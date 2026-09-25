كين يتوقع تجديد تعاقده مع «بايرن ميونيخ» الشهر المقبل

يتوقع هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن يوقّع على عقد جديد مع فريق بايرن ميونيخ الألماني، الشهر المقبل.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن كين في العام الأخير من عقده الحالي مع بايرن، لكنه يُجري مفاوضات إيجابية بشأن تمديد بقائه.

وخاض كين (33 عاماً) فترة حافلة بالإنجازات في ألمانيا، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث حطم عدداً من الأرقام القياسية الفردية، ولا يزال متعطشاً لتحقيق المزيد.

وقال قائد المنتخب الإنجليزي، قبل مواجهة إسبانيا في «دوري أمم أوروبا» على ملعب ويمبلي: «المفاوضات تسير بشكل جيد. أنا كنت منفتحاً للغاية، وصادقاً بشأن هذا».

وأضاف: «ما زلنا في المفاوضات حالياً، وأعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح. كلا الطرفين يتعامل مع الأمر بهدوء شديد».

وأكمل: «الجميع يستطيع أن يرى أنني سعيد هناك، من خلال مستواي وأدائي، وكذلك من خلال الطريقة التي أتحدث بها خارج الملعب. أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالانفتاح والصدق. وآملُ أن يجري التوصل إلى اتفاق».

واستطرد: «من حيث مدى تأثير هذا على ذهني، فأنا أتعامل مع مثل هذه الأمور بشكل طبيعي. أحب أن أتعامل مع كل موسم على حدة».

وأكد: «لا يزال لديّ عقدٌ سارٍ لمدة تسعة أشهر رسمياً، لذلك لا يتغير شيء من هذه الناحية، لكنني خلال هذا المعسكر أركز بشكل أكبر على وجودي مع المنتخب الإنجليزي».

وقال: «يمكن تأجيل محادثات العقد، فالأمر متروك لفريقي الذي يعمل في الكواليس للتحدث بشأن هذه الأمور والتعامل معها».

وتابع: «خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك، من المفترض أن يجري اتخاذ نوع من القرار، وأعتقد أنه سيكون قراراً إيجابياً».