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الرياضة رياضة عالمية

إشبيلية يشكو فنربخشة إلى فيفا بسبب مستحقات النصيري

يوسف النصيري (موقع نادي الاتحاد)
يوسف النصيري (موقع نادي الاتحاد)
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إشبيلية يشكو فنربخشة إلى فيفا بسبب مستحقات النصيري

يوسف النصيري (موقع نادي الاتحاد)
يوسف النصيري (موقع نادي الاتحاد)

قدم نادي إشبيلية الإسباني شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي فنربخشة التركي بسبب عدم سداد قسط من قيمة صفقة انتقال المهاجم المغربي يوسف النصيري لاعب الاتحاد السعودي الحالي.

ويسعى إشبيلية للحصول على نحو ثلاثة ملايين يورو، وهي قيمة القسط المستحق منذ 30 أبريل (نيسان) الماضي بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأدى تأخر النادي التركي في الالتزام بالموعد المحدد إلى لجوء إشبيلية لفيفا لضمان الحصول على مستحقاته المالية، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم السبت.

وأكد فنربخشة التزامه بقرارات الاتحاد الدولي، مؤكداً في بيان رسمي أنه سيسدد المبلغ المالي المحدد يوم الاثنين المقبل، مع استكمال الإجراءات اللازمة لرفع عقوبة حظر التسجيل المفروضة عليه.

وانتقل النصيري، إلى فنربخشة مقابل نحو 20 مليون يورو، حيث نص الاتفاق بين الناديين على جدولة المبلغ على مدار أربع سنوات.

وتلقى فنربخشة عقوبة حظر التسجيل لثلاث فترات انتقالات بشكل مؤقت من جانب الاتحاد الدولي بناء على الشكوى المقدمة من إشبيلية.

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الرياضة رياضة عالمية

«دوري الأمم»: سويسرا تهزم مقدونيا الشمالية بثلاثية

زكي أمدوني سجل هدفين في المباراة (أ.ب)
زكي أمدوني سجل هدفين في المباراة (أ.ب)
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«دوري الأمم»: سويسرا تهزم مقدونيا الشمالية بثلاثية

زكي أمدوني سجل هدفين في المباراة (أ.ب)
زكي أمدوني سجل هدفين في المباراة (أ.ب)

استهل منتخب سويسرا مشواره في المجموعة الأولى بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية، بالفوز على مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية 3/0، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وكانت الجولة الأولى قد انطلقت بتعادل سلبي بين سلوفينيا واسكتلندا.

وتقدم المنتخب السويسري عن طريق ريمو فرويلر في الدقيقة 22، ثم أضاف زميله زكي أمدوني الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 74 عاد أمدوني ليسجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب السويسري.

مواضيع
كرة القدم الأوربية مقدونيا
الرياضة رياضة عالمية

مندش: تطبيق التعليمات سر فوزنا الثلاثي على عمان

مندش في محاولة هجومية للأخضر (المنتخب السعودي)
مندش في محاولة هجومية للأخضر (المنتخب السعودي)
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مندش: تطبيق التعليمات سر فوزنا الثلاثي على عمان

مندش في محاولة هجومية للأخضر (المنتخب السعودي)
مندش في محاولة هجومية للأخضر (المنتخب السعودي)

قال لاعب المنتخب السعودي سلطان مندش إن احترام المنافس وتطبيق تعليمات المدرب، كانا سببا في تحقيق الفوز الكبير لفريقه على عمان 3/صفر، وضمان التأهل إلى قبل نهائي خليجي 27 المقامة حاليا في جدة.

وأضاف مندش في تصريحات عقب نهاية اللقاء أن فريقه دخل اللقاء بثقة عالية وعمل على تطبيق تعليمات المدرب اليوناني دونيس، وهو ما ظهر في العديد من اللقطات لا سيما الهدف الثالث الذي جاء من جملة فنية مميزة شارك فيها.

وعن تواصل إهدار الفرص قال مندش إن الأمر لا يعدو أكثر من توفيق في بعض الكرات، مؤكدًا أن المنتخب يسير خطوة بخطوة من أجل حل هذه المشكلة والظهور بشكل أفضل في كل مباراة.

وأعرب مندش عن أمله في مواصلة الانتصارات وإسعاد الجماهير التي وجه لها الشكر على دعمها للمنتخب، مطالبًا بمواصلة الدعم في المواعيد القادمة.

