وحدة نزاهة ألعاب القوى توقف العداءة الفرنسية سامبا - مايلا مؤقتاً

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى، الجمعة، إيقاف سيرينا سامبا - مايلا، الحاصلة على فضية سباق 100 متر حواجز في الأولمبياد مؤقتاً بسبب انتهاك مزعوم لقواعد تحديد مكان وجودها.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية، الشهر الماضي، أن سامبا - مايلا، الحاصلة على الميدالية الوحيدة لفرنسا في ألعاب القوى خلال أولمبياد باريس، فشلت 3 مرات في تحديد مكان وجودها خلال 12 شهراً.

وبموجب قواعد مكافحة المنشطات، فإن الرياضيين الذين يفشلون 3 مرات في تحديد مكان وجودهم سواء من خلال التغيب عن الاختبارات، أو عدم تقديم التقارير اللازمة أو كليهما، خلال عام واحد، يواجهون عقوبة الإيقاف لمدة قد تصل إلى عامين بتهمة انتهاء قواعد مكافحة المنشطات.

ويضع هذا الحظر مشاركتها في أولمبياد لوس أنجليس 2028 موضع شك.

وقال وكيل أعمالها ماكا هايدارا آنذاك إن الإجراءات تتعلق فقط بالالتزامات الخاصة بالإفصاح عن مكان الوجود وليس باستخدام أي مادة محظورة، مضيفاً أن سامبا - مايلا امتثلت للإجراءات، وتعاونت مع التحقيق.

ولم تشارك العداءة الفرنسية في أي منافسات منذ يوليو (تموز) الماضي، ثم انسحبت لاحقاً من بطولة أوروبا التي أقيمت في برمنغهام بسبب إصابة في ربلة الساق.