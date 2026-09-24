أوباميانغ يبدأ مرحلة التعافي بعد جراحة ناجحة في الركبة

خضع المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ، لاعب ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى، الخميس، على أن يبدأ مرحلة التعافي تمهيداً للعودة إلى الملاعب.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن أوباميانغ أجرى العملية في مركز «أولمبيا» بالعاصمة مدريد، لعلاج إصابة في الغضروف الهلالي الجانبي للركبة اليمنى، تعرّض لها خلال مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وغادر المهاجم الغابوني المستشفى عقب العملية، على أن يعود إلى مدينة لاكورونيا لبدء برنامجه التأهيلي.

وكان ناديه قد أوضح أن موعد عودته إلى التدريبات الجماعية سيتحدد وفقاً لمدى تطور حالته خلال فترة التعافي.

وحسب «ماركا»، من المتوقع أن يغيب أوباميانغ عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، لينضم إلى قائمة المصابين إلى جانب زميله مارك كاسادو، الذي يُنتظر ابتعاده لمدة 3 أشهر.

ويحتل ديبورتيفو لاكورونيا المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط.