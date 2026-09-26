«دوري الأمم الأوروبية»: لوكسمبورغ تهزم بلغاريا بأرضها... وفنلندا تقسو على سان مارينو «بالسبعة»

حقق منتخب لوكسمبورغ فوزاً مفاجئاً على مضيّفه المنتخب البلغاري 2 - 1، السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقدم منتخب بلغاريا بهدف سجله آسين تشانداروف في الدقيقة 18، لكن منتخب لوكسمبورغ أدرك التعادل عن طريق لياندرو باريرو في الدقيقة 37.

وسجل فينسنت تيل هدف الفوز للمنتخب الضيف في الدقيقة 65، ليحصد منتخب لوكسمبورغ أول 3 نقاط له في المجموعة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، تعادل منتخب آيسلندا مع ضيفه منتخب إستونيا 1 - 1.

وتقدم منتخب آيسلندا بهدف سجله أندري غوديوندسون في الدقيقة 45، قبل أن يدرك منتخب إستونيا التعادل عن طريق ماكسيم باسكوتسي في الدقيقة 64.

وألغى الحكم هدفاً لمنتخب إستونيا سجله كيفور بالوميتس في الدقيقة 52.

احتفالية لاعبي فنلندا بالتسجيل في مرمى سان مارينو تكررت 7 مرات (أ.ف.ب)

وفي بلدة سيرافالي بسان مارينو، حقق المنتخب الفنلندي فوزاً كبيراً على مضيّفه سان مارينو 7 - 0، السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الفنلندي بهدف مبكر سجله يويل بوهانبالو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف سيمون سفانباك الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وعزز بنيامين كالمان تقدم فنلندا بالهدف الثالث في الدقيقة 33، ثم أضاف ليو والتا الهدف الرابع في الدقيقة 50، قبل أن يعود اللاعب نفسه، ويسجل الهدف الخامس بعد 5 دقائق.

وأكمل بوهانبالو ثلاثيته الشخصية بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، ثم اختتم أهداف فنلندا في الدقيقة 88، أيضاً من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد لاعب سان مارينو ميكيلي جولينوتشي في الدقيقة 52، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.