الخاصة بجداول تدريبات المنتخبات المشاركة ومواعيد استخدامها للملاعب التدريبية المعتمدة، في إطار تنظيم البرامج الفنية للمنتخبات وفق الجدول المعتمد للبطولة.

وأكد الدكتور خالد المقرن أن الاجتماع تناول تقارير مراقبي المباريات، إلى جانب ترتيبات المنافسات وجداول تدريبات المنتخبات وآلية المتابعة اليومية، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق بين لجنة المسابقات والجهات والفرق المعنية طوال فترة البطولة، بما يضمن انتظام المنافسات والالتزام بالجداول وتطبيق اللوائح والإجراءات التنظيمية المعتمدة.

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«تصفيات أمم أفريقيا»: المغرب ينطلق بثنائية في الغابون

رحيمي محتفلا بهدفه في المباراة (منتخب المغرب)
رحيمي محتفلا بهدفه في المباراة (منتخب المغرب)
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«تصفيات أمم أفريقيا»: المغرب ينطلق بثنائية في الغابون

رحيمي محتفلا بهدفه في المباراة (منتخب المغرب)
رحيمي محتفلا بهدفه في المباراة (منتخب المغرب)

حقق منتخب المغرب الفوز على ضيفه الغابون بنتيجة 2 / صفر، مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وسجل نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد هدف التقدم في الدقيقة 36، وأضاف سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وحصد منتخب المغرب أول 3 نقاط في مشواره نحو التأهل لنهائيات البطولة، التي يحمل لقبها بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي اعتبره أن منافسه في المباراة النهائية للنسخة السابقة، منتخب السنغال، قد انسحب من المباراة، بعد خروج لاعبيه من الملعب اعتراضا على التحكيم ثم العودة بعد دقائق لاستكمال المواجهة، التي انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1 / صفر.

ويتصدر منتخب المغرب بهذا الفوز المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي كان قد فاز في وقت سابق، على ليسوتو.

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كأس الأمم الأفريقية المغرب
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد الخليجي سيرفض احتجاج البحرين ضد مشاركة مادبو مع قطر

قطر احتجت على كون البطولة ودية (تصوير: عدنان مهدلي)
قطر احتجت على كون البطولة ودية (تصوير: عدنان مهدلي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد الخليجي سيرفض احتجاج البحرين ضد مشاركة مادبو مع قطر

قطر احتجت على كون البطولة ودية (تصوير: عدنان مهدلي)
قطر احتجت على كون البطولة ودية (تصوير: عدنان مهدلي)

كشفت مصادر «الشرق الأوسط» في الاتحاد القطري لكرة القدم عن أن مشاركة عاصم مادبو أمام البحرين في «خليجي الديار العربية 27» جاءت بناءً على اعتبار مباريات كأس الخليج مباريات ودية وليست رسمية، وبالتالي فإن المنتخب القطري لا يعتبر مشاركة اللاعب مخالفة لعقوبة الإيقاف الصادرة بحقه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقالت المصادر إن الاتحاد القطري سبق أن خاطب «فيفا» مؤخراً للاستفسار عن وضع مباريات كأس الخليج، وطلب اعتبارها مباريات رسمية حتى يتمكن مادبو من استنفاد عقوبة الإيقاف خلالها، إلا أن الاتحاد الدولي رفض ذلك، وحدد المباريات الرسمية للمنتخبات، في هذا السياق، بمباريات كأس العالم، وكأس آسيا، وتصفيات كأس العالم، وتصفيات كأس آسيا.

وبناءً على الرد الذي تلقاه الاتحاد القطري من «فيفا»، تعامل الجانب القطري مع مباريات «خليجي الديار العربية 27» على أنها لا تدخل ضمن المباريات الرسمية التي تُنفّذ خلالها عقوبة مادبو، وهو ما دفعه إلى إشراك اللاعب أمام البحرين، باعتبار أن المباريات المتبقية من إيقافه ستُنفّذ في الاستحقاقات الرسمية اللاحقة.

ويأتي الموقف القطري في أعقاب الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به الاتحاد البحريني لكرة القدم إلى الاتحاد الخليجي، اعتراضاً على مشاركة مادبو في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم 24 سبتمبر (أيلول) ضمن منافسات البطولة الخليجية.

وحسب خطاب الاحتجاج البحريني، فإن مادبو سبق أن تعرّض لعقوبة من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإيقاف لمدة خمس مباريات. ويرى الاتحاد البحريني أن غياب اللاعب عن مباراة قطر أمام البوسنة والهرسك كان تنفيذاً للعقوبة، ما يستوجب التحقق من مدى استنفاده كامل مدة الإيقاف قبل مشاركته أمام البحرين.