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كأس الخليج السعودية
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«جائزة أذربيجان»: نوريس يطالب بإيقاف كولابينتو... وراسل متعاطف معه

سيارتا لاندو نوريس وفرانكو كولابينتو توقفتا بسبب حادث الأخير في باكو (أ.ب)
سيارتا لاندو نوريس وفرانكو كولابينتو توقفتا بسبب حادث الأخير في باكو (أ.ب)
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«جائزة أذربيجان»: نوريس يطالب بإيقاف كولابينتو... وراسل متعاطف معه

سيارتا لاندو نوريس وفرانكو كولابينتو توقفتا بسبب حادث الأخير في باكو (أ.ب)
سيارتا لاندو نوريس وفرانكو كولابينتو توقفتا بسبب حادث الأخير في باكو (أ.ب)

دعا لاندو نوريس، حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بفرض عقوبة الإيقاف لسباق واحد ضد فرانكو كولابينتو، سائق ألبين، بعدما تسبب في حادث أدى إلى خروج سائق مكلارين من سباق جائزة أذربيجان الكبرى، السبت، في باكو.

وضغط السائق الأرجنتيني على المكابح بقوة أدت لإغلاقها بينما كانت السيارات تتجه نحو المنعطف الأول بعد إعادة الانطلاق عقب تدخل سيارة الأمان.

ووسط تصاعد الدخان من الإطارات، اصطدم بزميله في الفريق بيير غاسلي الذي اصطدم بدوره بسيارة مكلارين التي يقودها نوريس.

وأدى التصادم إلى خروج كل من غاسلي ونوريس من السباق على الفور.

وقال نوريس بعد أن سجل اليوم أول انسحاب له من سباق منذ سباق جائزة موناكو الكبرى في أوائل يونيو (حزيران): «إذا تسببت في حادث عند إعادة الانطلاق بهذه الطريقة، فيجب أن تتعرض لعقوبة الإيقاف عن المشاركة في سباق واحد على الأقل».

وأضاف: «هو مجرد إهمال من جانب البعض. وهذا يكلف الكثير من المال، فجميع أجزاء سيارتي في سلة المهملات الآن، ويجب فرض عقوبات. هذه ليست طريقة قيادة تستحق أن تكون في فورمولا 1».

وواصل كولابينتو تنافسه في السباق في البداية قبل أن يتوقف في نقطة الصيانة ويعلن انسحابه.

وجرى فرض عقوبة التأخير 10 ثوان عليه، لكن بما أنه كان قد انسحب بالفعل، فسيتم تحويل هذه العقوبة إلى عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في السباق المقبل، المقرر في ماليزيا في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وكلف الحادث فريق ألبين نقاطاً حاسمة؛ إذ كان غاسلي وكولابينتو يتسابقان ضمن المراكز العشرة الأولى عند وقوع الحادث.

وقال غاسلي: «لا أعتقد أن لدي الكلمات المناسبة حقاً. بالطبع أشعر بخيبة أمل كبيرة لجميع أعضاء الفريق».

وتقدم كولابينتو بالاعتذار قائلاً: «أعتذر للجميع».

وأضاف الأرجنتيني: «لم يكن من المفترض أن يحدث هذا، فقد انغلقت الإطارات (توقفت بشكل كلي بسبب الضغط بقوة على المكابح) وفقدت السيطرة تماماً، لذا لم يكن بوسعي فعل الكثير».

وأبدى جورج راسل، الفائز بالسباق، بعض التعاطف مع السائق البالغ من العمر 23 عاماً، قائلاً إن فرض الإيقاف في سباق سيكون قاسياً للغاية.

وأضاف سائق مرسيدس: «أعتقد، شخصياً، أن الإيقاف عن المشاركة في سباق يجب أن يفرض على السائقين الذين يقومون عمداً بأعمال خطيرة ومتهورة للغاية».

واتفق ماكس فرستابن، الذي أحرز المركز الثاني في السباق، معه قائلاً: «هذا ليس أمراً لطيفاً لأي من المعنيين، أليس كذلك؟ لكن كما قال جورج، أعتقد أن فرض إيقاف عن المشاركة في سباق ربما يكون مبالغاً فيه بعض الشيء».

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