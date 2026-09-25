مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد الخليجي سيرفض احتجاج البحرين ضد مشاركة مادبو مع قطر

كشفت مصادر «الشرق الأوسط» في الاتحاد القطري لكرة القدم عن أن مشاركة عاصم مادبو أمام البحرين في «خليجي الديار العربية 27» جاءت بناءً على اعتبار مباريات كأس الخليج مباريات ودية وليست رسمية، وبالتالي فإن المنتخب القطري لا يعتبر مشاركة اللاعب مخالفة لعقوبة الإيقاف الصادرة بحقه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقالت المصادر إن الاتحاد القطري سبق أن خاطب «فيفا» مؤخراً للاستفسار عن وضع مباريات كأس الخليج، وطلب اعتبارها مباريات رسمية حتى يتمكن مادبو من استنفاد عقوبة الإيقاف خلالها، إلا أن الاتحاد الدولي رفض ذلك، وحدد المباريات الرسمية للمنتخبات، في هذا السياق، بمباريات كأس العالم، وكأس آسيا، وتصفيات كأس العالم، وتصفيات كأس آسيا.

وبناءً على الرد الذي تلقاه الاتحاد القطري من «فيفا»، تعامل الجانب القطري مع مباريات «خليجي الديار العربية 27» على أنها لا تدخل ضمن المباريات الرسمية التي تُنفّذ خلالها عقوبة مادبو، وهو ما دفعه إلى إشراك اللاعب أمام البحرين، باعتبار أن المباريات المتبقية من إيقافه ستُنفّذ في الاستحقاقات الرسمية اللاحقة.

ويأتي الموقف القطري في أعقاب الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به الاتحاد البحريني لكرة القدم إلى الاتحاد الخليجي، اعتراضاً على مشاركة مادبو في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم 24 سبتمبر (أيلول) ضمن منافسات البطولة الخليجية.

وحسب خطاب الاحتجاج البحريني، فإن مادبو سبق أن تعرّض لعقوبة من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإيقاف لمدة خمس مباريات. ويرى الاتحاد البحريني أن غياب اللاعب عن مباراة قطر أمام البوسنة والهرسك كان تنفيذاً للعقوبة، ما يستوجب التحقق من مدى استنفاده كامل مدة الإيقاف قبل مشاركته أمام البحرين.

واستند الاتحاد البحريني في احتجاجه إلى المادة «69/2» من مدونة الاتحاد الدولي لكرة القدم للانضباط، المتعلقة بترحيل عقوبات الإيقاف غير المستنفدة في كأس العالم إلى المباراة الرسمية التالية للمنتخب.

كما استند إلى الفقرة المتعلقة بالمسابقات التي يتم اختيار الفرق المشاركة فيها وفق معايير جغرافية أو ثقافية أو تاريخية، وما يترتب عليها من ترحيل الإيقاف إلى المباراة الرسمية التالية، ما لم تنص لوائح المسابقة صراحة على خلاف ذلك.

وأشار الاحتجاج أيضاً إلى المادة «10/6» من لائحة كأس العالم 2026، المتعلقة بترحيل عقوبة الإيقاف التي يتعذر استنفادها خلال البطولة إلى المباراة الرسمية التالية للمنتخب، وفقاً للأحكام ذات الصلة في مدونة «فيفا» للانضباط.

ويرى الاتحاد البحريني أنه في حال ثبوت عدم استنفاد مادبو عقوبة الإيقاف فإن مشاركته أمام البحرين تعني إشراك لاعب غير مؤهل، مستنداً إلى المادة «19» من مدونة «فيفا» للانضباط وما يترتب على ذلك من آثار وجزاءات انضباطية.

كما استند الجانب البحريني إلى اللائحة التنظيمية لكأس الخليج التي تُلزم المنتخبات بتطبيق أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي في الحالات التي لا يرد بشأنها نص في لائحة البطولة.

وطلب الاتحاد البحريني من الاتحاد الخليجي التحقق بصورة عاجلة من أهلية مادبو للمشاركة، ومخاطبة «فيفا» والاتحاد القطري للحصول على نسخة من قرار العقوبة وأي قرار لاحق بشأن تخفيضها أو تعليقها، إلى جانب بيان المباريات التي احتُسبت ضمن تنفيذ الإيقاف.

وطالب كذلك بتعليق اعتماد نتيجة المباراة وآثارها النهائية إلى حين الفصل في الاحتجاج والتحقق رسمياً من أهلية اللاعب، مع احتفاظه بحقه في استكمال أسباب الاحتجاج، وتقديم مستندات ودفوع إضافية وممارسة طرق الطعن المقررة نظاماً.

وفي المقابل، يتمسك الاتحاد القطري بصحة موقفه، وفق مصادر «الشرق الأوسط»، مستنداً إلى المخاطبات التي أجراها مع «فيفا» قبل مشاركة مادبو، والتي يعتبر أنها حسمت بالنسبة إليه طبيعة المباريات التي يمكن تنفيذ عقوبة اللاعب خلالها.