إشبيلية يشكو فنربخشة إلى فيفا بسبب مستحقات النصيري

قدم نادي إشبيلية الإسباني شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي فنربخشة التركي بسبب عدم سداد قسط من قيمة صفقة انتقال المهاجم المغربي يوسف النصيري لاعب الاتحاد السعودي الحالي.

ويسعى إشبيلية للحصول على نحو ثلاثة ملايين يورو، وهي قيمة القسط المستحق منذ 30 أبريل (نيسان) الماضي بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأدى تأخر النادي التركي في الالتزام بالموعد المحدد إلى لجوء إشبيلية لفيفا لضمان الحصول على مستحقاته المالية، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم السبت.

وأكد فنربخشة التزامه بقرارات الاتحاد الدولي، مؤكداً في بيان رسمي أنه سيسدد المبلغ المالي المحدد يوم الاثنين المقبل، مع استكمال الإجراءات اللازمة لرفع عقوبة حظر التسجيل المفروضة عليه.

وانتقل النصيري، إلى فنربخشة مقابل نحو 20 مليون يورو، حيث نص الاتفاق بين الناديين على جدولة المبلغ على مدار أربع سنوات.

وتلقى فنربخشة عقوبة حظر التسجيل لثلاث فترات انتقالات بشكل مؤقت من جانب الاتحاد الدولي بناء على الشكوى المقدمة من إشبيلية.