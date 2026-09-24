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الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يغلق الباب أمام صفقات يناير ويتمسك بتشكيلته الحالية

برشلونة يغلق الباب أمام صفقات يناير ويتمسك بتشكيلته الحالية (د.ب.أ)
برشلونة يغلق الباب أمام صفقات يناير ويتمسك بتشكيلته الحالية (د.ب.أ)
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برشلونة يغلق الباب أمام صفقات يناير ويتمسك بتشكيلته الحالية

برشلونة يغلق الباب أمام صفقات يناير ويتمسك بتشكيلته الحالية (د.ب.أ)
برشلونة يغلق الباب أمام صفقات يناير ويتمسك بتشكيلته الحالية (د.ب.أ)

يعتزم فريق برشلونة عدم إبرام أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل اقتناع الجهازين الرياضي والفني بأن الفريق الحالي لا يحتاج إلى تعزيزات، رغم استمرار القيود المالية التي تحد من قدرة النادي على التحرك في سوق الانتقالات. ورغم تحسن الوضع المالي للنادي وعودته إلى حدود قاعدة التسجيل المالي المعروفة بـ«1:1»، فإن موارده الحالية لا تسمح له بإبرام صفقات جديدة. لكن الإدارة الرياضية تشعر بالهدوء التام، لأنها لا ترى حاجة إلى تعزيز صفوف الفريق، خاصة أن هانسي فليك، المدير الفني، وديكو، المدير الرياضي، راضيان تماماً عن التشكيلة الحالية. وباستثناء حدوث إصابة خطيرة، أو رحيل أحد اللاعبين، أو وقوع ظرف غير متوقع، لا توجد أي نية للمشاركة في سوق الانتقالات المقبلة. «لقد أنجزنا العمل بالفعل» هي الرسالة الصادرة من مكاتب النادي في المدينة الرياضية جوان جامبر، وملعب كامب نو (سبوتيفاي كامب نو)، فيما يتعلق بإمكانية إبرام صفقات جديدة في يناير، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها أمس نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية في النادي، فيران أوليفي. وحذر أوليفي من أن إبرام أي تعاقدات جديدة يتطلب أولاً رحيل لاعبين، لأن رصيد برشلونة الإيجابي في قواعد اللعب المالي النظيف لا يتجاوز أربعة ملايين يورو. وهذا المبلغ لا يكفي لإبرام صفقة كبيرة دون التخلي عن بعض اللاعبين. وببساطة، لا يستطيع النادي إبرام أي تعاقدات جديدة في الوقت الحالي. وتدرك إدارة برشلونة جيداً الوضع المالي الدقيق للنادي، لكنها لا تشعر بالقلق، لأنها لا تخطط لإجراء أي تحركات خلال فترة الانتقالات الشتوية. وكانت بعض الأصوات قد تحدثت عن إمكانية قيام النادي بمحاولة جديدة للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بعد فشل مساعي ضمه في الصيف، لكن مسؤولي النادي ومديريه استبعدوا هذا الخيار، وأي عملية مماثلة في الوقت الحالي. وبالتالي لن ينضم المهاجم الأرجنتيني إلى مشروع برشلونة هذا الموسم. ويفضل برشلونة عدم دخول سوق الانتقالات الشتوية إلا إذا كان ذلك ضرورياً للغاية، لكنه يرى أيضاً أن الحاجة إلى ذلك غير موجودة هذا الموسم، في ظل تحقيق الفريق الفوز في جميع مبارياته بشكل مقنع، وامتلاكه لاعبين في كل مركز. وفي الواقع، يدرك فليك أن إدارة عملية التبديلات وإبقاء بعض اللاعبين خارج التشكيلة أصبحت مهمة صعبة، نظراً للمستويات المميزة التي يقدمها جميع لاعبيه. وبالتالي لا يرى المدرب الألماني حاجة إلى أي تعزيزات جديدة. وقدم اللاعبون الذين تعاقد معهم النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم جوردون، وأدييمي، ورودري، وكانسيلو وجابرييل جيسوس، وليفاكوفيتش -إلى جانب عبد الصمد الزلزولي، وبسيوو- مستويات استثنائية، ويتفق الجميع على أنهم كانوا صفقات ناجحة للغاية. ويؤكد مسؤولو النادي: «لقد أنجزنا العمل في الصيف»، وباستثناء حدوث إصابة خطيرة، أو رحيل لاعب مؤثر، لن تكون هناك صفقات جديدة. وتشعر الإدارتان الرياضية والمالية بارتياح كبير بعد إنجاز العمل المطلوب خلال الصيف.

