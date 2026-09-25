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الرياضة رياضة عالمية

ما العقوبات المحتملة بعد إدانة مانشستر سيتي رسمياً؟

مانشستر سيتي يواجه عقوبات مغلظة (أ.ف.ب)
مانشستر سيتي يواجه عقوبات مغلظة (أ.ف.ب)
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ما العقوبات المحتملة بعد إدانة مانشستر سيتي رسمياً؟

مانشستر سيتي يواجه عقوبات مغلظة (أ.ف.ب)
مانشستر سيتي يواجه عقوبات مغلظة (أ.ف.ب)

من المفهوم أن مانشستر سيتي أُدين تقريباً بجميع المخالفات الـ115 المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلمت «التايمز» أن أندية الدوري الممتاز أُبلغت بأن قراراً قد اتُّخذ عقب اجتماع الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس.

ومن المفهوم أن مانشستر سيتي سيستأنف القرار، فيما لم تُحدد العقوبة بعد. وإذا جرى اتباع الإجراءات المعتادة فسيتم تحديدها عقب جلسة استماع منفصلة، بحضور ممثلين عن الطرفين.

وقد تصل العقوبات المحتملة إلى حد طرد مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتشمل العقوبات الأقل شدة الهبوط أو خصم عدد كبير من النقاط. كما يمكن أن تصاحب العقوبات الرياضية غرامات مالية ضخمة.

وهناك أيضاً احتمال تجريد النادي من ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم التي حدثت فيها المخالفات، إلا أن ذلك يُعتقد أنه أمر غير مرجح.

وقال متحدث باسم مانشستر سيتي: «لا تزال إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز مستمرة، وهناك عناصر مهمة لم تُستكمل بعد، كما تخضع العملية لسرية صارمة. وبناء على ذلك، يظل موقف مانشستر سيتي متوافقاً مع بيان النادي الصادر في فبراير (شباط) 2023».

وأضاف: «لقد احترم النادي الإجراءات القانونية الواجبة بعناية طوال ثمانية أعوام، على أساس أن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وإدارته التنفيذية سيتصرفان بوصفهما جهة تنظيمية مستقلة ومحايدة ومنصفة، وبعيدة عن أي تأثير متحيز».

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد وجّه إلى النادي في فبراير (شباط) 2023 اتهامات بارتكاب 115 مخالفة لقواعده المالية، ارتفع عددها في نهاية المطاف إلى 130 مخالفة، بعد تحقيق استمر أربعة أعوام، وكان قد بدأ في ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وتتعلّق الاتهامات الخاصة بالتقارير المالية بتسعة مواسم، من موسم 2009-2010 إلى موسم 2017-2018، وتشمل عدم تقديم معلومات مالية دقيقة، وعدم الكشف عن التفاصيل الكاملة لأجر المدرب روبرتو مانشيني خلال المواسم الأربعة التي أمضاها في النادي بين عامَي 2009 و2013، وعدم تقديم التفاصيل الكاملة لمكافآت ورواتب اللاعبين، ومن بينهم لاعب الوسط السابق يايا توريه، خلال ستة مواسم من 2010-2011 إلى 2015-2016.

كما وُجهت إلى مانشستر سيتي اتهامات بعدم التعاون مع التحقيق، وعدم تسليم الوثائق المطلوبة على مدى خمسة مواسم، من 2018-2019 إلى 2022-2023.

وعندما وُجهت الاتهامات للمرة الأولى قبل ثلاثة أعوام ونصف العام، ذكر مانشستر سيتي في بيان أنه كان «متفاجئاً... خصوصاً في ظل التعاون المكثف والكم الهائل من المواد التفصيلية التي جرى تزويد الدوري الإنجليزي الممتاز بها. ويرحب النادي بمراجعة هذه القضية من جانب لجنة مستقلة، للنظر بحياد في المجموعة الشاملة من الأدلة الدامغة التي تدعم موقفه».

