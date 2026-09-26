«جائزة أذربيجان»: نوريس يطالب بإيقاف كولابينتو... وراسل متعاطف معه

دعا لاندو نوريس، حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بفرض عقوبة الإيقاف لسباق واحد ضد فرانكو كولابينتو، سائق ألبين، بعدما تسبب في حادث أدى إلى خروج سائق مكلارين من سباق جائزة أذربيجان الكبرى، السبت، في باكو.

وضغط السائق الأرجنتيني على المكابح بقوة أدت لإغلاقها بينما كانت السيارات تتجه نحو المنعطف الأول بعد إعادة الانطلاق عقب تدخل سيارة الأمان.

ووسط تصاعد الدخان من الإطارات، اصطدم بزميله في الفريق بيير غاسلي الذي اصطدم بدوره بسيارة مكلارين التي يقودها نوريس.

وأدى التصادم إلى خروج كل من غاسلي ونوريس من السباق على الفور.

وقال نوريس بعد أن سجل اليوم أول انسحاب له من سباق منذ سباق جائزة موناكو الكبرى في أوائل يونيو (حزيران): «إذا تسببت في حادث عند إعادة الانطلاق بهذه الطريقة، فيجب أن تتعرض لعقوبة الإيقاف عن المشاركة في سباق واحد على الأقل».

وأضاف: «هو مجرد إهمال من جانب البعض. وهذا يكلف الكثير من المال، فجميع أجزاء سيارتي في سلة المهملات الآن، ويجب فرض عقوبات. هذه ليست طريقة قيادة تستحق أن تكون في فورمولا 1».

وواصل كولابينتو تنافسه في السباق في البداية قبل أن يتوقف في نقطة الصيانة ويعلن انسحابه.

وجرى فرض عقوبة التأخير 10 ثوان عليه، لكن بما أنه كان قد انسحب بالفعل، فسيتم تحويل هذه العقوبة إلى عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في السباق المقبل، المقرر في ماليزيا في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وكلف الحادث فريق ألبين نقاطاً حاسمة؛ إذ كان غاسلي وكولابينتو يتسابقان ضمن المراكز العشرة الأولى عند وقوع الحادث.

وقال غاسلي: «لا أعتقد أن لدي الكلمات المناسبة حقاً. بالطبع أشعر بخيبة أمل كبيرة لجميع أعضاء الفريق».

وتقدم كولابينتو بالاعتذار قائلاً: «أعتذر للجميع».

وأضاف الأرجنتيني: «لم يكن من المفترض أن يحدث هذا، فقد انغلقت الإطارات (توقفت بشكل كلي بسبب الضغط بقوة على المكابح) وفقدت السيطرة تماماً، لذا لم يكن بوسعي فعل الكثير».

وأبدى جورج راسل، الفائز بالسباق، بعض التعاطف مع السائق البالغ من العمر 23 عاماً، قائلاً إن فرض الإيقاف في سباق سيكون قاسياً للغاية.

وأضاف سائق مرسيدس: «أعتقد، شخصياً، أن الإيقاف عن المشاركة في سباق يجب أن يفرض على السائقين الذين يقومون عمداً بأعمال خطيرة ومتهورة للغاية».

واتفق ماكس فرستابن، الذي أحرز المركز الثاني في السباق، معه قائلاً: «هذا ليس أمراً لطيفاً لأي من المعنيين، أليس كذلك؟ لكن كما قال جورج، أعتقد أن فرض إيقاف عن المشاركة في سباق ربما يكون مبالغاً فيه بعض الشيء».