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الرياضة رياضة سعودية

آل حجي لاعب «الأخضر»: نتقبل النقد... ونحتاج إلى الدعم

آل حجي خلال تدريبات «الأخضر» الجمعة (تصوير: علي خمج)
آل حجي خلال تدريبات «الأخضر» الجمعة (تصوير: علي خمج)
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آل حجي لاعب «الأخضر»: نتقبل النقد... ونحتاج إلى الدعم

آل حجي خلال تدريبات «الأخضر» الجمعة (تصوير: علي خمج)
آل حجي خلال تدريبات «الأخضر» الجمعة (تصوير: علي خمج)

أكد علاء آل حجي، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية «الأخضر» لمواجهة نظيره العماني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج «خليجي 27».

وقال آل حجي في تصريحاته لوسائل الإعلام قبل اللقاء المرتقب: «بإذن الله مستعدون للمواجهة؛ نعمل بشكل مكثف في التدريبات اليومية، وإن شاء الله سنكون موفقين ونخرج بالنتيجة المطلوبة».

وحول صعوبة المنتخب العماني ورؤيته للمواجهة، أوضح لاعب «الأخضر»: «بالتأكيد كل المباريات صعبة في البطولة؛ تابعنا مباراة عمان والعراق، وكانت مواجهة قوية للغاية، والمنتخب العماني فريق جيد ومتماسك، لكننا قادرون بإذن الله على الخروج بالنقاط الثلاث».

وعن روح المجموعة والدعم الجماهيري وتأثير استضافة البطولة على الأراضي السعودية، أفاد آل حجي: «الجميع هنا على قلب واحد، والروح عالية جداً بين الأساسيين والبدلاء؛ يساند بعضنا بعضاً دائماً».

وأردف: «أما بالنسبة للعب على أرضنا، فهو حافز إيجابي كبير وليس ضغطاً؛ فقد رأينا في البطولات السابقة بالبحرين والكويت كيف كان للجمهور دور حاسم مع منتخباتهم، ونتمنى من جمهورنا أن يدعمنا غداً كما فعل في اللقاء الأول لنخرجهم فرحين».

وردّاً على سؤال بشأن تقبل اللاعبين للنقد ومدى حاجتهم إلى الدعم الإعلامي والجماهيري، شدد علاء آل حجي: «بالتأكيد نتحمل النقد، فالنقد أمر وارد وطبيعي في عالم كرة القدم، والمجموعة تضم لاعبين كباراً قادرين على التعامل معه. لكننا بالتأكيد نحتاج في الوقت ذاته إلى دعم الشارع الرياضي والجمهور السعودي الذي يقف خلفنا بقوة».

وحول النجاعة الهجومية، قال آل حجي: «في المباراة الأولى أمام الكويت وصلنا كثيراً إلى مرمى الخصم، ولكن لم نترجم ذلك سوى بهدف واحد وكان المفروض أن نخرج بنتيجة أكبر؛ ولكن مجرد الوصول وتشكيل الخطورة يعد أمراً إيجابياً سنبني عليه في اللقاء القادم لنسجل أكثر».

وفيما يتعلق بتغير مراكز بعض اللاعبين والتأقلم مع تعليمات المدرب، أوضح: «التغيرات في المراكز لا تسبب لنا أي ضغوط؛ فقد تدربنا عليها جيداً مع المدرب في التمارين والاجتماعات التكتيكية، ونحن جاهزون تماماً لتطبيقها».

واختتم علاء آل حجي تصريحاته بالإعراب عن تمنياته بالشفاء للحارس نواف العقيدي، عقب مغادرته معسكر الفريق قائلاً: «نتمنى له الشفاء العاجل؛ وإن شاء الله تكون إصابة بسيطة، وأن يعود إلينا وأقوى مما كان بإذن الله».

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رياضة سعودية نواف العقيدي (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

إصابة العقيدي تبعده عن معسكر الأخضر «الخليجي»

استبعد الجهاز الفني للمنتخب السعودي، بقيادة اليوناني دونيس، الحارس نواف العقيدي من معسكر «الأخضر» المقام في جدة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الرياضة رياضة سعودية

إصابة العقيدي تبعده عن معسكر الأخضر «الخليجي»

نواف العقيدي (المنتخب السعودي)
نواف العقيدي (المنتخب السعودي)
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إصابة العقيدي تبعده عن معسكر الأخضر «الخليجي»

نواف العقيدي (المنتخب السعودي)
نواف العقيدي (المنتخب السعودي)

استبعد الجهاز الفني للمنتخب السعودي، بقيادة اليوناني دونيس، الحارس نواف العقيدي من معسكر «الأخضر» المقام في جدة، ضمن منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بناءً على التقرير الطبي ونتائج الفحوصات التي أجراها اللاعب على موضع إصابته في مرفق اليد.

