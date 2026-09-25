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رابطة الكرة الإنجليزية تطالب الدوري الممتاز بمليار إسترليني

الدوري الإنجليزي مطالب بدفع مليار إسترليني للرابطة (رويترز)
الدوري الإنجليزي مطالب بدفع مليار إسترليني للرابطة (رويترز)
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رابطة الكرة الإنجليزية تطالب الدوري الممتاز بمليار إسترليني

الدوري الإنجليزي مطالب بدفع مليار إسترليني للرابطة (رويترز)
الدوري الإنجليزي مطالب بدفع مليار إسترليني للرابطة (رويترز)

ذكرت شبكة «سكاي نيوز»، الجمعة، أن رابطة كرة القدم الإنجليزية طالبت الدوري الممتاز بدفع مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، في إطار المفاوضات الجارية بشأن اتفاق جديد لتقاسم الإيرادات في كرة القدم الإنجليزية.

وأضاف التقرير أنه تم إبلاغ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في اجتماع، عُقد الخميس، بأن رابطة كرة القدم الإنجليزية تطالب بدفعات سنوية، قدرها 207 ملايين جنيه إسترليني، على مدى 5 سنوات.

وقالت تقارير إعلامية في وقت سابق هذا العام إن الدوري الإنجليزي الممتاز اقترح دفع 1.5 مليار جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات، بالإضافة إلى التمويل الحالي الذي يقدمه دوري الأضواء.

ورفض متحدث باسم رابطة كرة القدم الإنجليزية التعليق على الموضوع، مشيراً إلى أن المناقشات لا تزال جارية. واتصلت «رويترز» بالدوري الإنجليزي الممتاز للتعليق.

وذكرت تقارير إعلامية أن الدوري الإنجليزي الممتاز دفع نحو 137 مليون جنيه إسترليني للدرجات الثلاث الأدنى في الدوري التي تقع تحت مظلة الرابطة الإنجليزية لكرة القدم الموسم الماضي، بما في ذلك دوريات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة.

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كين يتوقع تجديد تعاقده مع «بايرن ميونيخ» الشهر المقبل

هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي (أ.ف.ب)
هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي (أ.ف.ب)
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كين يتوقع تجديد تعاقده مع «بايرن ميونيخ» الشهر المقبل

هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي (أ.ف.ب)
هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي (أ.ف.ب)

يتوقع هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن يوقّع على عقد جديد مع فريق بايرن ميونيخ الألماني، الشهر المقبل.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن كين في العام الأخير من عقده الحالي مع بايرن، لكنه يُجري مفاوضات إيجابية بشأن تمديد بقائه.

وخاض كين (33 عاماً) فترة حافلة بالإنجازات في ألمانيا، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث حطم عدداً من الأرقام القياسية الفردية، ولا يزال متعطشاً لتحقيق المزيد.

وقال قائد المنتخب الإنجليزي، قبل مواجهة إسبانيا في «دوري أمم أوروبا» على ملعب ويمبلي: «المفاوضات تسير بشكل جيد. أنا كنت منفتحاً للغاية، وصادقاً بشأن هذا».

وأضاف: «ما زلنا في المفاوضات حالياً، وأعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح. كلا الطرفين يتعامل مع الأمر بهدوء شديد».

وأكمل: «الجميع يستطيع أن يرى أنني سعيد هناك، من خلال مستواي وأدائي، وكذلك من خلال الطريقة التي أتحدث بها خارج الملعب. أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالانفتاح والصدق. وآملُ أن يجري التوصل إلى اتفاق».

واستطرد: «من حيث مدى تأثير هذا على ذهني، فأنا أتعامل مع مثل هذه الأمور بشكل طبيعي. أحب أن أتعامل مع كل موسم على حدة».

وأكد: «لا يزال لديّ عقدٌ سارٍ لمدة تسعة أشهر رسمياً، لذلك لا يتغير شيء من هذه الناحية، لكنني خلال هذا المعسكر أركز بشكل أكبر على وجودي مع المنتخب الإنجليزي».

وقال: «يمكن تأجيل محادثات العقد، فالأمر متروك لفريقي الذي يعمل في الكواليس للتحدث بشأن هذه الأمور والتعامل معها».

وتابع: «خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك، من المفترض أن يجري اتخاذ نوع من القرار، وأعتقد أنه سيكون قراراً إيجابياً».

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إمبولو يلحق بتشاكا خارج قائمة سويسرا في دوري الأمم

بريل إمبولو خارج قائمة سويسرا بدوري الأمم (أ.ف.ب)
بريل إمبولو خارج قائمة سويسرا بدوري الأمم (أ.ف.ب)
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إمبولو يلحق بتشاكا خارج قائمة سويسرا في دوري الأمم

بريل إمبولو خارج قائمة سويسرا بدوري الأمم (أ.ف.ب)
بريل إمبولو خارج قائمة سويسرا بدوري الأمم (أ.ف.ب)

فقد منتخب سويسرا، الذي بلغ دور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، لاعباً ثانياً من قائمته في دوري أمم أوروبا بسبب قضايا تعود إلى سنوات مضت وتتعلق بوثائق مزورة خاصة بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، الجمعة، أن بريل إمبولو لن ينضم إلى المنتخب في اسكوتلندا كما كان مقرراً، وذلك بسبب تقارير جديدة نشرتها وسائل إعلام محلية حول قضية سابقة تتعلق بحصوله على شهادات فحص مزورة في عام 2021.

