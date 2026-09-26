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«جائزة أذربيجان»: نوريس يطالب بإيقاف كولابينتو... وراسل متعاطف معه

سيارتا لاندو نوريس وفرانكو كولابينتو توقفتا بسبب حادث الأخير في باكو (أ.ب)
سيارتا لاندو نوريس وفرانكو كولابينتو توقفتا بسبب حادث الأخير في باكو (أ.ب)
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«جائزة أذربيجان»: نوريس يطالب بإيقاف كولابينتو... وراسل متعاطف معه

سيارتا لاندو نوريس وفرانكو كولابينتو توقفتا بسبب حادث الأخير في باكو (أ.ب)
سيارتا لاندو نوريس وفرانكو كولابينتو توقفتا بسبب حادث الأخير في باكو (أ.ب)

دعا لاندو نوريس، حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بفرض عقوبة الإيقاف لسباق واحد ضد فرانكو كولابينتو، سائق ألبين، بعدما تسبب في حادث أدى إلى خروج سائق مكلارين من سباق جائزة أذربيجان الكبرى، السبت، في باكو.

وضغط السائق الأرجنتيني على المكابح بقوة أدت لإغلاقها بينما كانت السيارات تتجه نحو المنعطف الأول بعد إعادة الانطلاق عقب تدخل سيارة الأمان.

ووسط تصاعد الدخان من الإطارات، اصطدم بزميله في الفريق بيير غاسلي الذي اصطدم بدوره بسيارة مكلارين التي يقودها نوريس.

وأدى التصادم إلى خروج كل من غاسلي ونوريس من السباق على الفور.

وقال نوريس بعد أن سجل اليوم أول انسحاب له من سباق منذ سباق جائزة موناكو الكبرى في أوائل يونيو (حزيران): «إذا تسببت في حادث عند إعادة الانطلاق بهذه الطريقة، فيجب أن تتعرض لعقوبة الإيقاف عن المشاركة في سباق واحد على الأقل».

وأضاف: «هو مجرد إهمال من جانب البعض. وهذا يكلف الكثير من المال، فجميع أجزاء سيارتي في سلة المهملات الآن، ويجب فرض عقوبات. هذه ليست طريقة قيادة تستحق أن تكون في فورمولا 1».

وواصل كولابينتو تنافسه في السباق في البداية قبل أن يتوقف في نقطة الصيانة ويعلن انسحابه.

وجرى فرض عقوبة التأخير 10 ثوان عليه، لكن بما أنه كان قد انسحب بالفعل، فسيتم تحويل هذه العقوبة إلى عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في السباق المقبل، المقرر في ماليزيا في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وكلف الحادث فريق ألبين نقاطاً حاسمة؛ إذ كان غاسلي وكولابينتو يتسابقان ضمن المراكز العشرة الأولى عند وقوع الحادث.

وقال غاسلي: «لا أعتقد أن لدي الكلمات المناسبة حقاً. بالطبع أشعر بخيبة أمل كبيرة لجميع أعضاء الفريق».

وتقدم كولابينتو بالاعتذار قائلاً: «أعتذر للجميع».

وأضاف الأرجنتيني: «لم يكن من المفترض أن يحدث هذا، فقد انغلقت الإطارات (توقفت بشكل كلي بسبب الضغط بقوة على المكابح) وفقدت السيطرة تماماً، لذا لم يكن بوسعي فعل الكثير».

وأبدى جورج راسل، الفائز بالسباق، بعض التعاطف مع السائق البالغ من العمر 23 عاماً، قائلاً إن فرض الإيقاف في سباق سيكون قاسياً للغاية.

وأضاف سائق مرسيدس: «أعتقد، شخصياً، أن الإيقاف عن المشاركة في سباق يجب أن يفرض على السائقين الذين يقومون عمداً بأعمال خطيرة ومتهورة للغاية».

واتفق ماكس فرستابن، الذي أحرز المركز الثاني في السباق، معه قائلاً: «هذا ليس أمراً لطيفاً لأي من المعنيين، أليس كذلك؟ لكن كما قال جورج، أعتقد أن فرض إيقاف عن المشاركة في سباق ربما يكون مبالغاً فيه بعض الشيء».

