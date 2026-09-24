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الرياضة رياضة عالمية

أوباميانغ يبدأ مرحلة التعافي بعد جراحة ناجحة في الركبة

المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (حساب اللاعب)
المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (حساب اللاعب)
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أوباميانغ يبدأ مرحلة التعافي بعد جراحة ناجحة في الركبة

المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (حساب اللاعب)
المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (حساب اللاعب)

خضع المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ، لاعب ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى، الخميس، على أن يبدأ مرحلة التعافي تمهيداً للعودة إلى الملاعب.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن أوباميانغ أجرى العملية في مركز «أولمبيا» بالعاصمة مدريد، لعلاج إصابة في الغضروف الهلالي الجانبي للركبة اليمنى، تعرّض لها خلال مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وغادر المهاجم الغابوني المستشفى عقب العملية، على أن يعود إلى مدينة لاكورونيا لبدء برنامجه التأهيلي.

وكان ناديه قد أوضح أن موعد عودته إلى التدريبات الجماعية سيتحدد وفقاً لمدى تطور حالته خلال فترة التعافي.

وحسب «ماركا»، من المتوقع أن يغيب أوباميانغ عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، لينضم إلى قائمة المصابين إلى جانب زميله مارك كاسادو، الذي يُنتظر ابتعاده لمدة 3 أشهر.

ويحتل ديبورتيفو لاكورونيا المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط.

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الدوري الإسباني إسبانيا

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الرياضة رياضة عالمية

فابيان رويز يؤمن بأحقيته في الكرة الذهبية

الإسباني فابيان رويز لاعب وسط باريس سان جيرمان (رويترز)
الإسباني فابيان رويز لاعب وسط باريس سان جيرمان (رويترز)
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فابيان رويز يؤمن بأحقيته في الكرة الذهبية

الإسباني فابيان رويز لاعب وسط باريس سان جيرمان (رويترز)
الإسباني فابيان رويز لاعب وسط باريس سان جيرمان (رويترز)

أبدى الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، طموحه في المنافسة على جائزة «الكرة الذهبية»، بعد موسم استثنائي حصد خلاله عدداً من الألقاب مع فريقه.

وقال رويز في تصريحات لإذاعة «راديو استاديو نوتشي»: «في سباق الكرة الذهبية، أتمنى أن أصل إلى أبعد مركز ممكن، فقد فزت تقريباً بكل الألقاب التي كانت متاحة هذا الموسم».

وأضاف اللاعب الإسباني، متحدثاً عن حصيلته من الألقاب من دون الدخول في حملة للترويج لنفسه: «أنا اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من البطولات، لكنني سأترك مهمة الترويج للآخرين».

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية، تحدّث رويز عن حظوظه في المنافسة على الجائزة، قائلاً: «الكرة الذهبية؟ لِمَ لا؟ الحقيقة أنني على المستوى الجماعي كنت اللاعب الأكثر تتويجاً، وأعتقد أنني فزت بسبعة ألقاب في السنوات الأخيرة».

وتابع: «الكرة الذهبية جائزة مرموقة للغاية، وكل لاعب يحلم بالفوز بها. أنا سعيد لأن الناس يتحدثون عني، ولأن عملي يحظى بالتقدير. سأحاول إنهاء السباق في أعلى مركز ممكن، ولماذا لا أحلم بالفوز بها؟».

وشدد رويز على أن الجوائز الفردية ينبغي ألا تقتصر على المهاجمين، وقال: «أعتقد أن المدافع أو حارس المرمى له القدر نفسه من الأهمية التي يمثلها المهاجم. وفي السنوات الأخيرة رأينا لوكا مودريتش ورودري يثبتان ذلك».

ورغم النجاحات الجماعية التي حققها، يأمل لاعب الوسط الإسباني في إضافة إنجاز فردي إلى مسيرته، قائلاً: «أتمنى أن أتمكن يوماً ما من الفوز بجائزة فردية، وهذا العام أنا اللاعب الذي حقق أكبر عدد من الألقاب».

واختتم رويز حديثه بتوجيه رسالة خاصة إلى والدته: «كل ما أنا عليه وكل ما حققته أدين به إلى والدتي وإلى كل ما فعلته من أجلي».

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الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

الدرّاج الألماني ليبوفيتز يعود من الإصابة ويحلم بمفاجأة في «بطولة العالم»

الدرّاج الألماني فلوريان ليبوفيتز (د.ب.أ)
الدرّاج الألماني فلوريان ليبوفيتز (د.ب.أ)
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الدرّاج الألماني ليبوفيتز يعود من الإصابة ويحلم بمفاجأة في «بطولة العالم»

الدرّاج الألماني فلوريان ليبوفيتز (د.ب.أ)
الدرّاج الألماني فلوريان ليبوفيتز (د.ب.أ)

يستعد الدرّاج الألماني فلوريان ليبوفيتز لخوض «سباق الطريق» ضمن بطولة العالم، الأحد، بعد رحلة تعافٍ من إصابة خطيرة تعرض لها قبل شهرين خلال «سباق فرنسا الدولي (تور دي فرنس)».

وكان ليبوفيتز قد تعرض للسقوط خلال مرحلة «السباق ضد الساعة»؛ ما أدى إلى إصابته بكسر في عظمة الترقوة وخضوعه لعملية جراحية، قبل أن يبدأ رحلة التأهيل للعودة إلى المنافسات.

وأكد الدراج الألماني أن بطولة العالم شكلت هدفاً مهماً ساعده خلال فترة التعافي، وقال لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)»: «كنت بحاجة إلى هدف يحفزني. لقد جعل ذلك عملية التأهيل أسهل، وإلا لكان عاماً طويلاً للغاية».

ورغم أن غياب أبرز المرشحين، تادي بوغاتشار؛ بسبب الإصابة قد يفتح الباب أمام منافسة أوسع، فإن ليبوفيتز لا يرفع سقف توقعاته، موضحاً: «حاولت الوصول إلى أفضل مستوى بدني ممكن، رغم أنني واثق بأن ذلك لن يكون كافياً لتحقيق نتيجة ممتازة».

ويمتد «سباق الطريق» للرجال لفئة «النخبة» لمسافة تقترب من 270 كيلومتراً، ويتضمن دورات ختامية حول مرتفع «مونت رويال»، في مسار قد يتناسب مع خصائص ليبوفيتز، الذي قال: «بطولة العالم حدث استثنائي، ويمكن أن تحدث فيها أمور كثيرة».

ويقدّر ليبوفيتز جاهزيته الحالية بنحو 80 في المائة، بعدما شارك في 3 سباقات بإيطاليا لاستعادة إيقاع المنافسة، لكنه يرى أنه لا يزال بحاجة إلى استعادة مزيد من «القدرة الانفجارية» حتى يكون ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

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سباق للدراجات فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«نايكي» تلغي تعاونها مع بنزيما في اللحظات الأخيرة بسبب ماضيه

بنزيما صاحب الـ38 عاماً أصبح لاعباً حراً بعد رحيله عن الهلال السعودي في أغسطس الماضي (رويترز)
بنزيما صاحب الـ38 عاماً أصبح لاعباً حراً بعد رحيله عن الهلال السعودي في أغسطس الماضي (رويترز)
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«نايكي» تلغي تعاونها مع بنزيما في اللحظات الأخيرة بسبب ماضيه

بنزيما صاحب الـ38 عاماً أصبح لاعباً حراً بعد رحيله عن الهلال السعودي في أغسطس الماضي (رويترز)
بنزيما صاحب الـ38 عاماً أصبح لاعباً حراً بعد رحيله عن الهلال السعودي في أغسطس الماضي (رويترز)

ألغت شركة «نايكي» جلسة تصوير إعلانية كانت مقررة مع النجم الفرنسي كريم بنزيما في لندن، قبل ساعات من موعدها، بعدما خلصت إلى أن جوانب من ماضي اللاعب لا تتوافق مع قيم العلامة التجارية.

ووفق تقرير نشرته «ذي أثليتيك (The Athletic)»، فقد كان من المقرر أن يصل بنزيما إلى لندن، الخميس، للمشاركة في حملة تجمع بين «نايكي» وعلامة أزياء الشارع البريطانية «كورتيز»، إلا إن الشركة أبلغت فريقه مساء الأربعاء بإلغاء التعاون بالكامل.

وقال مصدر مطلع على الصفقة إن «نايكي» أجرت مراجعة أعمق لخلفية بنزيما قبل التصوير، قبل أن تقرر عدم المضي قدماً في المشروع، من دون الكشف عن التفاصيل المحددة التي أدت إلى اتخاذ القرار.

وقالت «نايكي» في بيان لـ«ذي أثليتيك (The Athletic)»: «هذا المشروع لا يعكس وجود علاقة أوسع بين اللاعب و(نايكي). نأسف لأن المحادثات وصلت إلى هذه المرحلة».

وكان التعاون الجديد سيأتي بعد انتهاء علاقة بنزيما الطويلة مع «أديداس». وبدأ المهاجم الفرنسي مسيرته مرتدياً أحذية «نايكي ميركوريال» خلال مرحلة تألقه مع ليون، قبل انتقاله إلى «أديداس» عام 2007، واستمر معها طيلة السنوات التالية، حتى أطلقت الشركة حذاءً خاصاً به عقب فوزه بـ«الكرة الذهبية» عام 2022.

وبعد انتهاء عقده مع «أديداس»، دخل فريق بنزيما في محادثات مع «نايكي» للمشاركة في حملة مشتركة مع «كورتيز» لإطلاق حذاء «شوكس آر فور 19 (Shox R419)».

ووفق التقرير، فقد تضمنت الاتفاقات حصول اللاعب على منتجات من «نايكي» بقيمة 75 ألف يورو، إلى جانب تغطية ترتيبات سفره إلى لندن للمشاركة في التصوير.

كما شهدت المفاوضات الأولية نقاشات بشأن إمكانية توسيع التعاون مستقبلاً ليصبح بنزيما سفيراً لـ«نايكي»، إلا إن الشركة أكدت أنه لم تكن هناك خطط قائمة لمنحه دوراً أوسع.

واستمرت الاتصالات بين «نايكي»، والوكالة الإبداعية، وفريق اللاعب، حتى هذا الأسبوع، قبل أن تتراجع الشركة مساء الأربعاء وتلغي المشروع، وتبلغ بنزيما بأنه لم يعد مطالباً بالسفر إلى لندن.

وأكد ممثل عن اللاعب أن «نايكي» هي التي بادرت بالتواصل مع بنزيما بشأن التعاون، وليس العكس، من دون التعليق على بقية التفاصيل الواردة في التقرير.

ويبلغ بنزيما 38 عاماً، وأصبح لاعباً حراً بعد رحيله عن الهلال السعودي في نهاية أغسطس (آب) الماضي، من دون أن يعلن اعتزاله كرة القدم حتى الآن.

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