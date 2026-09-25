الأهلي المصري يوقف لاعب السلة عمرو زهران 6 أشهر ويخصم 50 % من عقده

قرر النادي الأهلي المصري إيقاف عمرو زهران لاعب الفريق الأول لكرة السلة لمدة 6 أشهر وخصم 50 في المائة من قيمة عقده على خلفية ما بدر منه تجاه أحد لاعبي الفريق المنافس.

وذكر الأهلي في بيان رسمي، الجمعة، أن القرار يأتي انطلاقاً من ثوابت النادي وقيمه الأخلاقية ورفضه القاطع للخروج عن الآداب العامة مع التأكيد على الاحترام الكامل لجميع عناصر المنظومة الرياضية.

وفي الوقت نفسه، أبدى الأهلي تحفظه على القرارات الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة السلة بشأن العقوبات الانضباطية.

وأضاف النادي أن تلك العقوبات تأتي وفقاً لرؤية القائمين على الاتحاد، ولا تستند إلى لوائح واضحة ومعايير ثابتة تُطبَّق على الجميع، وهو ما يرى الأهلي أنه يؤثر في تطوير اللعبة ومستواها.

وأكد الأهلي أن هذا الأمر كان يجب تصحيحه خصوصاً بعد تكرار ما وصفه بالقرارات المتباينة لاتحاد كرة السلة في مواقف متشابهة.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر إيقاف زهران لمدة 3 أشهر وتغريمه 200 ألف جنيه على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة الأهلي والقناة في دوري المرتبط.