«دوري الأمم»: سويسرا تهزم مقدونيا الشمالية بثلاثية

استهل منتخب سويسرا مشواره في المجموعة الأولى بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية، بالفوز على مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية 3/0، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وكانت الجولة الأولى قد انطلقت بتعادل سلبي بين سلوفينيا واسكتلندا.

وتقدم المنتخب السويسري عن طريق ريمو فرويلر في الدقيقة 22، ثم أضاف زميله زكي أمدوني الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 74 عاد أمدوني ليسجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب السويسري.