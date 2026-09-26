«كأس ليفر»: دماء دي مينور تسيل في فوز مثير على زفيريف

سالت دماء الأسترالي أليكس دي مينور على ساقه اليمنى في فوز درامي على الألماني ألكسندر زفيريف بنتيجة 2 / 6 و7 / 6 و11 / 9، ليمنح فريق العالم التقدم على منتخب أوروبا بنتيجة 5 / 3 في بطولة كأس ليفر للتنس، السبت.

انتفض منتخب العالم الذي يقوده الأميركي أندريه أغاسي بقوة في اليوم الثاني من البطولة، وذلك بعد فوز الأميركي ليرنر تيين على الإيطالي فلافيو كوبولي بنتيجة 6 / 3 و2 / 6 و10 / 7 في أولى مباريات اليوم.

قال دي مينور مشيراً إلى قميص منتخب العالم: «دمي أحمر بلون هذا القميص، لقد كانت مباراة صعبة للغاية أشبه بمعركة شرسة، لقد بذلت أقصى جهد ممكن، وحالفني التوفيق، وسعيد بمنح التفوق لمنتخب العالم».

أضاف: «لقد عشنا هذا السيناريو في بطولة العام الماضي، وسارت الأمور بشكل جيد، ونعلم أنه بإمكاننا تحقيق مفاجأة قوية، رغم أننا لسنا المرشح الأقوى، لكن بإمكاننا تقديم أداء قوي في كل مباراة».

وكان منتخب أوروبا متقدما بنتيجة 3 / 1 بانتهاء مباريات الجمعة.

وكسرت هذه الخسارة سلسلة من 9 انتصارات متتالية لزفيريف المصنف الثاني عالميا، الذي حقق فوزين مع منتخب بلاده في كأس ديفيز للتنس الأسبوع الماضي، وقبلها توّج بلقب بطولة أميركا المفتوحة.

وتقام مساء السبت المباراة الثالثة في السلسلة بين الإسباني كارلوس ألكاراس ضد الأميركي تايلور فريتز، بينما سيلعب زفيريف بجوار النرويجي كاسبر رود ضد ألكسندر بوبليك وبراندون ناكاشيما في منافسات الزوجي.

وتقام بطولة كأس ليفر على مدار ثلاثة أيام، تشهد إقامة أربع مباريات يوميا.

وتنص البطولة على الفوز يساوي نقطة في مباريات الجمعة، ويزيد إلى نقطتين في مباريات السبت ثم ثلاث في مباريات الأحد، ويتوج باللقب الفريق الذي يصل أولا إلى 13 نقطة.

وتوج منتخب أوروبا بكأس ليفر 5 مرات مقابل 3 تتويجات لمنتخب العالم آخرها في 2025، وتقام البطولة بنظام كأس رايدر نفسه.

ويقود منتخب أوروبا، المدرب الفرنسي يانيك نواه.