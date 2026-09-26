مدرب الكويت: حزين... وضعف التركيز سبب خسارتنا

أبدى البرتغالي هيليو سوزا، مدرب المنتخب الكويتي، أسفه لخسارة فريقه أمام العراق، مؤكداً في الوقت ذاته أنه فخور بالمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال المواجهة.

وقال سوزا خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أنا فخور باللاعبين وبالمستوى العالي الذي قدموه، وبالتأكيد أشعر بالأسف على الخسارة. أتيحت لنا فرصتان في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص، وكانت أمامنا فرصة لتسجيل الهدف الثالث، لكن في النهاية العراق هو من نجح في تسجيله».

وأشار مدرب الكويت إلى أن فريقه كان قادراً على تحقيق نتيجة أفضل، لكنه دفع ثمن بعض التفاصيل خلال مجريات اللقاء، موضحاً: «أجريت بعض التغييرات، لكنني لا أفضل كثرتها. كانت أمامنا فرص عديدة، وكان علينا أن نكون أكثر تركيزاً في بعض اللحظات، فلا يمكن أن نهاجم طوال الوقت».

️| هيليو سوزا، مدرب منتخب #الكويت، في المؤتمر الصحافي:«فخور باللاعبين وبالمستوى العالي الذي قدموه، وبالتأكيد أشعر بالأسف على الخسارة».«أتيحت لنا فرصتان في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص، وكانت أمامنا فرصة لتسجيل الهدف الثالث، لكن في النهاية العراق هو من... pic.twitter.com/Xb2QjT1QUA — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 26, 2026

وشدد سوزا على ضرورة معالجة الجزئيات الصغيرة قبل المواجهات المقبلة، وقال: «علينا العمل على التفاصيل الصغيرة حتى نصل إلى ما نطمح إليه. لم نحقق النتيجة التي أردناها، وعلينا أن نعمل أكثر من أجل التطور».

وختم مدرب المنتخب الكويتي حديثه بالتأكيد على حزنه من الخسارة، خصوصاً في ظل الجهد الذي بذله لاعبوه، قائلاً: «أكرر، أشعر بالأسف على الخسارة، خصوصاً في ظل ما قدمه اللاعبون خلال المباراة».