مدير ملعب الفيصل لـ«الشرق الأوسط»: معايير العشب «عالمية»

استغرب علي القرني، مدير مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، التصريحات التي أطلقها بعض اللاعبين والمدربين بشأن طول عشب ملعب المدينة، مؤكداً أن الأرضية جرى تجهيزها وفق المعايير المعتمدة.

وقال القرني في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «نستغرب مثل بعض التصريحات التي صدرت من بعض اللاعبين والمدربين المشاركين في بطولة (خليجي 27) الذين صرّحوا لعدد من وسائل الإعلام الخليجية عن عشب ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بأنه طويل جداً. نحترم كل هذه الآراء ونقدّرها، ولكن نستغرب هذه الأمور». وأضاف: «اليوم، معايير طول العشب في الملاعب العالمية المطابقة لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم ما بين 20 إلى 30 ملم، وتم قص الملعب بطول 24 ملم. وأشار القرني إلى أن تجهيز الملعب ومتابعته تمّا بمشاركة 3 جهات، هي إدارة الملعب، والإدارة المحلية المنظمة، إلى جانب مراقبي الاتحاد الخليجي، مؤكداً أن المنشأة سبق لها استضافة عدد من البطولات الكبرى.

وأوضح: «الملعب أقيمت عليه بطولات كبرى عدة، منها دوري أبطال آسيا، والدوري السعودي، وأيضاً كأس العالم للأندية، ونهائي كأس أمم آسيا للشباب، وفي انتظار إقامة بطولة كأس أمم آسيا عليه في يناير (كانون الثاني) المقبل». وبيّن أن الملعب سيستضيف 7 مباريات خلال البطولة، وهو ما يتطلب المحافظة على جاهزيته طوال مدة المنافسات، وقال: «علينا المحافظة على أرضية الملعب بحيث لا تظهر الأتربة، أو يكون بشكل غير جيد وغير صالح للعب». وأكد القرني احترامه لملاحظات اللاعبين والمدربين بشأن أرضية الملعب، مشدداً في الوقت نفسه على أن عملية تجهيز العشب تمت وفق الطول المحدد، وتحت متابعة الجهات المعنية بالبطولة.

وأضاف القرني: «مباريات الدوري السعودي تُقام على هذا الملعب، وتلعب عليه أندية تضم عدداً من اللاعبين العالميين والمدربين العالميين، ولم يتم توجيه أي انتقاد لأرضية الملعب على الإطلاق». وتأتي تصريحات مدير المدينة الرياضية في ظل الجدل الذي أثير حول أرضية الملعب، في وقت تواصل فيه المنشأة استعداداتها لاستضافة بقية مباريات البطولة.