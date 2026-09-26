أرنولد: خليط «الخبرة والشباب» خلف تألق العراق

أكد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، أن فريقه كان قادراً على حسم مواجهته أمام الكويت في وقت مبكر، مشيراً إلى أن إهدار الفرص منح المنافس فرصة للبقاء في أجواء المباراة حتى مراحلها الأخيرة.

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحافي: «أتيحت لنا العديد من الفرص، وكان بإمكاننا حسم المباراة مبكراً، قبل أن يسجل المنتخب الكويتي هدفه الأول».

وتحدث مدرب العراق عن الدروس المستفادة من المواجهة، مشيراً إلى أن وجود عناصر تملك خبرة المشاركة في كأس العالم يمثل عاملاً مهماً في مسيرة المنتخب، خصوصاً في التعامل مع ضغوط المباريات والبطولات.

️| غراهام أرنولد، مدرب منتخب #العراق، في المؤتمر الصحافي:«أتيحت لنا العديد من الفرص، وكان بإمكاننا حسم المباراة مبكراً، قبل أن يسجل المنتخب الكويتي هدفه الأول».#الكويت_العراق#خليجي٢٧ pic.twitter.com/46CIBnRcUI — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 26, 2026

وأوضح: «هناك الكثير من الدروس التي يمكن أن نتعلمها. 50 في المائة من اللاعبين سبقت لهم المشاركة في كأس العالم، ولدينا عناصر تمتلك الخبرة والقدرة على القيادة، وهذا عامل مهم بالنسبة لنا».

وأضاف أرنولد أن الخبرة لا تقتصر أهميتها على الأداء داخل الملعب، بل تمتد إلى مساعدة العناصر الشابة، قائلاً: «وجود اللاعبين أصحاب الخبرة يساعدنا كثيراً، خصوصاً في تحفيز اللاعبين الشباب ودعمهم».