وفي فبراير (شباط) 2020، حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامَين، وفرض عليه غرامة قدرها 30 مليون يورو، إلا أن محكمة التحكيم الرياضي ألغت تلك العقوبة في يوليو (تموز) من العام نفسه.

وقد يفتح الحكم الصادر ضد مانشستر سيتي الباب أمام منافسيه، للمطالبة بتعويضات قد تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني لكل نادٍ.

وكانت أربعة أندية، هي آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، قد وجهت في عام 2024 إخطارات قانونية إلى مانشستر سيتي، احتفظت من خلالها بحقها في المطالبة بالتعويض إذا ثبتت إدانة النادي بارتكاب مخالفات خطيرة.

وذكرت مصادر مشاركة في تلك العملية أن بعض الأندية احتسبت خسائر محتملة تزيد كثيراً على 100 مليون جنيه إسترليني، تعويضاً عن عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وخسائر أخرى في الإيرادات. ويمكن أن يرتفع المبلغ إلى رقم أكبر بكثير عند احتساب الفوائد.

وجرى إرسال إخطارات التعويض بعدما تلقّت الأندية الأربعة مشورة قانونية تفيد باحتمال وجود فترة تقادم مدتها ست سنوات، تبدأ من 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وهو اليوم الذي نشر فيه الموقع الألماني «دير شبيغل» للمرة الأولى وثائق «فوتبول ليكس» التي تضمنت الادعاءات المتعلقة بمانشستر سيتي.

وهناك سابقة حديثة في هذا الجانب، فقد أمرت لجنة مستقلة تابعة للدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون بدفع ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني إلى بيرنلي تعويضاً، بعدما خلصت إلى أن النادي القادم من «ميرسيسايد» استفاد من أفضلية رياضية نتيجة مخالفته قواعد الربحية والاستدامة.

وكان إيفرتون قد ضمن البقاء في الدوري على حساب بيرنلي في موسم 2021-2022، ويستأنف النادي قرار التعويض.

وجاء الحكم في قضية مانشستر سيتي في توقيت ليس مبكراً على الإطلاق، في ظل تعرض الدوري الإنجليزي الممتاز لضغوط متزايدة بسبب المدة الطويلة التي استغرقتها القضية.

وبحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيكون قد مرت ثمانية أعوام على بدء المسؤولين التحقيق للمرة الأولى في المخالفات المزعومة للقواعد. وكانت جلسات الاستماع التأديبية، التي استمرت 12 أسبوعاً، قد انتهت في ديسمبر 2024، فيما أدت المداولات شديدة السرية التي أعقبتها إلى فترة غير مسبوقة من عدم اليقين.

ونافس مانشستر سيتي آرسنال على لقب الدوري في الموسم الماضي، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا، وهو يدرك الآن أنه قد يتعرض لخصم ضخم من النقاط.

وكان سلف ماريسكا، بيب غوارديولا، قد غادر النادي في نهاية الموسم الماضي، بعد عشرة أعوام قضاها في قيادته.

وظل مانشستر سيتي يؤكد امتلاكه «أدلة دامغة» لدحض الاتهامات الموجهة إليه، ولم يدخر أي نفقات في الاستعانة ببعض أبرز العقول القانونية للدفاع عنه.

ويُعتقد أن إجمالي التكلفة القانونية للطرفين بلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني ولا يزال في ازدياد.

وفي حين لا تزال هوية أعضاء اللجنة المستقلة المكونة من ثلاثة أشخاص سرية، فإن هوية عدد من كبار المحامين المشاركين في القضية معروفة.

وقاد ثلاثة من كبار مستشاري الملك القانونيين فريق الدفاع عن مانشستر سيتي، وهم اللورد بانيك، وبول هاريس، وفيليب مارشال.

وسبق لبانيك أن مثّل مانشستر سيتي في القضية التي نجح خلالها النادي في إلغاء عقوبة حرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية.