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منتخب لوكسمبورغ هزم بلغاريا بأرضها (يويفا)
منتخب لوكسمبورغ هزم بلغاريا بأرضها (يويفا)
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«دوري الأمم الأوروبية»: لوكسمبورغ تهزم بلغاريا بأرضها... وفنلندا تقسو على سان مارينو «بالسبعة»

منتخب لوكسمبورغ هزم بلغاريا بأرضها (يويفا)
منتخب لوكسمبورغ هزم بلغاريا بأرضها (يويفا)

حقق منتخب لوكسمبورغ فوزاً مفاجئاً على مضيّفه المنتخب البلغاري 2 - 1، السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقدم منتخب بلغاريا بهدف سجله آسين تشانداروف في الدقيقة 18، لكن منتخب لوكسمبورغ أدرك التعادل عن طريق لياندرو باريرو في الدقيقة 37.

وسجل فينسنت تيل هدف الفوز للمنتخب الضيف في الدقيقة 65، ليحصد منتخب لوكسمبورغ أول 3 نقاط له في المجموعة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، تعادل منتخب آيسلندا مع ضيفه منتخب إستونيا 1 - 1.

وتقدم منتخب آيسلندا بهدف سجله أندري غوديوندسون في الدقيقة 45، قبل أن يدرك منتخب إستونيا التعادل عن طريق ماكسيم باسكوتسي في الدقيقة 64.

وألغى الحكم هدفاً لمنتخب إستونيا سجله كيفور بالوميتس في الدقيقة 52.

احتفالية لاعبي فنلندا بالتسجيل في مرمى سان مارينو تكررت 7 مرات (أ.ف.ب)

وفي بلدة سيرافالي بسان مارينو، حقق المنتخب الفنلندي فوزاً كبيراً على مضيّفه سان مارينو 7 - 0، السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الفنلندي بهدف مبكر سجله يويل بوهانبالو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف سيمون سفانباك الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وعزز بنيامين كالمان تقدم فنلندا بالهدف الثالث في الدقيقة 33، ثم أضاف ليو والتا الهدف الرابع في الدقيقة 50، قبل أن يعود اللاعب نفسه، ويسجل الهدف الخامس بعد 5 دقائق.

وأكمل بوهانبالو ثلاثيته الشخصية بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، ثم اختتم أهداف فنلندا في الدقيقة 88، أيضاً من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد لاعب سان مارينو ميكيلي جولينوتشي في الدقيقة 52، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.

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«كأس ليفر»: دماء دي مينور تسيل في فوز مثير على زفيريف

الأسترالي أليكس دي مينور «يسار» يصافح الألماني ألكسندر زفيريف بعد أن هزمه في لندن (رويترز)
الأسترالي أليكس دي مينور «يسار» يصافح الألماني ألكسندر زفيريف بعد أن هزمه في لندن (رويترز)
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«كأس ليفر»: دماء دي مينور تسيل في فوز مثير على زفيريف

الأسترالي أليكس دي مينور «يسار» يصافح الألماني ألكسندر زفيريف بعد أن هزمه في لندن (رويترز)
الأسترالي أليكس دي مينور «يسار» يصافح الألماني ألكسندر زفيريف بعد أن هزمه في لندن (رويترز)

سالت دماء الأسترالي أليكس دي مينور على ساقه اليمنى في فوز درامي على الألماني ألكسندر زفيريف بنتيجة 2 / 6 و7 / 6 و11 / 9، ليمنح فريق العالم التقدم على منتخب أوروبا بنتيجة 5 / 3 في بطولة كأس ليفر للتنس، السبت.

انتفض منتخب العالم الذي يقوده الأميركي أندريه أغاسي بقوة في اليوم الثاني من البطولة، وذلك بعد فوز الأميركي ليرنر تيين على الإيطالي فلافيو كوبولي بنتيجة 6 / 3 و2 / 6 و10 / 7 في أولى مباريات اليوم.

قال دي مينور مشيراً إلى قميص منتخب العالم: «دمي أحمر بلون هذا القميص، لقد كانت مباراة صعبة للغاية أشبه بمعركة شرسة، لقد بذلت أقصى جهد ممكن، وحالفني التوفيق، وسعيد بمنح التفوق لمنتخب العالم».

أضاف: «لقد عشنا هذا السيناريو في بطولة العام الماضي، وسارت الأمور بشكل جيد، ونعلم أنه بإمكاننا تحقيق مفاجأة قوية، رغم أننا لسنا المرشح الأقوى، لكن بإمكاننا تقديم أداء قوي في كل مباراة».

وكان منتخب أوروبا متقدما بنتيجة 3 / 1 بانتهاء مباريات الجمعة.

وكسرت هذه الخسارة سلسلة من 9 انتصارات متتالية لزفيريف المصنف الثاني عالميا، الذي حقق فوزين مع منتخب بلاده في كأس ديفيز للتنس الأسبوع الماضي، وقبلها توّج بلقب بطولة أميركا المفتوحة.

