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مدير ملعب الفيصل لـ«الشرق الأوسط»: معايير العشب «عالمية»

القرني استغرب انتقادات بعض اللاعبين في «خليجي 27»

القرني أكد أن عشب الملعب مطابق للمعاير الدولية (تصوير: عدنان مهدلي)
القرني أكد أن عشب الملعب مطابق للمعاير الدولية (تصوير: عدنان مهدلي)
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مدير ملعب الفيصل لـ«الشرق الأوسط»: معايير العشب «عالمية»

القرني أكد أن عشب الملعب مطابق للمعاير الدولية (تصوير: عدنان مهدلي)
القرني أكد أن عشب الملعب مطابق للمعاير الدولية (تصوير: عدنان مهدلي)

استغرب علي القرني، مدير مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، التصريحات التي أطلقها بعض اللاعبين والمدربين بشأن طول عشب ملعب المدينة، مؤكداً أن الأرضية جرى تجهيزها وفق المعايير المعتمدة.

وقال القرني في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «نستغرب مثل بعض التصريحات التي صدرت من بعض اللاعبين والمدربين المشاركين في بطولة (خليجي 27) الذين صرّحوا لعدد من وسائل الإعلام الخليجية عن عشب ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بأنه طويل جداً. نحترم كل هذه الآراء ونقدّرها، ولكن نستغرب هذه الأمور». وأضاف: «اليوم، معايير طول العشب في الملاعب العالمية المطابقة لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم ما بين 20 إلى 30 ملم، وتم قص الملعب بطول 24 ملم. وأشار القرني إلى أن تجهيز الملعب ومتابعته تمّا بمشاركة 3 جهات، هي إدارة الملعب، والإدارة المحلية المنظمة، إلى جانب مراقبي الاتحاد الخليجي، مؤكداً أن المنشأة سبق لها استضافة عدد من البطولات الكبرى.

وأوضح: «الملعب أقيمت عليه بطولات كبرى عدة، منها دوري أبطال آسيا، والدوري السعودي، وأيضاً كأس العالم للأندية، ونهائي كأس أمم آسيا للشباب، وفي انتظار إقامة بطولة كأس أمم آسيا عليه في يناير (كانون الثاني) المقبل». وبيّن أن الملعب سيستضيف 7 مباريات خلال البطولة، وهو ما يتطلب المحافظة على جاهزيته طوال مدة المنافسات، وقال: «علينا المحافظة على أرضية الملعب بحيث لا تظهر الأتربة، أو يكون بشكل غير جيد وغير صالح للعب». وأكد القرني احترامه لملاحظات اللاعبين والمدربين بشأن أرضية الملعب، مشدداً في الوقت نفسه على أن عملية تجهيز العشب تمت وفق الطول المحدد، وتحت متابعة الجهات المعنية بالبطولة.

وأضاف القرني: «مباريات الدوري السعودي تُقام على هذا الملعب، وتلعب عليه أندية تضم عدداً من اللاعبين العالميين والمدربين العالميين، ولم يتم توجيه أي انتقاد لأرضية الملعب على الإطلاق». وتأتي تصريحات مدير المدينة الرياضية في ظل الجدل الذي أثير حول أرضية الملعب، في وقت تواصل فيه المنشأة استعداداتها لاستضافة بقية مباريات البطولة.

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الأخضر يختتم استعداداته لعمان بـ«الثابتة»

من تدريبات الأخضر استعداداً لمباراة عمان (تصوير: علي خمج)
من تدريبات الأخضر استعداداً لمباراة عمان (تصوير: علي خمج)
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الأخضر يختتم استعداداته لعمان بـ«الثابتة»

من تدريبات الأخضر استعداداً لمباراة عمان (تصوير: علي خمج)
من تدريبات الأخضر استعداداً لمباراة عمان (تصوير: علي خمج)

اختتم الأخضر استعداداته لمواجهة عمان، السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الخليج الـ27.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأخيرة على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، تحت إشراف المدير الفني دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية المتنوعة، قبل أن تُختتم الحصة بمران على الكرات الثابتة.