وفي المقابل، مثّل الدوري الإنجليزي الممتاز كل من آدم لويس، مستشار الملك، وأندرو هانتر، مستشار الملك والمتخصص في النزاعات التجارية والاحتيال والنزاعات الرياضية.

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رابطة الكرة الإنجليزية تطالب الدوري الممتاز بمليار إسترليني

الدوري الإنجليزي مطالب بدفع مليار إسترليني للرابطة (رويترز)
الدوري الإنجليزي مطالب بدفع مليار إسترليني للرابطة (رويترز)
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رابطة الكرة الإنجليزية تطالب الدوري الممتاز بمليار إسترليني

الدوري الإنجليزي مطالب بدفع مليار إسترليني للرابطة (رويترز)
الدوري الإنجليزي مطالب بدفع مليار إسترليني للرابطة (رويترز)

ذكرت شبكة «سكاي نيوز»، الجمعة، أن رابطة كرة القدم الإنجليزية طالبت الدوري الممتاز بدفع مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، في إطار المفاوضات الجارية بشأن اتفاق جديد لتقاسم الإيرادات في كرة القدم الإنجليزية.

وأضاف التقرير أنه تم إبلاغ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في اجتماع، عُقد الخميس، بأن رابطة كرة القدم الإنجليزية تطالب بدفعات سنوية، قدرها 207 ملايين جنيه إسترليني، على مدى 5 سنوات.

وقالت تقارير إعلامية في وقت سابق هذا العام إن الدوري الإنجليزي الممتاز اقترح دفع 1.5 مليار جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات، بالإضافة إلى التمويل الحالي الذي يقدمه دوري الأضواء.

ورفض متحدث باسم رابطة كرة القدم الإنجليزية التعليق على الموضوع، مشيراً إلى أن المناقشات لا تزال جارية. واتصلت «رويترز» بالدوري الإنجليزي الممتاز للتعليق.

وذكرت تقارير إعلامية أن الدوري الإنجليزي الممتاز دفع نحو 137 مليون جنيه إسترليني للدرجات الثلاث الأدنى في الدوري التي تقع تحت مظلة الرابطة الإنجليزية لكرة القدم الموسم الماضي، بما في ذلك دوريات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

كين يتوقع تجديد تعاقده مع «بايرن ميونيخ» الشهر المقبل

هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي (أ.ف.ب)
هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي (أ.ف.ب)
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كين يتوقع تجديد تعاقده مع «بايرن ميونيخ» الشهر المقبل

هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي (أ.ف.ب)
هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي (أ.ف.ب)

يتوقع هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن يوقّع على عقد جديد مع فريق بايرن ميونيخ الألماني، الشهر المقبل.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن كين في العام الأخير من عقده الحالي مع بايرن، لكنه يُجري مفاوضات إيجابية بشأن تمديد بقائه.

وخاض كين (33 عاماً) فترة حافلة بالإنجازات في ألمانيا، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث حطم عدداً من الأرقام القياسية الفردية، ولا يزال متعطشاً لتحقيق المزيد.

وقال قائد المنتخب الإنجليزي، قبل مواجهة إسبانيا في «دوري أمم أوروبا» على ملعب ويمبلي: «المفاوضات تسير بشكل جيد. أنا كنت منفتحاً للغاية، وصادقاً بشأن هذا».

وأضاف: «ما زلنا في المفاوضات حالياً، وأعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح. كلا الطرفين يتعامل مع الأمر بهدوء شديد».

وأكمل: «الجميع يستطيع أن يرى أنني سعيد هناك، من خلال مستواي وأدائي، وكذلك من خلال الطريقة التي أتحدث بها خارج الملعب. أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالانفتاح والصدق. وآملُ أن يجري التوصل إلى اتفاق».

واستطرد: «من حيث مدى تأثير هذا على ذهني، فأنا أتعامل مع مثل هذه الأمور بشكل طبيعي. أحب أن أتعامل مع كل موسم على حدة».

