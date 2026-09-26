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أرنولد: خليط «الخبرة والشباب» خلف تألق العراق

فرحة عراقية بهدف الفوز في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة عراقية بهدف الفوز في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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أرنولد: خليط «الخبرة والشباب» خلف تألق العراق

فرحة عراقية بهدف الفوز في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة عراقية بهدف الفوز في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، أن فريقه كان قادراً على حسم مواجهته أمام الكويت في وقت مبكر، مشيراً إلى أن إهدار الفرص منح المنافس فرصة للبقاء في أجواء المباراة حتى مراحلها الأخيرة.

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحافي: «أتيحت لنا العديد من الفرص، وكان بإمكاننا حسم المباراة مبكراً، قبل أن يسجل المنتخب الكويتي هدفه الأول».

وتحدث مدرب العراق عن الدروس المستفادة من المواجهة، مشيراً إلى أن وجود عناصر تملك خبرة المشاركة في كأس العالم يمثل عاملاً مهماً في مسيرة المنتخب، خصوصاً في التعامل مع ضغوط المباريات والبطولات.

وأوضح: «هناك الكثير من الدروس التي يمكن أن نتعلمها. 50 في المائة من اللاعبين سبقت لهم المشاركة في كأس العالم، ولدينا عناصر تمتلك الخبرة والقدرة على القيادة، وهذا عامل مهم بالنسبة لنا».

وأضاف أرنولد أن الخبرة لا تقتصر أهميتها على الأداء داخل الملعب، بل تمتد إلى مساعدة العناصر الشابة، قائلاً: «وجود اللاعبين أصحاب الخبرة يساعدنا كثيراً، خصوصاً في تحفيز اللاعبين الشباب ودعمهم».

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مدرب الكويت: حزين... وضعف التركيز سبب خسارتنا

مناوشات بين لاعبي المنتخبين بعد نهاية المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
مناوشات بين لاعبي المنتخبين بعد نهاية المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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مدرب الكويت: حزين... وضعف التركيز سبب خسارتنا

مناوشات بين لاعبي المنتخبين بعد نهاية المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
مناوشات بين لاعبي المنتخبين بعد نهاية المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى البرتغالي هيليو سوزا، مدرب المنتخب الكويتي، أسفه لخسارة فريقه أمام العراق، مؤكداً في الوقت ذاته أنه فخور بالمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال المواجهة.

وقال سوزا خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أنا فخور باللاعبين وبالمستوى العالي الذي قدموه، وبالتأكيد أشعر بالأسف على الخسارة. أتيحت لنا فرصتان في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص، وكانت أمامنا فرصة لتسجيل الهدف الثالث، لكن في النهاية العراق هو من نجح في تسجيله».

وأشار مدرب الكويت إلى أن فريقه كان قادراً على تحقيق نتيجة أفضل، لكنه دفع ثمن بعض التفاصيل خلال مجريات اللقاء، موضحاً: «أجريت بعض التغييرات، لكنني لا أفضل كثرتها. كانت أمامنا فرص عديدة، وكان علينا أن نكون أكثر تركيزاً في بعض اللحظات، فلا يمكن أن نهاجم طوال الوقت».

وشدد سوزا على ضرورة معالجة الجزئيات الصغيرة قبل المواجهات المقبلة، وقال: «علينا العمل على التفاصيل الصغيرة حتى نصل إلى ما نطمح إليه. لم نحقق النتيجة التي أردناها، وعلينا أن نعمل أكثر من أجل التطور».

وختم مدرب المنتخب الكويتي حديثه بالتأكيد على حزنه من الخسارة، خصوصاً في ظل الجهد الذي بذله لاعبوه، قائلاً: «أكرر، أشعر بالأسف على الخسارة، خصوصاً في ظل ما قدمه اللاعبون خلال المباراة».

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كأس الخليج السعودية
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غويري يلحق بآيت نوري خارج صفوف منتخب الجزائر

مهاجم فريق مرسيليا الفرنسي ومنتخب الجزائر أمين غويري (أ.ف.ب)
مهاجم فريق مرسيليا الفرنسي ومنتخب الجزائر أمين غويري (أ.ف.ب)
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غويري يلحق بآيت نوري خارج صفوف منتخب الجزائر

مهاجم فريق مرسيليا الفرنسي ومنتخب الجزائر أمين غويري (أ.ف.ب)
مهاجم فريق مرسيليا الفرنسي ومنتخب الجزائر أمين غويري (أ.ف.ب)

أعلن المنتخب الجزائري، غياب مهاجم فريق مرسيليا الفرنسي أمين غويري، عن صفوف المتتخب خلال بقية المعسكر المُقام لخوض مباراتي تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027.

وأكد المنتخب الجزائري في بيان رسمي عبر حسابه على «إكس»، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المهاجم أمين غويري صباح السبت، أظهرت إصابته عضليا على مستوى الفخذ الأيسر، وذلك بعد مغادرته الملعب مصابا في مباراة زامبيا والجزائر.

وكان غويري قد تم استبداله مبكرا في المباراة التي فاز فيها المنتخب الجزائري 3 / 1 بسبب تلك الإصابة.

وتابع البيان: «وبناء على نتائج الفحوصات، سيخضع غويري لفترة من الراحة، ليتأكد غيابه عن بقية المعسكر، وسيتم تسريح اللاعب صباح الأحد».

ويعد غويري ثاني لاعب يغادر قائمة الجزائر، بعد ريان آيت نوري لاعب مانشستر سيتي، والذي أعلن المنتخب أيضا استبعاده، دون إبداء أسباب، لكن اللاعب قد ظهر غاضبا على مقاعد بدلاء الجزائر، في مباراة زامبيا، نتيجة جلوسه احتياطيا.

ويلعب منتخب الجزائر مباراته الثانية بالتصفيات ضد بوروندي الثلاثاء المُقبل.

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«خليجي 27»: العراق يقهر أزرق الكويت بثلاثية في مباراة مجنونة

فرحة عراقية بالفوز على الكويت (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة عراقية بالفوز على الكويت (تصوير: عدنان مهدلي)
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«خليجي 27»: العراق يقهر أزرق الكويت بثلاثية في مباراة مجنونة

فرحة عراقية بالفوز على الكويت (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة عراقية بالفوز على الكويت (تصوير: عدنان مهدلي)

انتزع العراق فوزاً مثيراً من نظيره الكويتي (3-2)، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى بـ«خليجي 27».

ورفع منتخب العراق رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الأول، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام عُمان، فيما يحتل منتخب الكويت المركز الأخير في المجموعة دون رصيد من النقاط، بعدما تلقى الخسارة الثانية على التوالي، بعد خسارته أمام السعودية في الجولة الأولى.

وتقدّم المنتخب العراقي عن طريق زيدان إقبال في الدقيقة 52، قبل أن يدرك المنتخب الكويتي التعادل في الدقيقة 75 عن طريق يوسف ناصر. وفي الدقيقة 83 سجل سيف رشيد الهدف الثاني للمنتخب العراقي، لكن يوسف ناصر عاد مجدداً ليسجل هدف التعادل للكويت في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

لكن المنتخب العراقي نجح في خطف الفوز بالدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق كرار نبيل، ليحقق ثلاث نقاط ثمينة.

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