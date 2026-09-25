الحكم البحريني محفوظ يقود مباراة السعودية وعُمان

سيقود الحكم البحريني عمار محفوظ مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العُماني السبت، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج الـ27 في جدة.

ويساعد محفوظ الثنائي محمد جعفر سلمان وعبد الله الرويمي، في حين يتولى البرتغالي جواو بينيرو مهمة الحكم الرابع، والقطري مشاري الشمري حكماً لتقنية الفيديو المساعد، والبحريني إسماعيل حبيب مساعداً لحكم الفيديو، في حين يتولى الإماراتي حمد المزروعي مهمة مقيم الحكام.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة، أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم إدارة مواجهة الكويت والعراق، التي تقام على استاد الأمير عبد الله الفيصل، إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاض، في حين سيكون الهولندي داني ماكليلي حكماً رابعاً. وسيتولى المغربي حمزة الفارق مهمة حكم الفيديو في مواجهة الكويت والعراق، بمساعدة الهولندي أروين بلانك، في حين سيكون البحريني علي السماهيجي مقيماً للحكام.

وتشهد البطولة مشاركة حكام من دول الخليج إلى جانب حكام دوليين من خارج المنطقة، في إطار توجّه الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التحكيمية المختلفة. ويشارك حكام من المغرب ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى جانب حكام من الأردن والصين وهولندا والبرتغال.

وكان الحكام المشاركون قد خضعوا قبل انطلاق المنافسات لمعسكر تحضيري في جدة، تضمن جلسات نظرية وتدريبات عملية وبرامج لرفع الجاهزية البدنية، إضافة إلى تدريبات خاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد، بهدف تعزيز التنسيق والاستعداد الفني لمباريات البطولة.