وعلى صعيد متصل، شارك الحارس عبد القدوس عطية في الحصة التدريبية بعد استدعائه أمس للانضمام إلى معسكر الأخضر، فيما واصل اللاعب محمد القحطاني غيابه عن التدريبات بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها.

الجدير بالذكر أن الأخضر يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج 27، إلى جانب منتخبات العراق وعمان والكويت.

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كأس الخليج رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

محمد أبو الشامات: جاهز لخدمة الأخضر من أي مركز

محمد أبو الشامات خلال مباراة الكويت الماضية (المنتخب السعودي)
محمد أبو الشامات خلال مباراة الكويت الماضية (المنتخب السعودي)
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محمد أبو الشامات: جاهز لخدمة الأخضر من أي مركز

محمد أبو الشامات خلال مباراة الكويت الماضية (المنتخب السعودي)
محمد أبو الشامات خلال مباراة الكويت الماضية (المنتخب السعودي)

أكد محمد أبو الشامات، لاعب المنتخب السعودي، أن خوض بطولة كأس الخليج على أرض الوطن، يمثل حافزاً كبيراً للتتويج باللقب وإعادته لخزائن الأخضر.

وقال أبو الشامات في تصريحاته لوسائل الإعلام قبل مواجهة عمان: «أولاً الحمد لله، إذا كنا قد قدمنا أداءً ممتازاً في المباراة الماضية فهذا بفضل جميع اللاعبين الموجودين وليس بفضلي أنا وأخي صالح فقط؛ نحن هنا عائلة واحدة وإخوة، والجميع من أصغر لاعب إلى أكبرهم لم يقصروا إطلاقاً، ونعد الجماهير بمواصلة العمل وإسعادهم في اللقاء القادم».

وحول مشاركته في مركز الجناح الأيمن بدلاً من موقع الظهير المعتاد، أوضح لاعب الأخضر: «طبقت تعليمات المدرب دونيس داخل أرضية الملعب؛ وأنا جاهز تماماً للمشاركة في أي مركز يحتاجني فيه الجهاز الفني والمنتخب السعودي، سواء كان في مركز الجناح أو الظهير».

ورداً على سؤال بشأن المسؤولية الملقاة على الجيل الحالي لتحقيق الألقاب، أجاب: «لا يوجد أي ضغط إطلاقاً، بل هناك ثقة عالية جداً بين جميع عناصر المجموعة. البطولة تُقام على أرضنا وبين جماهيرنا ونطمح لاستغلال هذه الأفضلية بأفضل شكل ممكن؛ ونعد الجمهور بالتعامل مع كل مواجهة على حدة والتركيز العالي حتى نصل للنهائي ونرفع الكأس معاً».

وعن التحضير الفني والحديث التكتيكي مع المدرب للتعامل مع التنظيم الدفاعي للمنتخب العماني، أكد: «صحيح، المدرب قدم لنا محاضرة تحليليّة حول المنتخب العماني ودرسنا نقاط قوتهم ونظامهم الفني بشكل دقيق، وسنعمل في التدريبات على تطبيق النهج المطلوب لاستغلال الفرص وإظهار الجاهزية التامة في الميدان».

وحول التعامل مع وسائل الإعلام والنقد الرياضي ومدى حاجة اللاعب السعودي للدعم المعنوي، بيّن اللاعب: «الجميع بحاجة إلى الدعم بالتأكيد، والإعلام جزء لا يتجزأ من منظومة الرياضة؛ واللاعب السعودي يتقبل النقد بوعي، وفي المقابل يجب على الإعلام أن يراعي طبيعة كرة القدم والتقلبات التي قد تطرأ على مستويات اللاعبين بين الحين والآخر».