واستند الاتحاد البحريني في احتجاجه إلى المادة «69/2» من مدونة الاتحاد الدولي لكرة القدم للانضباط، المتعلقة بترحيل عقوبات الإيقاف غير المستنفدة في كأس العالم إلى المباراة الرسمية التالية للمنتخب.

كما استند إلى الفقرة المتعلقة بالمسابقات التي يتم اختيار الفرق المشاركة فيها وفق معايير جغرافية أو ثقافية أو تاريخية، وما يترتب عليها من ترحيل الإيقاف إلى المباراة الرسمية التالية، ما لم تنص لوائح المسابقة صراحة على خلاف ذلك.

وأشار الاحتجاج أيضاً إلى المادة «10/6» من لائحة كأس العالم 2026، المتعلقة بترحيل عقوبة الإيقاف التي يتعذر استنفادها خلال البطولة إلى المباراة الرسمية التالية للمنتخب، وفقاً للأحكام ذات الصلة في مدونة «فيفا» للانضباط.

ويرى الاتحاد البحريني أنه في حال ثبوت عدم استنفاد مادبو عقوبة الإيقاف فإن مشاركته أمام البحرين تعني إشراك لاعب غير مؤهل، مستنداً إلى المادة «19» من مدونة «فيفا» للانضباط وما يترتب على ذلك من آثار وجزاءات انضباطية.

كما استند الجانب البحريني إلى اللائحة التنظيمية لكأس الخليج التي تُلزم المنتخبات بتطبيق أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي في الحالات التي لا يرد بشأنها نص في لائحة البطولة.

وطلب الاتحاد البحريني من الاتحاد الخليجي التحقق بصورة عاجلة من أهلية مادبو للمشاركة، ومخاطبة «فيفا» والاتحاد القطري للحصول على نسخة من قرار العقوبة وأي قرار لاحق بشأن تخفيضها أو تعليقها، إلى جانب بيان المباريات التي احتُسبت ضمن تنفيذ الإيقاف.

وطالب كذلك بتعليق اعتماد نتيجة المباراة وآثارها النهائية إلى حين الفصل في الاحتجاج والتحقق رسمياً من أهلية اللاعب، مع احتفاظه بحقه في استكمال أسباب الاحتجاج، وتقديم مستندات ودفوع إضافية وممارسة طرق الطعن المقررة نظاماً.

وفي المقابل، يتمسك الاتحاد القطري بصحة موقفه، وفق مصادر «الشرق الأوسط»، مستنداً إلى المخاطبات التي أجراها مع «فيفا» قبل مشاركة مادبو، والتي يعتبر أنها حسمت بالنسبة إليه طبيعة المباريات التي يمكن تنفيذ عقوبة اللاعب خلالها.

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كأس الخليج السعودية
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البحرين تحتج على مشاركة ماديبو الموقوف «مونديالياً» مع قطر

البحرين طالبت بوصفها فائزة على قطر (تصوير: علي خمج)
البحرين طالبت بوصفها فائزة على قطر (تصوير: علي خمج)
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البحرين تحتج على مشاركة ماديبو الموقوف «مونديالياً» مع قطر

البحرين طالبت بوصفها فائزة على قطر (تصوير: علي خمج)
البحرين طالبت بوصفها فائزة على قطر (تصوير: علي خمج)

تقدّم الاتحاد البحريني لكرة القدم باحتجاج رسمي على مشاركة عاصم ماديبو، لاعب المنتخب القطري، في المواجهة التي جمعت المنتخبين، الخميس، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27» في جدة، مطالباً باعتبار المنتخب البحريني فائزاً بنتيجة 3-0.

ويستند الاحتجاج البحريني إلى العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على ماديبو خلال كأس العالم 2026، بإيقافه 5 مباريات، عقب طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة بسبب تدخله على الكندي إسماعيل كونيه، الذي تعرض لكسر في ساقه، وخضع لعملية جراحية.

نسخة من الاحتجاج البحريني (الاتحاد البحريني لكرة القدم)

وشارك ماديبو أساسياً مع المنتخب القطري في مواجهة البحرين، التي انتهت بفوز قطر بهدفين دون رد، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 37، قبل أن يكمل المباراة.

وقال الاتحاد البحريني في خطابه إن المعلومات المتاحة تفيد بأن اللاعب المذكور قد غاب عن مباراة منتخب قطر أمام منتخب البوسنة والهرسك امتثالاً للعقوبة المشار إليها، بما يستوجب التحقق من مدى استنفاد كامل مدة تنفيذ العقوبة قبل مشاركته في مباراة البحرين.

وكان المنتخب القطري قد حسم المواجهة بهدفين سجلهما بوعلام خوخي في الدقيقة 61، وحسن الهيدوس من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة.

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