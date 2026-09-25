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بعد انتقادات لاذعة… تخفيض أسعار تذاكر «خليجي 27»

تراوحت ما بين 20 و150 ريالاً

جماهير «خليجي 27» انتقدت أسعار تذاكر المباريات (تصوير: علي خمج)
جماهير «خليجي 27» انتقدت أسعار تذاكر المباريات (تصوير: علي خمج)
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بعد انتقادات لاذعة… تخفيض أسعار تذاكر «خليجي 27»

جماهير «خليجي 27» انتقدت أسعار تذاكر المباريات (تصوير: علي خمج)
جماهير «خليجي 27» انتقدت أسعار تذاكر المباريات (تصوير: علي خمج)

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لبطولة «خليجي الديار العربية 27»، الجمعة، عن تخفيض أسعار تذاكر مباريات البطولة المقامة في مدينة جدة.

وجاء قرار التخفيض بعد انتقادات لاذعة وُجهت إلى اللجنة المحلية المنظمة بسبب أسعار التذاكر، فيما كانت اللجنة قد أوضحت أن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم هو الجهة المتحكمة في تحديد أسعار تذاكر المباريات.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الخليجي واللجنة المحلية المنظمة، أصبحت تذاكر مباريات دور المجموعات متاحة عبر 5 فئات، إذ يبلغ سعر تذكرة فئة «بريميوم» 100 ريال، فيما حُددت أسعار الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة بـ50 و30 و25 و20 ريالاً على التوالي.

أما بالنسبة إلى مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية، فقد حُدد سعر تذكرة فئة «بريميوم» عند 150 ريالاً، فيما تبلغ أسعار الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة 100 و65 و40 و30 ريالاً على التوالي.

وأوضح الاتحاد الخليجي أن تحديث أسعار التذاكر يأتي بهدف توفير خيارات متنوعة ومناسبة للجماهير، وتعزيز أجواء البطولة في المدرجات، بما يعكس المكانة التي تحظى بها كأس الخليج العربي لدى جماهير كرة القدم في المنطقة.

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«الرطوبة وحرارة الطقس»... أعذار واقعية أم شماعة للإخفاق؟

من مباراة البحرين وقطر في كأس الخليج بجدة (تصوير: عدنان مهدلي)
من مباراة البحرين وقطر في كأس الخليج بجدة (تصوير: عدنان مهدلي)
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«الرطوبة وحرارة الطقس»... أعذار واقعية أم شماعة للإخفاق؟

من مباراة البحرين وقطر في كأس الخليج بجدة (تصوير: عدنان مهدلي)
من مباراة البحرين وقطر في كأس الخليج بجدة (تصوير: عدنان مهدلي)

لم تكن خسارة البحرين أمام قطر في افتتاح مشوارها في «خليجي 27» مرتبطة، من وجهة نظر مدربها الكرواتي دراغان تالاييتش، بالجانب الفني وحده، إذ سادت حرارة الأجواء بقوة في تفسيره للمباراة، بينما تحدث الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب قطر، عن صعوبة الظروف المناخية والرطوبة، رغم أن منتخب بلاده خرج منتصراً بهدفين دون رد.

وبينما ذهب المدربان إلى الحديث عن تأثير الطقس، جاءت تصريحات أكرم عفيف وحسن الهيدوس من داخل المنتخب القطري بقراءة مختلفة؛ فالجناح القطري رفض أن تتحول الرطوبة وأرضية الملعب إلى مبررات، مؤكداً أن الظروف نفسها عاشها المنتخب المنافس.

الوضع كان صعباً جداً

لم ينكر لوبيتيغي مدرب منتخب قطر صعوبة الظروف التي أحاطت بمواجهة البحرين، لكنه في الوقت ذاته أشاد بما قدمه لاعبوه.

وقال مدرب قطر في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إن الوضع كان «صعباً جداً»؛ بسبب الرطوبة وحرارة الطقس، لكنه أكد أن المباراة كانت جيدة، وأن لاعبيه قدموا أداءً مميزاً رغم هذه المعطيات.

وأضاف أن المنتخب القطري سيحصل على الراحة قبل المواجهة المقبلة أمام اليمن، مشيداً بالجهد الكبير الذي بذله اللاعبون أمام منتخب البحرين، حامل لقب النسخة الماضية، ومؤكداً تركيزه على الإيجابيات والروح التي ظهر بها الفريق.

