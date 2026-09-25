«آسياد 2026»: البحرينيان باليو وكيبتو يحرزان ذهبية وبرونزية سباق 10 آلاف متر
البحرينيان بيرهانو باليو (يسار) وألبرت كيبتو يحتفلان بذهبية وبرونزية 10 آلاف متر (أ.ف.ب)
أحرز البحرينيان بيرهانو باليو وألبرت كيبتو، الجمعة، ذهبية وبرونزية سباق 10 آلاف متر ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأسيوية المقامة حالياً في اليابان.
وقطع باليو مسافة السباق بزمن 28:27.51 دقيقة متقدماً على الهندي غالفير سينغ (28:29.38 دقيقة)، فيما حقق كيبتو 28:34:38 دقيقة.
وشهد السباق مشاركة الفلسطيني أحمد وريدات، لكنه لم يتمكن من إكماله.
وهي الذهبية الثالثة للبحرين في منافسات ألعاب القوى بعد ذهبيات ويلفريد يافي في المسافة ذاتها للسيدات والتتابع المختلط 400 متر أربع مرات، والرابعة في مختلف المسابقات بعد ذهبية السباح ميشال أرخانجيلسكي في سباق 50 متر فراشة، جميعها أحرزت الخميس.
ورفعت البحرين رصيدها إلى سبع ميداليات بعد فضيتي ديانا بوغوسيان ومحمد نبييف في الفنون القتالية «إم إم آيه».
وارتفعت الحصيلة العربية في اليابان إلى 30 ميدالية، بينها 9 ذهبيات و10 فضيات و11 برونزية، تتقاسمها 8 دول.
تعود إنجلترا للمنافسات لأول مرة منذ كأس العالم، حيث تستهل مشوارها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة أبطال العالم، المنتخب الإسباني، السبت.
«الشرق الأوسط» (لندن)
الأهلي المصري يوقف لاعب السلة عمرو زهران 6 أشهر ويخصم 50 % من عقدهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5322589-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%B5%D9%85-50-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%87
الحكم البحريني محفوظ يقود مباراة السعودية وعُمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5322585-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
سيقود الحكم البحريني عمار محفوظ مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العُماني السبت، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج الـ27 في جدة.
ويساعد محفوظ الثنائي محمد جعفر سلمان وعبد الله الرويمي، في حين يتولى البرتغالي جواو بينيرو مهمة الحكم الرابع، والقطري مشاري الشمري حكماً لتقنية الفيديو المساعد، والبحريني إسماعيل حبيب مساعداً لحكم الفيديو، في حين يتولى الإماراتي حمد المزروعي مهمة مقيم الحكام.
وفي المباراة الأخرى للمجموعة، أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم إدارة مواجهة الكويت والعراق، التي تقام على استاد الأمير عبد الله الفيصل، إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاض، في حين سيكون الهولندي داني ماكليلي حكماً رابعاً. وسيتولى المغربي حمزة الفارق مهمة حكم الفيديو في مواجهة الكويت والعراق، بمساعدة الهولندي أروين بلانك، في حين سيكون البحريني علي السماهيجي مقيماً للحكام.
وتشهد البطولة مشاركة حكام من دول الخليج إلى جانب حكام دوليين من خارج المنطقة، في إطار توجّه الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التحكيمية المختلفة. ويشارك حكام من المغرب ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى جانب حكام من الأردن والصين وهولندا والبرتغال.
وكان الحكام المشاركون قد خضعوا قبل انطلاق المنافسات لمعسكر تحضيري في جدة، تضمن جلسات نظرية وتدريبات عملية وبرامج لرفع الجاهزية البدنية، إضافة إلى تدريبات خاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد، بهدف تعزيز التنسيق والاستعداد الفني لمباريات البطولة.
المغربي طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان (الشرق الأوسط)
أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العُماني، أن فريقه سيدخل مواجهة السعودية في الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بطموح تحقيق الانتصار، مشدداً على أن «الأحمر» لن يتراجع للدفاع أو يكتفي بالتعادل، رغم قوة المنتخب السعودي وخوضه المباراة على أرضه وبين جماهيره.
