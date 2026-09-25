آل حجي لاعب «الأخضر»: نتقبل النقد... ونحتاج إلى الدعم

أكد علاء آل حجي، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية «الأخضر» لمواجهة نظيره العماني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج «خليجي 27».

وقال آل حجي في تصريحاته لوسائل الإعلام قبل اللقاء المرتقب: «بإذن الله مستعدون للمواجهة؛ نعمل بشكل مكثف في التدريبات اليومية، وإن شاء الله سنكون موفقين ونخرج بالنتيجة المطلوبة».

وحول صعوبة المنتخب العماني ورؤيته للمواجهة، أوضح لاعب «الأخضر»: «بالتأكيد كل المباريات صعبة في البطولة؛ تابعنا مباراة عمان والعراق، وكانت مواجهة قوية للغاية، والمنتخب العماني فريق جيد ومتماسك، لكننا قادرون بإذن الله على الخروج بالنقاط الثلاث».

وعن روح المجموعة والدعم الجماهيري وتأثير استضافة البطولة على الأراضي السعودية، أفاد آل حجي: «الجميع هنا على قلب واحد، والروح عالية جداً بين الأساسيين والبدلاء؛ يساند بعضنا بعضاً دائماً».

وأردف: «أما بالنسبة للعب على أرضنا، فهو حافز إيجابي كبير وليس ضغطاً؛ فقد رأينا في البطولات السابقة بالبحرين والكويت كيف كان للجمهور دور حاسم مع منتخباتهم، ونتمنى من جمهورنا أن يدعمنا غداً كما فعل في اللقاء الأول لنخرجهم فرحين».

️| علاء آل حجي لاعب المنتخب السعودي في حديث لوسائل الإعلام:- سنواجه منتخب عمان، وهو فريق صعب وشاهدنا مواجهته أمام العراق، المعنويات داخل المنتخب مرتفعة، ونتمنى الشفاء العاجل للحارس نواف العقيدي.#السعودية_عمان#خليجي27 pic.twitter.com/zeIv6zsBMG — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 25, 2026

وردّاً على سؤال بشأن تقبل اللاعبين للنقد ومدى حاجتهم إلى الدعم الإعلامي والجماهيري، شدد علاء آل حجي: «بالتأكيد نتحمل النقد، فالنقد أمر وارد وطبيعي في عالم كرة القدم، والمجموعة تضم لاعبين كباراً قادرين على التعامل معه. لكننا بالتأكيد نحتاج في الوقت ذاته إلى دعم الشارع الرياضي والجمهور السعودي الذي يقف خلفنا بقوة».

وحول النجاعة الهجومية، قال آل حجي: «في المباراة الأولى أمام الكويت وصلنا كثيراً إلى مرمى الخصم، ولكن لم نترجم ذلك سوى بهدف واحد وكان المفروض أن نخرج بنتيجة أكبر؛ ولكن مجرد الوصول وتشكيل الخطورة يعد أمراً إيجابياً سنبني عليه في اللقاء القادم لنسجل أكثر».

وفيما يتعلق بتغير مراكز بعض اللاعبين والتأقلم مع تعليمات المدرب، أوضح: «التغيرات في المراكز لا تسبب لنا أي ضغوط؛ فقد تدربنا عليها جيداً مع المدرب في التمارين والاجتماعات التكتيكية، ونحن جاهزون تماماً لتطبيقها».

واختتم علاء آل حجي تصريحاته بالإعراب عن تمنياته بالشفاء للحارس نواف العقيدي، عقب مغادرته معسكر الفريق قائلاً: «نتمنى له الشفاء العاجل؛ وإن شاء الله تكون إصابة بسيطة، وأن يعود إلينا وأقوى مما كان بإذن الله».