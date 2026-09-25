الأخضر يختتم استعداداته لعمان بـ«الثابتة»

أكد محمد أبو الشامات، لاعب المنتخب السعودي، أن خوض بطولة كأس الخليج على أرض الوطن، يمثل حافزاً كبيراً للتتويج باللقب وإعادته لخزائن الأخضر.

وقال أبو الشامات في تصريحاته لوسائل الإعلام قبل مواجهة عمان: «أولاً الحمد لله، إذا كنا قد قدمنا أداءً ممتازاً في المباراة الماضية فهذا بفضل جميع اللاعبين الموجودين وليس بفضلي أنا وأخي صالح فقط؛ نحن هنا عائلة واحدة وإخوة، والجميع من أصغر لاعب إلى أكبرهم لم يقصروا إطلاقاً، ونعد الجماهير بمواصلة العمل وإسعادهم في اللقاء القادم».

وحول مشاركته في مركز الجناح الأيمن بدلاً من موقع الظهير المعتاد، أوضح لاعب الأخضر: «طبقت تعليمات المدرب دونيس داخل أرضية الملعب؛ وأنا جاهز تماماً للمشاركة في أي مركز يحتاجني فيه الجهاز الفني والمنتخب السعودي، سواء كان في مركز الجناح أو الظهير».

ورداً على سؤال بشأن المسؤولية الملقاة على الجيل الحالي لتحقيق الألقاب، أجاب: «لا يوجد أي ضغط إطلاقاً، بل هناك ثقة عالية جداً بين جميع عناصر المجموعة. البطولة تُقام على أرضنا وبين جماهيرنا ونطمح لاستغلال هذه الأفضلية بأفضل شكل ممكن؛ ونعد الجمهور بالتعامل مع كل مواجهة على حدة والتركيز العالي حتى نصل للنهائي ونرفع الكأس معاً».

️| محمد أبو الشامات لاعب المنتخب السعودي في حديث لوسائل الإعلام:- جاهز لخدمة المنتخب السعودي في أي مركز يطلبه المدرب، دونيس أعطاني تعليمات وقمت بتطبيق ما طلبه مني، ومستعدين لمواجهة عمان ونعد الجماهير بالانتصار.#السعودية_عمان#خليجي27 pic.twitter.com/N7QNXHyeAE — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 25, 2026

وعن التحضير الفني والحديث التكتيكي مع المدرب للتعامل مع التنظيم الدفاعي للمنتخب العماني، أكد: «صحيح، المدرب قدم لنا محاضرة تحليليّة حول المنتخب العماني ودرسنا نقاط قوتهم ونظامهم الفني بشكل دقيق، وسنعمل في التدريبات على تطبيق النهج المطلوب لاستغلال الفرص وإظهار الجاهزية التامة في الميدان».

وحول التعامل مع وسائل الإعلام والنقد الرياضي ومدى حاجة اللاعب السعودي للدعم المعنوي، بيّن اللاعب: «الجميع بحاجة إلى الدعم بالتأكيد، والإعلام جزء لا يتجزأ من منظومة الرياضة؛ واللاعب السعودي يتقبل النقد بوعي، وفي المقابل يجب على الإعلام أن يراعي طبيعة كرة القدم والتقلبات التي قد تطرأ على مستويات اللاعبين بين الحين والآخر».

واختتم أبو الشامات تصريحاته برسالة موجهة للجماهير السعودية قائلاً: «ادعمونا وكونوا خلفنا دائماً؛ البطولة تُقام على أرضنا وبإذن الله لن تخرج من السعودية ونعدكم بإسعادكم دائماً».