تصريحات لوبيتيغي لم تكن في سياق تحميل الطقس مسؤولية النتيجة، بقدر ما كانت وصفاً للظروف التي خاض فيها المنتخب القطري المباراة، خصوصاً أن فريقه تمكَّن من تجاوزها وتحقيق الانتصار.

في الجانب الآخر، كان حديث دراغان تالاييتش أكثر ارتباطاً بالنتيجة.

وقال مدرب البحرين عقب المباراة إنه جاء إلى البطولة من أجل تحقيق الانتصار، مهنئاً المنتخب القطري بالفوز، قبل أن يشير إلى أن حرارة الجو كانت مؤثرة جداً، وأن فريقه لم يتمكَّن من مجاراة قطر في الشوط الثاني.

وفي مباراة العراق وعُمان، حضرت الظروف الجوية أيضاً في حديث أيمن حسين، الذي أشار عقب اللقاء إلى صعوبة الأجواء وارتفاع الرطوبة، موضحاً أن اللاعبين ليسوا معتادين على مثل هذه الظروف.

وأصبح الحديث عن المناخ أحد العناوين المصاحبة للجولة الأولى، لكن السؤال يبقى ما إذا كان الطقس سبباً مباشراً للنتيجة أم مجرد أحد العوامل التي تؤثر في الحمل البدني للاعبين؟ والفارق كبير بين الأمرين.

واختار حسن الهيدوس التركيز على الجانب الرياضي، وعدَّ بداية المنتخب القطري موفقةً بعد الفوز على منتخب البحرين، حامل لقب النسخة الماضية.

فالفوز على حامل اللقب منح قطر 3 نقاط مهمة في بداية مشوارها، بينما أصبح المنتخب البحريني مطالباً بالتعويض في الجولة المقبلة.

وبالنسبة للهيدوس وعفيف، فإن الرسالة تبدو واضحة: المباراة تُلعب بالظروف نفسها، والمنتخب الأكثر قدرة على التعامل معها هو مَن يخرج بالنتيجة.

في المقابل، قدّم أكرم عفيف القراءة الأكثر وضوحاً. فبعد المباراة، رفض اللاعب القطري التعامل مع الرطوبة وأرضية الملعب بوصفهما عذرَين، قائلاً: «الرطوبة علينا وعلى الفريق الخصم... لا يجب أن نشتكي».

كما أشار إلى أن أرضية الملعب متاحة للمنتخبين، وبالتالي لا يمكن أن تكون سبباً لتبرير تراجع أحدهما.

منطق عفيف يستند إلى حقيقة بسيطة في البطولات القصيرة «إذا كانت الظروف نفسها تحيط بالفريقين، فإن التعامل معها يصبح جزءاً من المنافسة والاستعداد للمباراة، وليس عاملاً حصرياً على أحد الطرفين. الطقس عامل مؤثر لكنه ليس حكراً».

ولا يمكن إنكار أن اللعب في أجواء حارة ورطبة يمثل عبئاً بدنياً، خصوصاً مع المباريات المتقاربة زمنياً، لكن تحويل الطقس إلى تفسير جاهز للنتائج يحتاج إلى قدر أكبر من الحذر.

فالظروف الجوية جزء من بيئة البطولة، والمنتخبات الخليجية تعرف طبيعة المناخ الذي ستلعب فيه، كما أن غالبية لاعبيها معتادون بدرجات متفاوتة على أجواء المنطقة.

أما ما حدث في الجولة الأولى، فيبقى في النهاية نتاجاً لمجموعة عوامل؛ فنيّة وبدنية وتكتيكية وذهنية، إلى جانب الظروف المناخية.

وفي «خليجي 27»، قد يكون الطقس أحد الاختبارات التي تواجه المنتخبات، لكنه ليس اختباراً لمنتخب دون آخر.

