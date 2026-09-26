مندش: تطبيق التعليمات سر فوزنا الثلاثي على عمان

قال لاعب المنتخب السعودي سلطان مندش إن احترام المنافس وتطبيق تعليمات المدرب، كانا سببا في تحقيق الفوز الكبير لفريقه على عمان 3/صفر، وضمان التأهل إلى قبل نهائي خليجي 27 المقامة حاليا في جدة.

وأضاف مندش في تصريحات عقب نهاية اللقاء أن فريقه دخل اللقاء بثقة عالية وعمل على تطبيق تعليمات المدرب اليوناني دونيس، وهو ما ظهر في العديد من اللقطات لا سيما الهدف الثالث الذي جاء من جملة فنية مميزة شارك فيها.

وعن تواصل إهدار الفرص قال مندش إن الأمر لا يعدو أكثر من توفيق في بعض الكرات، مؤكدًا أن المنتخب يسير خطوة بخطوة من أجل حل هذه المشكلة والظهور بشكل أفضل في كل مباراة.

وأعرب مندش عن أمله في مواصلة الانتصارات وإسعاد الجماهير التي وجه لها الشكر على دعمها للمنتخب، مطالبًا بمواصلة الدعم في المواعيد القادمة.