وتقام مساء السبت المباراة الثالثة في السلسلة بين الإسباني كارلوس ألكاراس ضد الأميركي تايلور فريتز، بينما سيلعب زفيريف بجوار النرويجي كاسبر رود ضد ألكسندر بوبليك وبراندون ناكاشيما في منافسات الزوجي.

وتقام بطولة كأس ليفر على مدار ثلاثة أيام، تشهد إقامة أربع مباريات يوميا.

وتنص البطولة على الفوز يساوي نقطة في مباريات الجمعة، ويزيد إلى نقطتين في مباريات السبت ثم ثلاث في مباريات الأحد، ويتوج باللقب الفريق الذي يصل أولا إلى 13 نقطة.

وتوج منتخب أوروبا بكأس ليفر 5 مرات مقابل 3 تتويجات لمنتخب العالم آخرها في 2025، وتقام البطولة بنظام كأس رايدر نفسه.

ويقود منتخب أوروبا، المدرب الفرنسي يانيك نواه.

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سكالوني: وداع ميسي أمام بنين سيكون مؤثراً... وروميرو القائد الجديد

ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين وقائده المعتزل دولياً ليونيل ميسي (رويترز)
ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين وقائده المعتزل دولياً ليونيل ميسي (رويترز)
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سكالوني: وداع ميسي أمام بنين سيكون مؤثراً... وروميرو القائد الجديد

ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين وقائده المعتزل دولياً ليونيل ميسي (رويترز)
ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين وقائده المعتزل دولياً ليونيل ميسي (رويترز)

اعترف ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، بأن المباراة الأخيرة لليونيل ميسي مع المنتخب أمام بنين في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ستكون مناسبة مؤثرة للغاية، مؤكداً أنه يريد أن يودع قائد الفريق السابق بالطريقة التي يرغب فيها.

وقال سكالوني: «سيكون من الصعب ألا نبكي»، موضحاً أنه حرص على أن يحصل ميسي على فرصة الوداع أمام جماهير بلاده في ملعب «مونومنتال» بالعاصمة بوينس آيرس.

وأعلن ميسي اعتزاله اللعب الدولي في وقت سابق، بعد مسيرة استثنائية مع المنتخب الأرجنتيني خاض خلالها 207 مباريات، وسجل 125 هدفاً منذ ظهوره الدولي الأول عام 2005، ليصبح صاحب الرقم القياسي في المشاركات والأهداف مع منتخب بلاده.

وساهم ميسي في تتويج الأرجنتين بلقب «كوبا أميركا» عامَي 2021 و2024، إلى جانب الفوز بكأس العالم 2022، قبل أن يصل مع الفريق إلى نهائي كأس العالم 2026، الذي خسره أمام إسبانيا.

ومن المنتظر أن يظهر ميسي للمرة الأخيرة بقميص الأرجنتين أمام بنين، وسط استعدادات خاصة لتكريم النجم البالغ من العمر 39 عاماً.

وتستعد شركة «أديداس» لتجهيز قميص خاص لميسي في مباراة الوداع، حيث سيحمل القميص شعاراً مخصصاً على شكل حرف «M» بدلاً من شعار الشركة في موضعه المعتاد، كما يتضمن التصميم تفاصيل ذهبية على شعار المنتخب ورقم القميص.

ومن المقرر أيضاً أن يرتدي ميسي حذاءً مخصصاً للمباراة، يغلب عليه اللون الأبيض مع تفاصيل باللونين الأسود والأزرق واللمسات الذهبية.

وفي سياق آخر، أعلن سكالوني أن المدافع كريستيان روميرو سيكون القائد الجديد للمنتخب الأرجنتيني بعد اعتزال ميسي دولياً.

وقال سكالوني خلال مؤتمر صحافي مساء الجمعة: «القائد سيكون روميرو. كان بالفعل القائد الثالث بعد ميسي ونيكولاس أوتاميندي. ويمكن لإيميليانو مارتينيز أيضاً ارتداء شارة القيادة، كما يستطيع رودريغو دي بول ارتداءها، وكذلك لاوتارو مارتينيز».

وسبق لروميرو، البالغ من العمر 28 عاماً، ارتداء شارة قيادة الأرجنتين ثلاث مرات، خلال الفوز على تشيلي 1/ صفر في تصفيات كأس العالم 2025، وفي مباراة وديّة أمام فنزويلا في العام نفسه، ثم أمام موريتانيا قبل كأس العالم 2026.

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