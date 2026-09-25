إمبولو يلحق بتشاكا خارج قائمة سويسرا في دوري الأمم

فقد منتخب سويسرا، الذي بلغ دور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، لاعباً ثانياً من قائمته في دوري أمم أوروبا بسبب قضايا تعود إلى سنوات مضت وتتعلق بوثائق مزورة خاصة بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، الجمعة، أن بريل إمبولو لن ينضم إلى المنتخب في اسكوتلندا كما كان مقرراً، وذلك بسبب تقارير جديدة نشرتها وسائل إعلام محلية حول قضية سابقة تتعلق بحصوله على شهادات فحص مزورة في عام 2021.

وقال الاتحاد في بيان بشأن مهاجم أتلانتا يونايتد الأميركي: «يهدف هذا القرار إلى السماح للفريق بالحفاظ على تركيزه الكامل على المباريات المقبلة».

وكان قائد المنتخب السويسري غرانيت تشاكا قد اتفق مع مسؤولي الفريق في نهاية الأسبوع الماضي على الانسحاب من القائمة، بعدما ورد اسمه في تحقيق يتعلق بطبيب أصدر شهادات تطعيم مزورة خلال جائحة فيروس كورونا.

واعترف تشاكا، صاحب الرقم القياسي السويسري في عدد المباريات الدولية برصيد 152 مباراة، بحصوله على الوثيقة المزورة في عام 2022، وأقر بأنه ارتكب أخطاء.

ويبدأ منتخب سويسرا مشواره في المجموعة الثانية من المستوى الثاني لدوري الأمم، السبت، عندما يحل ضيفاً على مقدونيا الشمالية، قبل أن يواجه اسكوتلندا خارج أرضه يوم الثلاثاء المقبل، ثم يستضيف سلوفينيا ومقدونيا الشمالية في لوزيرن.

وكان إمبولو موقوفاً بالفعل عن مباراة الغد بسبب البطاقة الحمراء المثيرة للجدل التي حصل عليها أمام الأرجنتين في دور الثمانية لكأس العالم.

وأقرت لجنة القوانين التابعة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، ومقرها زيوريخ، في وقت لاحق بأن إمبولو تعرض للطرد عن طريق الخطأ بسبب خرق بروتوكول مراجعة الحالات عبر تقنية حكم الفيديو المساعد.

وكشفت صحيفة «سويسرا توداي»، الجمعة، تفاصيل العقوبة المالية التي فرضت على إمبولو العام الماضي بسبب وثائق نتائج الفحوص المزورة التي كانت معروفة من قبل.

وسجل إمبولو (29 عاماً) هدفاً في المباراة الافتتاحية لسويسرا في كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمام قطر، رغم وصوله إلى البطولة بعد زملائه بعدة أيام بسبب مشكلة تتعلق بالتأشيرة مع السلطات الأميركية. كما سجل هدفاً في فوز سويسرا على الجزائر في دور الـ32.