وقال السكتيوي، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «بعد مباراة العراق كان لدينا بعض القلق بسبب تعب بعض اللاعبين، لكن الحمد لله لا يوجد شيء مقلق، وجميع اللاعبين جاهزون لمباراة الغد».
وأضاف: «سنواجه المنتخب السعودي القوي، الذي يلعب على أرضه. ليست لدينا مشاكل ذهنية، لأننا نملك لاعبين بعقليات ممتازة، ويحملون الروح والقلب لإسعاد الجماهير، والمشكلة الوحيدة التي قد تواجهنا تتعلق بالجانب البدني».
وعن حسابات المواجهة المقبلة، أوضح: «الأهم هو إدارة الأمور بذكاء خلال المباريات الثلاث. المنتخب السعودي انتصر في المواجهة الأولى، لكنه قد يخسر المواجهتين التاليتين ولا يتأهل، والأمر ينطبق على جميع المنتخبات. من المهم احترام جميع المنافسين، وفي الوقت نفسه عدم التقليل من قدراتنا. هذا التوازن جيد، وسنحترم السعودية، لكننا سنلعب بقوة وبشخصية المنتخب العُماني».
وتابع: «المنتخب السعودي عندما انتصر في المواجهة الأولى أصبح لديه حافز أكبر، ويستطيع إراحة بعض لاعبيه، وهذه عوامل يضعها المدربون دائماً في حساباتهم بعد الفوز في المباراة الافتتاحية».
وأضاف: «خضنا مواجهة قوية في البداية، والآن خطوتنا المقبلة هي المباراة الثانية، وليست لدينا خيارات كبيرة أو حسابات مختلفة، فهدفنا الانتصار. أمام العراق أردنا توجيه رسالة للمستقبل بأن المنتخب العُماني يرغب في الهجوم وتحقيق الفوز، وليس العودة للدفاع والرضا بالتعادل، وهذا ما سنفعله أمام السعودية».
وشدد المدرب المغربي على أهمية العمل الجماعي، قائلاً: «كرة القدم رياضة جماعية وليست فردية، وعندما تمتلك مجموعة تتمتع بالروح والأخلاق والتربية الصحيحة وحب الوطن والتضامن والاحترام المتبادل، فإن ذلك يسهل عمل المدرب ويعزز روح المجموعة».
وأضاف: «نحتاج إلى اللاعبين المهاريين، لكن اللاعب الجيد وحده لن يمنحك بطولة، وقد يمنحك انتصارات، أما البطولات فتحققها المجموعة. جميع اللاعبين سواسية، وكل لاعب يمتلك مؤهلات مختلفة عن زميله».
وتابع: «جميع اللاعبين مهمون للمنتخب، وفي أي وقت يحتاج فيه المدرب إلى أي لاعب، يجب أن يكون جاهزاً وحاضراً ذهنياً وبدنياً، وهذا ما نعمل عليه».
وعن مستوى التحكيم في البطولة، قال السكتيوي: «لم يكن لدي الوقت لمشاهدة القرارات التحكيمية التي رافقت مواجهات البطولة، لكن الحكام الذين أداروا مباراتنا كانوا على مستوى عالٍ، ويمتلكون المؤهلات اللازمة لإدارة المباريات».
وأضاف: «الحكم إنسان ومعرض للخطأ، وكمدرب لا أحب الحديث سلبياً عن الحكام، لأن وجودهم مهم في الملعب، وهم لا يحصلون دائماً على التقدير الذي يستحقونه. أكن لهم كل التقدير والاحترام».
من جانبه، أكد عبد المجيد البلوشي، لاعب المنتخب العُماني، أن تمثيل المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج يمثل شعوراً خاصاً بالنسبة للاعبين الشباب، مشيراً إلى أن الثقة التي منحهم إياها المدرب طارق السكتيوي تشكل حافزاً لتقديم أفضل ما لديهم.
وقال البلوشي، في المؤتمر الصحافي: «تمثيل المنتخب شعور لا يمكن وصفه بالنسبة لنا كلاعبين شباب. دخلنا أجواء البطولة، والمدرب منحنا الثقة، ونريد إسعاد الجماهير العُمانية في المواجهة».