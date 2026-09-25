«تصفيات أمم أفريقيا»: السنغال تكتفي بالتعادل مع موزمبيق

اكتفى منتخب السنغال بالتعادل 1 - 1 خارج ملعبه مع مضيّفه موزمبيق ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027.
وسجل نيكولاس جاكسون هدف تقدم السنغال في الدقيقة 33، ثم تعادل جيني كاتامو لصالح منتخب موزمبيق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وتعد هذه هي المباراة الأولى لمنتخب السنغال تحت قيادة مدربه الجديد، نجم فرنسا وآرسنال السابق، باتريك فييرا، والذي تولى المهمة خلفاً لبابي ثياو، بعدما رحل عن منصبه في أعقاب النتائج غير المُرضية ببطولة كأس العالم الأخيرة.
وحصد منتخب السنغال نقطة أولى في مشوار التصفيات وكذلك بالنسبة لموزمبيق ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضاً السودان وإثيوبيا.