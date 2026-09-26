غويري يلحق بآيت نوري خارج صفوف منتخب الجزائر

أعلن المنتخب الجزائري، غياب مهاجم فريق مرسيليا الفرنسي أمين غويري، عن صفوف المتتخب خلال بقية المعسكر المُقام لخوض مباراتي تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027.

وأكد المنتخب الجزائري في بيان رسمي عبر حسابه على «إكس»، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المهاجم أمين غويري صباح السبت، أظهرت إصابته عضليا على مستوى الفخذ الأيسر، وذلك بعد مغادرته الملعب مصابا في مباراة زامبيا والجزائر.

وكان غويري قد تم استبداله مبكرا في المباراة التي فاز فيها المنتخب الجزائري 3 / 1 بسبب تلك الإصابة.

وتابع البيان: «وبناء على نتائج الفحوصات، سيخضع غويري لفترة من الراحة، ليتأكد غيابه عن بقية المعسكر، وسيتم تسريح اللاعب صباح الأحد».

ويعد غويري ثاني لاعب يغادر قائمة الجزائر، بعد ريان آيت نوري لاعب مانشستر سيتي، والذي أعلن المنتخب أيضا استبعاده، دون إبداء أسباب، لكن اللاعب قد ظهر غاضبا على مقاعد بدلاء الجزائر، في مباراة زامبيا، نتيجة جلوسه احتياطيا.

ويلعب منتخب الجزائر مباراته الثانية بالتصفيات ضد بوروندي الثلاثاء المُقبل.