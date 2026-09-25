لاعب آيرلندا نايت يعتبر أن المباراة أمام إسرائيل «يجب ألا تقام»

أصبح لاعب وسط آيرلندا جايسون نايت أول لاعب في منتخب بلاده يعارض خوض مواجهة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، المقررة الأحد، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضِمن المستوى الثاني للمسابقة.

وتقام المباراة في مدينة ديبريتسن المَجَرية، رغم الدعوات المستمرة إلى آيرلندا لمقاطعة اللقاء.

ولن تُطرح أي تذاكر للمباراة أمام المشجّعين الآيرلنديين، بعدما رفض الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم الحصول على حصته المخصصة من التذاكر.

وقال نايت، للصحافيين، عقب خسارة آيرلندا أمام كوسوفو 0-1، الخميس: «لا أعتقد أن المباراة يجب أن تُقام، لكنها ستُقام. سنتحدث بشكل أعمق عن الأمر وما يعنيه ذلك».

وأضاف: «لديّ قدر لا بأس به من الخبرة. لم يسبق لأيٍّ منا أن مرّ بموقف كهذا، لكنني أودّ أن أعتقد أنني أتمتع بالخبرة والقدرة على التحمل، وأنني أستطيع تجاوز معظم الأمور، وهذا ما سأحاول فعله».

وكان الآيسلندي هايمير هالغريمسون، مدرب آيرلندا، قد قال، الأسبوع الماضي، إن بعض لاعبيه يشعرون بعدم الارتياح، إزاء اضطرارهم لخوض مباراتيْ إسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجدداً في 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على ملعب محايد آخر في مدينة باتشكا توبولا الصربية.

وقال نايت، لاعب بريستول سيتي، المنافس في دوري المستوى الثاني الإنجليزي «تشامبيونشيب»: «سأحاول التركيز على كرة القدم قدر الإمكان».

وأضاف: «من الواضح أن هناك اهتماماً إعلامياً أكبر، لكنه لا يتركز على كرة القدم نفسها».

وتابع: «الأمر غير مألوف للغاية، ولم يسبق لأيٍّ منا أن واجه موقفاً كهذا، ولذا نتعلم كيفية التعامل معه في الوقت نفسه».

ولطالما كانت آيرلندا من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، وغالباً ما يرتبط التعاطف مع الفلسطينيين بتاريخ البلاد الخاص في ظل الحكم البريطاني.

واعترفت دبلن رسمياً بدولة فلسطينية في عام 2024 إلى جانب إسبانيا والنرويج، ووجّهت مراراً انتقادات لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة.