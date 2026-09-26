منتخب آيرلندا يرتدي «شارات سوداء» ضد إسرائيل تكريماً لضحايا غزة

ينوي لاعبو منتخب آيرلندا ارتداء شارات سوداء تكريماً لضحايا الصراع في غزة، وذلك خلال مواجهة إسرائيل، الأحد، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وأكد ديفيد كوريل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الآيرلندي لكرة القدم، انسحاب أحد لاعبي الفريق من قائمة المباراة، مضيفاً أنه تقرر خوض المواجهة بناء على قرار الأغلبية بعد تصويت بين أعضاء الفريق.

وبخلاف ارتداء الشارات السوداء في المباراة التي سيخوضها منتخب آيرلندا خارج أرضه أمام إسرائيل في مدينة دبرتسين المجرية، أكد كوريل أن لاعبي آيرلندا بصدد القيام بمبادرات أخرى خلال المباراة الأولى، وكذلك المواجهة الثانية بين الفريقين التي ستُقام يوم الأحد من الأسبوع المقبل في صربيا.

وأثارت هذه المواجهة جدلاً واسعاً منذ أسفرت القرعة عن وقوع المنتخبين في المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني لدوري الأمم.

وطلبت مبادرات وحملات كثيرة لاعبي آيرلندا بالانسحاب من هذه المواجهة تضامناً مع فلسطين؛ بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وغزة.

وقال كوريل في مؤتمر صحافي السبت: «أحد مطالب اللاعبين هو عدم التحدث لوسائل الإعلام طوال الفترة المتبقية من التوقف الدولي الحالي».

وأضاف: «كما ينوي اللاعبون أيضاً ارتداء شارات سوداء تكريماً لجميع ضحايا الصراع في غزة».

وختم: «ستكون هناك عناصر في مراسم قبل المباراة، لن يشارك بها لاعبو آيرلندا، ولكن الفريق بصدد أيضاً التَّقدُّم بتبرع مالي كبير من خلال عوائد مباراتَي إسرائيل، والنمسا المقرَّر لها يوم الخميس المقبل في دبلن».