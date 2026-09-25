الأخضر يختتم استعداداته لعمان بـ«الثابتة»

اختتم الأخضر استعداداته لمواجهة عمان، السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الخليج الـ27.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأخيرة على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، تحت إشراف المدير الفني دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية المتنوعة، قبل أن تُختتم الحصة بمران على الكرات الثابتة.
وعلى صعيد متصل، شارك الحارس عبد القدوس عطية في الحصة التدريبية بعد استدعائه أمس للانضمام إلى معسكر الأخضر، فيما واصل اللاعب محمد القحطاني غيابه عن التدريبات بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها.
الجدير بالذكر أن الأخضر يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج 27، إلى جانب منتخبات العراق وعمان والكويت.