وأظهرت الفحوص الطبية عدم جاهزية العقيدي وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي، ما دفع الجهاز الفني إلى استبعاده من المعسكر.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

والد الحمدان لـ«الشرق الأوسط»: ابني يتعرض لتصفية حسابات

عبد الله الحمدان خلال مباراة الكويت الأخيرة (تصوير: علي خمج)
عبد الله الحمدان خلال مباراة الكويت الأخيرة (تصوير: علي خمج)
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والد الحمدان لـ«الشرق الأوسط»: ابني يتعرض لتصفية حسابات

عبد الله الحمدان خلال مباراة الكويت الأخيرة (تصوير: علي خمج)
عبد الله الحمدان خلال مباراة الكويت الأخيرة (تصوير: علي خمج)

أبدى عبد الرحمن الحمدان، حارس نادي الشباب المعتزل والمدرب الوطني الحالي، ووالد نجم المنتخب السعودي عبد الله الحمدان، استياءه الشديد من حملات الهجوم الشخصي التي يتعرض لها ابنه، مؤكداً في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن ما يحدث تجاوز حدود النقد الفني البنّاء ودخل في إطار التجريح الشخصي وتصفية الحسابات.

وأوضح الحمدان أن التوقيت الحالي لا يتناسب تماماً مع هذه الانتقادات، خصوصاً أن الأخضر خرج منتصراً في مباراته الخليجية الأولى، كما تنتظره مهمة أخرى في كأس آسيا.

وأضاف: «إذا كان هذا الهجوم والمنتخب فائز، فماذا كانوا سيفعلون لو تعثر المنتخب، لا قدّر الله؟ ما نراه هو تجييش باطل لا يمت للواقع بصلة».

وأشار والد اللاعب إلى أن عبد الله لم يوفق في مباراة الكويت، مثل حال أي لاعب في العالم، لكن لغة الأرقام والتقييمات تضعه ضمن القائمة الإيجابية للمباراة.

وتابع: «للأسف، نظرة بعض الناس قاصرة ويسيرها الكره لا الواقعية. أقول لهؤلاء: خافوا الله في كلامكم؛ فالنقد يجب أن يكون للتقويم وليس للتهجم، خصوصاً أننا في مهمة وطنية، والمنتخب غائب عن منصات التتويج منذ سنوات ويحتاج إلى الدعم، لا الهدم».

وقال الحمدان: «لم أتحدث إعلامياً منذ سنوات لكن لدي رسالة: لقد بلغ السيل الزبى، وتجاوزت الإساءات الأعراف الأخلاقية وعاداتنا المجتمعية لتصل إلى الطعن في الأعراض»، وتابع: «حسبنا الله ونعم الوكيل».

وطالب الحمدان وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتدخل الفوري لـحماية لاعبي المنتخب من التجريح المنظم، داعياً الجماهير والإعلاميين إلى تغليب مصلحة الوطن ونبذ التعصب والميول للأندية، قائلاً: «حب الوطن أكبر من حب النادي، وعلينا جميعاً خلع شعارات الأندية خلفنا عندما يرتدي اللاعبون شعار الوطن، والابتعاد عن السموم التي ينفثها البعض للإشعال والإثارة».

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كأس الخليج رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

دونيس: الحمدان أفضل مهاجم في الدوري... لا تحملوه المسؤولية!

اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
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دونيس: الحمدان أفضل مهاجم في الدوري... لا تحملوه المسؤولية!

اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

أكد اليوناني يورغوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، أن فريقه سيخوض مواجهة عُمان في الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بهدف تحقيق الانتصار وحسم التأهل إلى الدور المقبل، مشدداً على أهمية احترام المنافس واللعب بشراسة لتحقيق النتيجة المطلوبة.

وقال دونيس، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «نحلل كل مباراة على حدة، وتحضيراتنا جيدة، ونعمل على التعافي بعد المواجهة الأولى. سنواجه منتخباً قوياً ومهارياً، وعلينا التركيز على المباراة المقبلة».

وأضاف: «سنعمل على كل شيء من أجل الانتصار، وسنلعب بشراسة أمام عُمان، ويجب علينا تحقيق الفوز من أجل التأهل، مع احترام المنافس للحصول على نتيجة إيجابية».

وكشف مدرب الأخضر عن غياب الحارس نواف العقيدي، قائلاً: «إصابة نواف العقيدي صعبة، وقد تقرر استبعاده، فيما يعاني محمد القحطاني المرض، ولم يشارك في تدريبات أمس واليوم».

وعن قراءته الفنية للمنتخب العُماني، أوضح: «لاحظنا أن عُمان يلعب بمهاجمين، ويمتلك لاعبين يتمتعون بجودة عالية. حللنا الفريق، وسنجري بعض التغييرات بناءً على المنافس، ومن المهم تطبيق ما نريده دفاعياً وهجومياً».