وأكد: «لا يزال لديّ عقدٌ سارٍ لمدة تسعة أشهر رسمياً، لذلك لا يتغير شيء من هذه الناحية، لكنني خلال هذا المعسكر أركز بشكل أكبر على وجودي مع المنتخب الإنجليزي».

وقال: «يمكن تأجيل محادثات العقد، فالأمر متروك لفريقي الذي يعمل في الكواليس للتحدث بشأن هذه الأمور والتعامل معها».

وتابع: «خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك، من المفترض أن يجري اتخاذ نوع من القرار، وأعتقد أنه سيكون قراراً إيجابياً».

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إمبولو يلحق بتشاكا خارج قائمة سويسرا في دوري الأمم

بريل إمبولو خارج قائمة سويسرا بدوري الأمم (أ.ف.ب)
بريل إمبولو خارج قائمة سويسرا بدوري الأمم (أ.ف.ب)
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إمبولو يلحق بتشاكا خارج قائمة سويسرا في دوري الأمم

بريل إمبولو خارج قائمة سويسرا بدوري الأمم (أ.ف.ب)
بريل إمبولو خارج قائمة سويسرا بدوري الأمم (أ.ف.ب)

فقد منتخب سويسرا، الذي بلغ دور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، لاعباً ثانياً من قائمته في دوري أمم أوروبا بسبب قضايا تعود إلى سنوات مضت وتتعلق بوثائق مزورة خاصة بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، الجمعة، أن بريل إمبولو لن ينضم إلى المنتخب في اسكوتلندا كما كان مقرراً، وذلك بسبب تقارير جديدة نشرتها وسائل إعلام محلية حول قضية سابقة تتعلق بحصوله على شهادات فحص مزورة في عام 2021.

وقال الاتحاد في بيان بشأن مهاجم أتلانتا يونايتد الأميركي: «يهدف هذا القرار إلى السماح للفريق بالحفاظ على تركيزه الكامل على المباريات المقبلة».

وكان قائد المنتخب السويسري غرانيت تشاكا قد اتفق مع مسؤولي الفريق في نهاية الأسبوع الماضي على الانسحاب من القائمة، بعدما ورد اسمه في تحقيق يتعلق بطبيب أصدر شهادات تطعيم مزورة خلال جائحة فيروس كورونا.

واعترف تشاكا، صاحب الرقم القياسي السويسري في عدد المباريات الدولية برصيد 152 مباراة، بحصوله على الوثيقة المزورة في عام 2022، وأقر بأنه ارتكب أخطاء.

ويبدأ منتخب سويسرا مشواره في المجموعة الثانية من المستوى الثاني لدوري الأمم، السبت، عندما يحل ضيفاً على مقدونيا الشمالية، قبل أن يواجه اسكوتلندا خارج أرضه يوم الثلاثاء المقبل، ثم يستضيف سلوفينيا ومقدونيا الشمالية في لوزيرن.

وكان إمبولو موقوفاً بالفعل عن مباراة الغد بسبب البطاقة الحمراء المثيرة للجدل التي حصل عليها أمام الأرجنتين في دور الثمانية لكأس العالم.

وأقرت لجنة القوانين التابعة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، ومقرها زيوريخ، في وقت لاحق بأن إمبولو تعرض للطرد عن طريق الخطأ بسبب خرق بروتوكول مراجعة الحالات عبر تقنية حكم الفيديو المساعد.

وكشفت صحيفة «سويسرا توداي»، الجمعة، تفاصيل العقوبة المالية التي فرضت على إمبولو العام الماضي بسبب وثائق نتائج الفحوص المزورة التي كانت معروفة من قبل.

وسجل إمبولو (29 عاماً) هدفاً في المباراة الافتتاحية لسويسرا في كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمام قطر، رغم وصوله إلى البطولة بعد زملائه بعدة أيام بسبب مشكلة تتعلق بالتأشيرة مع السلطات الأميركية. كما سجل هدفاً في فوز سويسرا على الجزائر في دور الـ32.

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