واختتم أبو الشامات تصريحاته برسالة موجهة للجماهير السعودية قائلاً: «ادعمونا وكونوا خلفنا دائماً؛ البطولة تُقام على أرضنا وبإذن الله لن تخرج من السعودية ونعدكم بإسعادكم دائماً».

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الرياضة رياضة سعودية

آل حجي لاعب «الأخضر»: نتقبل النقد... ونحتاج إلى الدعم

آل حجي خلال تدريبات «الأخضر» الجمعة (تصوير: علي خمج)
آل حجي خلال تدريبات «الأخضر» الجمعة (تصوير: علي خمج)
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آل حجي لاعب «الأخضر»: نتقبل النقد... ونحتاج إلى الدعم

آل حجي خلال تدريبات «الأخضر» الجمعة (تصوير: علي خمج)
آل حجي خلال تدريبات «الأخضر» الجمعة (تصوير: علي خمج)

أكد علاء آل حجي، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية «الأخضر» لمواجهة نظيره العماني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج «خليجي 27».

وقال آل حجي في تصريحاته لوسائل الإعلام قبل اللقاء المرتقب: «بإذن الله مستعدون للمواجهة؛ نعمل بشكل مكثف في التدريبات اليومية، وإن شاء الله سنكون موفقين ونخرج بالنتيجة المطلوبة».

وحول صعوبة المنتخب العماني ورؤيته للمواجهة، أوضح لاعب «الأخضر»: «بالتأكيد كل المباريات صعبة في البطولة؛ تابعنا مباراة عمان والعراق، وكانت مواجهة قوية للغاية، والمنتخب العماني فريق جيد ومتماسك، لكننا قادرون بإذن الله على الخروج بالنقاط الثلاث».

وعن روح المجموعة والدعم الجماهيري وتأثير استضافة البطولة على الأراضي السعودية، أفاد آل حجي: «الجميع هنا على قلب واحد، والروح عالية جداً بين الأساسيين والبدلاء؛ يساند بعضنا بعضاً دائماً».

وأردف: «أما بالنسبة للعب على أرضنا، فهو حافز إيجابي كبير وليس ضغطاً؛ فقد رأينا في البطولات السابقة بالبحرين والكويت كيف كان للجمهور دور حاسم مع منتخباتهم، ونتمنى من جمهورنا أن يدعمنا غداً كما فعل في اللقاء الأول لنخرجهم فرحين».

وردّاً على سؤال بشأن تقبل اللاعبين للنقد ومدى حاجتهم إلى الدعم الإعلامي والجماهيري، شدد علاء آل حجي: «بالتأكيد نتحمل النقد، فالنقد أمر وارد وطبيعي في عالم كرة القدم، والمجموعة تضم لاعبين كباراً قادرين على التعامل معه. لكننا بالتأكيد نحتاج في الوقت ذاته إلى دعم الشارع الرياضي والجمهور السعودي الذي يقف خلفنا بقوة».

وحول النجاعة الهجومية، قال آل حجي: «في المباراة الأولى أمام الكويت وصلنا كثيراً إلى مرمى الخصم، ولكن لم نترجم ذلك سوى بهدف واحد وكان المفروض أن نخرج بنتيجة أكبر؛ ولكن مجرد الوصول وتشكيل الخطورة يعد أمراً إيجابياً سنبني عليه في اللقاء القادم لنسجل أكثر».

وفيما يتعلق بتغير مراكز بعض اللاعبين والتأقلم مع تعليمات المدرب، أوضح: «التغيرات في المراكز لا تسبب لنا أي ضغوط؛ فقد تدربنا عليها جيداً مع المدرب في التمارين والاجتماعات التكتيكية، ونحن جاهزون تماماً لتطبيقها».

واختتم علاء آل حجي تصريحاته بالإعراب عن تمنياته بالشفاء للحارس نواف العقيدي، عقب مغادرته معسكر الفريق قائلاً: «نتمنى له الشفاء العاجل؛ وإن شاء الله تكون إصابة بسيطة، وأن يعود إلينا وأقوى مما كان بإذن الله».

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