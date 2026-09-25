برشلونة يراهن على مقاعد كبار الشخصيات لتحقيق 700 مليون يورو

يراهن برشلونة على ملعب كامب نو الجديد ليصبح أحد أبرز محركات إيراداته في السنوات المقبلة، متوقعاً تحقيق عوائد مضمونة تقارب 700 مليون يورو (798 مليون دولار) من بيع 2000 ترخيص طويل الأجل لمقاعد كبار الشخصيات، وفق ما أعلنه النادي الإسباني، الجمعة.

وسيطرح برشلونة مقاعد كبار الشخصيات بموجب تراخيص طويلة الأجل تتراوح بين 15 و30 عاماً، مع سداد قيمة التراخيص مقدماً، فيما يتوقع النادي استكمال بيع جميع المقاعد خلال العامين ونصف العام المقبلين.

وأوضح برشلونة أن العوائد المنتظرة ستتدفق على مدى فترات العقود، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تحويل كامب نو، بعد مشروع إعادة تطويره الضخم، إلى مصدر دخل مستدام يعزز موارده المالية على المدى الطويل.

وكان النادي قد أبرم في ديسمبر (كانون الأول) 2024 صفقات لبيع حقوق 475 مقعداً من فئة كبار الشخصيات بعقود تصل مدتها إلى 30 عاماً، مقابل 100 مليون يورو.

وأكد برشلونة أنه نجح حتى الآن في تسويق نحو 5000 مقعد من هذه الفئة، ما يضمن له إيرادات تتجاوز 380 مليون يورو، مع اختلاف مدد التراخيص الممنوحة للمشترين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه النادي البحث عن حلول تمويلية لمشروع تطوير الملعب، بعد أن ذكرت «رويترز»، الخميس، أن برشلونة يسعى إلى تأمين تمويل جديد بقيمة 510 ملايين يورو لمواجهة ارتفاع تكاليف المشروع وتعويض النقص في الإيرادات المرتبط بأعمال التجديد.

ومن المتوقع اكتمال مشروع إعادة تطوير كامب نو بحلول موسم 2028-2029.