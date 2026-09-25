رابطة الكرة الإنجليزية تطالب الدوري الممتاز بمليار إسترليني

ذكرت شبكة «سكاي نيوز»، الجمعة، أن رابطة كرة القدم الإنجليزية طالبت الدوري الممتاز بدفع مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، في إطار المفاوضات الجارية بشأن اتفاق جديد لتقاسم الإيرادات في كرة القدم الإنجليزية.

وأضاف التقرير أنه تم إبلاغ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في اجتماع، عُقد الخميس، بأن رابطة كرة القدم الإنجليزية تطالب بدفعات سنوية، قدرها 207 ملايين جنيه إسترليني، على مدى 5 سنوات.

وقالت تقارير إعلامية في وقت سابق هذا العام إن الدوري الإنجليزي الممتاز اقترح دفع 1.5 مليار جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات، بالإضافة إلى التمويل الحالي الذي يقدمه دوري الأضواء.

ورفض متحدث باسم رابطة كرة القدم الإنجليزية التعليق على الموضوع، مشيراً إلى أن المناقشات لا تزال جارية. واتصلت «رويترز» بالدوري الإنجليزي الممتاز للتعليق.

وذكرت تقارير إعلامية أن الدوري الإنجليزي الممتاز دفع نحو 137 مليون جنيه إسترليني للدرجات الثلاث الأدنى في الدوري التي تقع تحت مظلة الرابطة الإنجليزية لكرة القدم الموسم الماضي، بما في ذلك دوريات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة.