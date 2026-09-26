كيالي ودياني... إشادة واحترام قبل نزالات الرياض

قد يتبادل المقاتلان الأردني حازم كيالي والمغربي بدر الدين دياني الأمنيات الطيبة قبل النزال وبعده، لكنهما يعرفان أن المجاملة ستتوقف عند باب القفص في الثاني من أكتوبر المقبل، وهو موعد نزالهما الرئيسي المشترك في ليلة نصف نهائي وزن الويلتر ضمن «PFL MENA 11».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عبر الاتصال المرئي تحدث المقاتلان بروح ودية لم تخفِ رغبتهما في الفوز.

وبالنسبة إلى دياني، لا تمثل المواجهة فرصة للتأهل فحسب؛ فالمغربي الذي بلغ نهائي نسخة 2025 قبل خسارته أمام الكويتي محمد الأقرع، يعرف كيف يبدو الاقتراب من اللقب ثم العودة من دونه، ويحمل أيضاً إرثاً في السامبو القتالي، بعدما توج بطلاً لأفريقيا 9 مرات.

وقال دياني: «الخسارة لا تكسرني، والفوز لا يجعلني أعيش في منطقة الراحة، وكل تجربة تدفعني إلى العودة والتدرب بشكل أكبر».

ورفض اختزال منافسه في سجله الاحترافي مشيراً إلى أن كيالي خاض مواجهات قوية في الهواة وأن خبرته أكبر مما توحي به الأرقام.

في المقابل وصل كيالي إلى نصف النهائي بعد فوزه على اللبناني حسن شعبان في يوليو الماضي، ولم يخفي إعجابه بذكاء دياني داخل القفص لكنه رسم الحد الفاصل بين تقديره له وما ينتظرهما في الرياض «أنا أحترمه كثيراً، لكن عندما ندخل القفص يكون لكل واحد منا هدف واحد، هو الفوز».

ويستعد المقاتل الأردني للسفر من الولايات المتحدة وفق برنامج وضعه للتعامل مع فارق التوقيت وإرهاق الرحلة، مؤكداً جاهزيته البدنية والوزنية. وبينما يتطلع كل منهما إلى انتزاع بطاقة النهائي، اتفقا على أمنية أخرى خارج حسابات النزال: أن تحظى المواهب العربية في الفنون القتالية بفرص أكبر لإظهار قدراتها على المستوى العالمي.

وتشهد أمسية «PFL MENA 11»، المقررة في 2 من أكتوبر على مسرح «غلوبال» في بوليفارد سيتي بالرياض مواجهة رئيسية تجمع السعودي مصطفى ندا والمصري أسامة الصعيدي للمرة الثالثة ، وإلى جانب نزال دياني وكيالي، تتضمن مواجهات نصف النهائي لقاء الجزائري مختار بوقزدام مع المصري إسلام يوسف في وزن الريشة، والفرنسي إلياس جيرون مع المصري إسلام شعلان في الوزن الخفيف، والفلسطيني عمر حسين مع الجزائري عبدالكريم زواد في الويلتر، والتونسي مهدي السعدي مع السوري شادي كباني في الريشة، والعراقي محمد فهمي مع المصري أحمد السيسي في الوزن الخفيف.

وتشمل البطاقة أيضاً مواجهة اللبناني حسن شعبان والمصري عاصم غانم، ونزالاً للهواة بين السعودي هيف القحطاني والبحريني محمد الشواخ، إلى جانب لقاء السعودية فاطمة العماري والجزائرية إيثار لوناس.