وقال الاتحاد في بيان بشأن مهاجم أتلانتا يونايتد الأميركي: «يهدف هذا القرار إلى السماح للفريق بالحفاظ على تركيزه الكامل على المباريات المقبلة».

وكان قائد المنتخب السويسري غرانيت تشاكا قد اتفق مع مسؤولي الفريق في نهاية الأسبوع الماضي على الانسحاب من القائمة، بعدما ورد اسمه في تحقيق يتعلق بطبيب أصدر شهادات تطعيم مزورة خلال جائحة فيروس كورونا.

واعترف تشاكا، صاحب الرقم القياسي السويسري في عدد المباريات الدولية برصيد 152 مباراة، بحصوله على الوثيقة المزورة في عام 2022، وأقر بأنه ارتكب أخطاء.

ويبدأ منتخب سويسرا مشواره في المجموعة الثانية من المستوى الثاني لدوري الأمم، السبت، عندما يحل ضيفاً على مقدونيا الشمالية، قبل أن يواجه اسكوتلندا خارج أرضه يوم الثلاثاء المقبل، ثم يستضيف سلوفينيا ومقدونيا الشمالية في لوزيرن.

وكان إمبولو موقوفاً بالفعل عن مباراة الغد بسبب البطاقة الحمراء المثيرة للجدل التي حصل عليها أمام الأرجنتين في دور الثمانية لكأس العالم.

وأقرت لجنة القوانين التابعة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، ومقرها زيوريخ، في وقت لاحق بأن إمبولو تعرض للطرد عن طريق الخطأ بسبب خرق بروتوكول مراجعة الحالات عبر تقنية حكم الفيديو المساعد.

وكشفت صحيفة «سويسرا توداي»، الجمعة، تفاصيل العقوبة المالية التي فرضت على إمبولو العام الماضي بسبب وثائق نتائج الفحوص المزورة التي كانت معروفة من قبل.

وسجل إمبولو (29 عاماً) هدفاً في المباراة الافتتاحية لسويسرا في كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمام قطر، رغم وصوله إلى البطولة بعد زملائه بعدة أيام بسبب مشكلة تتعلق بالتأشيرة مع السلطات الأميركية. كما سجل هدفاً في فوز سويسرا على الجزائر في دور الـ32.

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الرياضة رياضة عالمية

وحدة نزاهة ألعاب القوى توقف العداءة الفرنسية سامبا - مايلا مؤقتاً

العداءة الفرنسية سيرينا سامبا - مايلا (أ.ف.ب)
العداءة الفرنسية سيرينا سامبا - مايلا (أ.ف.ب)
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وحدة نزاهة ألعاب القوى توقف العداءة الفرنسية سامبا - مايلا مؤقتاً

العداءة الفرنسية سيرينا سامبا - مايلا (أ.ف.ب)
العداءة الفرنسية سيرينا سامبا - مايلا (أ.ف.ب)

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى، الجمعة، إيقاف سيرينا سامبا - مايلا، الحاصلة على فضية سباق 100 متر حواجز في الأولمبياد مؤقتاً بسبب انتهاك مزعوم لقواعد تحديد مكان وجودها.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية، الشهر الماضي، أن سامبا - مايلا، الحاصلة على الميدالية الوحيدة لفرنسا في ألعاب القوى خلال أولمبياد باريس، فشلت 3 مرات في تحديد مكان وجودها خلال 12 شهراً.

وبموجب قواعد مكافحة المنشطات، فإن الرياضيين الذين يفشلون 3 مرات في تحديد مكان وجودهم سواء من خلال التغيب عن الاختبارات، أو عدم تقديم التقارير اللازمة أو كليهما، خلال عام واحد، يواجهون عقوبة الإيقاف لمدة قد تصل إلى عامين بتهمة انتهاء قواعد مكافحة المنشطات.

ويضع هذا الحظر مشاركتها في أولمبياد لوس أنجليس 2028 موضع شك.

وقال وكيل أعمالها ماكا هايدارا آنذاك إن الإجراءات تتعلق فقط بالالتزامات الخاصة بالإفصاح عن مكان الوجود وليس باستخدام أي مادة محظورة، مضيفاً أن سامبا - مايلا امتثلت للإجراءات، وتعاونت مع التحقيق.

ولم تشارك العداءة الفرنسية في أي منافسات منذ يوليو (تموز) الماضي، ثم انسحبت لاحقاً من بطولة أوروبا التي أقيمت في برمنغهام بسبب إصابة في ربلة الساق.

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