وفيما يتعلق بإهدار الفرص أمام الكويت في المباراة الافتتاحية، قال دونيس: «عملنا على الضغط العكسي من خلال تدريبات خاصة، وأنا سعيد بالطريقة التي يعمل بها اللاعبون. مع التدريبات والثقة، سيتمكن اللاعبون من تقديم أفضل ما لديهم في المباريات المقبلة».

وأضاف: «شاهدنا الكثير من الأمور الإيجابية أمام الكويت. بعد مرور 20 دقيقة سيطرنا تماماً على المباراة، وخلال 100 دقيقة لم يصنع المنتخب الكويتي سوى فرصة واحدة. كرة القدم لا تقتصر على الجانب الهجومي فقط، واللاعبون يعملون بجدية، ومع الثقة والتحرك والتدريبات، ستسير الأمور بشكل جيد خطوة بخطوة».

وشدد دونيس على أهمية الأجواء الإيجابية داخل معسكر المنتخب، قائلاً: «يجب علينا مواصلة العمل والمحافظة على الأجواء الرائعة بين اللاعبين. الثقة مهمة جداً، وأنا أعرف طبيعة العلاقة بينهم، والأجواء الجميلة التي يعيشونها، سواء في التدريبات أو الفندق».

وتابع: «علينا تقديم أفضل أداء لإظهار قدرتنا على تحقيق الانتصار في مباراة الغد والمواجهة الأخيرة».

ودافع المدرب اليوناني عن مهاجم المنتخب السعودي عبد الله الحمدان، رداً على سؤال بشأن إصراره على إشراكه مهاجماً رئيسياً، رغم قدرته على تقديم أدوار أفضل خلف المهاجمين، إلى جانب إهداره الفرص أمام المرمى.

وقال دونيس: «لا أحب الحديث عن لاعب بعينه، ولا أحب تحميل لاعب واحد المسؤولية، فهذا أمر خاطئ. ما حدث مع الحمدان كان خطأً، وعلينا تقديم الدعم الكامل للاعبين».

وأضاف: «الحمدان يمتلك الكثير من الإيجابيات، وبدأ بطريقة جيدة بوصفه هدافاً، وقدَّم أداءً جيداً مع ناديه، وعلينا الآن مواصلة العمل على تطويره خلال هذه البطولة».

وتابع: «هذا الموسم كان عبد الله الحمدان أفضل مهاجم، ولم يستمر لاعباً أساسياً بسبب عودة كريستيانو رونالدو. كان يصنع الفرص ويسجل الأهداف، وعلينا دعم اللاعبين والمجموعة كاملة، وعدم التعامل مع الأمور من منظور شخصي».

وأوضح دونيس أن المنتخب يمتلك خيارات هجومية متعددة، قائلاً: «لدينا عبد الله السالم وفراس البريكان، وكل لاعب هجومي يمتلك مهارات مختلفة. من المهم أن يسهم جميع اللاعبين، خصوصاً الموجودين في المناطق الهجومية، في صناعة الفرص، وأن يتحسن تركيزهم أمام المرمى».

وأضاف: «علينا منح اللاعبين المعلومات اللازمة والوقت الكافي للتطور والعمل معهم. نحن نتحدث عن بشر، وهذه الأمور تحدث في كرة القدم، وعلينا تقبل ذلك. لدينا هذه المجموعة، ويجب أن نعمل معها بأفضل طريقة ممكنة».

وعن عدم مشاركة فراس البريكان، ومدى تأثير انضمامه المتأخر إلى معسكر المنتخب، أكد دونيس ضرورة التركيز على البطولة الحالية، قائلاً: «يجب علينا التركيز على هذه البطولة، والتطور في كل مباراة، وتحسين الجوانب الأخرى. يجب ألا نفكر فيما حدث في كأس العالم الماضية أو في كأس آسيا المقبلة، فتركيزنا ينصب على تطوير المنتخب يوماً بعد يوم».

عبد الإله العمري لاعب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

من جانبه، أكد عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي، جاهزية اللاعبين لمواجهة عُمان، مشيراً إلى أن العمل الجماعي وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني يمثلان أساس استعدادات الأخضر للمباراة.

وقال العمري، في المؤتمر الصحافي: «نحن بصفتنا مدافعين نكمل بعضنا، ونعد الجماهير بتقديم الأفضل، ونحن مستعدون للمواجهة».

وأضاف: «نعمل ونجتهد، والتوفيق من الله. نسير خطوة بخطوة، ونأمل أن يكون القادم أفضل».

وعن صعوبة المنافسة في البطولة، قال: «جميع المنتخبات صعبة، وبتوجيهات المدرب سنعمل على تحقيق الانتصار وحصد النقاط كاملة».

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