فالحرارة متقاربة، والرطوبة متفاوتة، لكن كرة القدم في النهاية لا تمنح نقاطاً لمَن يملك الأعذار الأكثر إقناعاً، وإنما لمَن يستثمر الدقائق الـ90 بصورة أفضل.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

«آسياد 2026»: البحرينيان باليو وكيبتو يحرزان ذهبية وبرونزية سباق 10 آلاف متر

البحرينيان بيرهانو باليو (يسار) وألبرت كيبتو يحتفلان بذهبية وبرونزية 10 آلاف متر (أ.ف.ب)
البحرينيان بيرهانو باليو (يسار) وألبرت كيبتو يحتفلان بذهبية وبرونزية 10 آلاف متر (أ.ف.ب)
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«آسياد 2026»: البحرينيان باليو وكيبتو يحرزان ذهبية وبرونزية سباق 10 آلاف متر

البحرينيان بيرهانو باليو (يسار) وألبرت كيبتو يحتفلان بذهبية وبرونزية 10 آلاف متر (أ.ف.ب)
البحرينيان بيرهانو باليو (يسار) وألبرت كيبتو يحتفلان بذهبية وبرونزية 10 آلاف متر (أ.ف.ب)

أحرز البحرينيان بيرهانو باليو وألبرت كيبتو، الجمعة، ذهبية وبرونزية سباق 10 آلاف متر ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأسيوية المقامة حالياً في اليابان.

وقطع باليو مسافة السباق بزمن 28:27.51 دقيقة متقدماً على الهندي غالفير سينغ (28:29.38 دقيقة)، فيما حقق كيبتو 28:34:38 دقيقة.

وشهد السباق مشاركة الفلسطيني أحمد وريدات، لكنه لم يتمكن من إكماله.

وهي الذهبية الثالثة للبحرين في منافسات ألعاب القوى بعد ذهبيات ويلفريد يافي في المسافة ذاتها للسيدات والتتابع المختلط 400 متر أربع مرات، والرابعة في مختلف المسابقات بعد ذهبية السباح ميشال أرخانجيلسكي في سباق 50 متر فراشة، جميعها أحرزت الخميس.

ورفعت البحرين رصيدها إلى سبع ميداليات بعد فضيتي ديانا بوغوسيان ومحمد نبييف في الفنون القتالية «إم إم آيه».

وارتفعت الحصيلة العربية في اليابان إلى 30 ميدالية، بينها 9 ذهبيات و10 فضيات و11 برونزية، تتقاسمها 8 دول.

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الرياضة دورة الألعاب الآسيوية العاب القوى اليابان
الرياضة رياضة عربية

الأهلي المصري يوقف لاعب السلة عمرو زهران 6 أشهر ويخصم 50 % من عقده

عمرو زهران لاعب سلة الأهلي المصري (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
عمرو زهران لاعب سلة الأهلي المصري (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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الأهلي المصري يوقف لاعب السلة عمرو زهران 6 أشهر ويخصم 50 % من عقده

عمرو زهران لاعب سلة الأهلي المصري (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
عمرو زهران لاعب سلة الأهلي المصري (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

قرر النادي الأهلي المصري إيقاف عمرو زهران لاعب الفريق الأول لكرة السلة لمدة 6 أشهر وخصم 50 في المائة من قيمة عقده على خلفية ما بدر منه تجاه أحد لاعبي الفريق المنافس.

وذكر الأهلي في بيان رسمي، الجمعة، أن القرار يأتي انطلاقاً من ثوابت النادي وقيمه الأخلاقية ورفضه القاطع للخروج عن الآداب العامة مع التأكيد على الاحترام الكامل لجميع عناصر المنظومة الرياضية.

وفي الوقت نفسه، أبدى الأهلي تحفظه على القرارات الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة السلة بشأن العقوبات الانضباطية.

وأضاف النادي أن تلك العقوبات تأتي وفقاً لرؤية القائمين على الاتحاد، ولا تستند إلى لوائح واضحة ومعايير ثابتة تُطبَّق على الجميع، وهو ما يرى الأهلي أنه يؤثر في تطوير اللعبة ومستواها.

وأكد الأهلي أن هذا الأمر كان يجب تصحيحه خصوصاً بعد تكرار ما وصفه بالقرارات المتباينة لاتحاد كرة السلة في مواقف متشابهة.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر إيقاف زهران لمدة 3 أشهر وتغريمه 200 ألف جنيه على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة الأهلي والقناة في دوري المرتبط.

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