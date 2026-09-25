«آسياد 2026»: البحرينيان باليو وكيبتو يحرزان ذهبية وبرونزية سباق 10 آلاف متر

أحرز البحرينيان بيرهانو باليو وألبرت كيبتو، الجمعة، ذهبية وبرونزية سباق 10 آلاف متر ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأسيوية المقامة حالياً في اليابان.

وقطع باليو مسافة السباق بزمن 28:27.51 دقيقة متقدماً على الهندي غالفير سينغ (28:29.38 دقيقة)، فيما حقق كيبتو 28:34:38 دقيقة.

وشهد السباق مشاركة الفلسطيني أحمد وريدات، لكنه لم يتمكن من إكماله.

وهي الذهبية الثالثة للبحرين في منافسات ألعاب القوى بعد ذهبيات ويلفريد يافي في المسافة ذاتها للسيدات والتتابع المختلط 400 متر أربع مرات، والرابعة في مختلف المسابقات بعد ذهبية السباح ميشال أرخانجيلسكي في سباق 50 متر فراشة، جميعها أحرزت الخميس.

ورفعت البحرين رصيدها إلى سبع ميداليات بعد فضيتي ديانا بوغوسيان ومحمد نبييف في الفنون القتالية «إم إم آيه».

وارتفعت الحصيلة العربية في اليابان إلى 30 ميدالية، بينها 9 ذهبيات و10 فضيات و11 برونزية، تتقاسمها 8 دول.