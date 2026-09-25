دي كيتيلاري يكشف تفاصيل فشل انتقاله إلى سان جيرمان

أكد البلجيكي شارل دي كيتيلاري أنه أجرى محادثات مع باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن انتقال محتمل خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، كاشفاً أن ناديه، أتالانتا الإيطالي، طلب 50 مليون يورو للموافقة على البيع، مضيفاً: «في النهاية، اختاروا فيران توريس».

وارتبط اسم دي كيتيلاري بالانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال مدة الانتقالات الصيفية، وهي خطوة لم تتم، والآن كشف اللاعب الدولي البلجيكي عن بعض التفاصيل المتعلقة بمفاوضاته الصيفية.

في مقابلة مع صحيفة «لا ديرنييه أور» البلجيكية، سُئل دي كيتيلاري عما إذا كانت هناك أي صحة للشائعات التي تفيد بأن أتالانتا حدد سعراً قدره 50 مليون يورو للاعب خلال الصيف.

وأكد دي كيتيلاري قائلاً: «نعم، أعتقد أن المبلغ كان في حدود ذلك الرقم».

وتابع: «لكن علينا العثور على فريق مستعد لإنفاق هذا المبلغ. هناك عدة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز قادرة على ذلك، لكن الأمر لم يحدث. لقد تحدثت مع باريس سان جيرمان، لكنهم اختاروا فيران توريس في النهاية».

وأضاف: «أنا سعيد في أتالانتا؛ وأدرك مدى أهمية اللعب بانتظام كأساسي بعد تجربتي مع ميلان، المنافسة على الألقاب يوماً ما. لديَّ هذا الطموح، لكنني لا أزال في الخامسة والعشرين من عمري، ولديَّ الوقت الكافي».