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برشلونة رياضة كرة القدم الدوري الإسباني إسبانيا

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الرياضة رياضة عالمية

ديفيد ماسا يدير مباراة إنجلترا وإسبانيا في «دوري أمم أوروبا»

الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
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ديفيد ماسا يدير مباراة إنجلترا وإسبانيا في «دوري أمم أوروبا»

الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)

قرر «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» تعيين الحكم الإيطالي ديفيد ماسا لإدارة مباراة إنجلترا أمام إسبانيا المقررة إقامتها في «ويمبلي» السبت ضمن بطولة «دوري أمم أوروبا».

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن هذه ستكون ثاني مرة يدير فيها ماسا مباراة للمنتخب الإسباني.

وكانت أول مباراة أدارها ماسا للمنتخب الإسباني يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما تعادل الإسباني مع نظيره الهولندي 1 - 1 في أمستردام.

وأدار ماسا 3 مباريات للمنتخب الإنجليزي، كانت كلها مباريات ودية، عندما خسر المنتخب الإنجليزي أمام آيسلندا وفرنسا، وفاز على اسكوتلندا.

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رياضة كرة القدم الدوري الأوروبي إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

كارديف تحتضن نزال فيوري وجوشوا ديسمبر المقبل

إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
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كارديف تحتضن نزال فيوري وجوشوا ديسمبر المقبل

إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، اليوم (الخميس)، إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلَي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا، في الـ11 من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف، عاصمة ويلز في المملكة المتحدة، ضمن نزالات «ذا رينغ».

ويعد نزال فيوري وجوشوا من أكثر المواجهات المرتقبة في عالم الملاكمة، إذ ظلَّ على مدى أكثر من عقد حاضراً في نقاشات جماهير اللعبة ومتابعيها حول العالم، متحدثين عن إمكانية حدوث النزال من عدمه، في ظلِّ المكانة التي حقَّقها النجمان ومسيرتيهما الحافلتين في الوزن الثقيل.

ويخوض جوشوا النزال بسجل احترافي يتضمَّن 30 انتصاراً مقابل 4 هزائم، منها 27 انتصاراً بالضربة القاضية. وخلال مسيرته، كان طرفاً في عدد من أبرز نزالات الوزن الثقيل، وحقَّق انتصارات على فلاديمير كليتشكو، وجوزيف باركر، وكوبرات بوليف، وآندي رويز جونيور. كما واجه أولكسندر أوسيك ودانييل دوبوا وفرانسيس نغانو، وتصدَّر نزالات كبرى أُقيمت في ملاعب من بينها ويمبلي واستاد توتنهام هوتسبير.

في المقابل، يدخل فيوري المواجهة بسجل احترافي يبلغ 36 انتصاراً وهزيمتين وتعادلاً واحداً، منها 25 انتصاراً بالضربة القاضية. وشهدت مسيرته انتصارات بارزة على فلاديمير كليتشكو، وديليان وايت، إلى جانب ثلاثيته الشهيرة أمام ديونتاي وايلدر، ومواجهتين أمام أولكسندر أوسيك في نزالين متتاليين على بطولة العالم للوزن الثقيل بلا منازع.

وتتجه أنظار جماهير الملاكمة في 11 ديسمبر إلى كارديف، حيث يلتقي تايسون فيوري وأنتوني جوشوا للمرة الأولى في مواجهة رسمية، في نزال يجمع اثنين من أبرز نجوم الوزن الثقيل بعد أكثر من عقد من الترقب والاهتمام الجماهيري حول العالم.

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«فورمولا 1»: عطل هيدروليكي يوقف أنتونيلي... وراسل الأسرع في تجارب باكو

كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)
كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)
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«فورمولا 1»: عطل هيدروليكي يوقف أنتونيلي... وراسل الأسرع في تجارب باكو

كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)
كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)

تعرّض الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدرُ بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا1»، لمشكلة في النظام الهيدروليكي لسيارته، فيما سجل زميله في فريق «مرسيدس» جورج راسل الزمن الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق «جائزة أذربيجان الكبرى» الخميس.

وانتهت مسيرة الإيطالي أنتونيلي، الذي يتفوق على راسل بفارق 81 نقطة في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين، ويسعى لإحراز لقبه الأول في «بطولة العالم»، بعد تصاعد الدخان من سيارته، فيما شهدت التجربة حوادث عدة أخرى.

وسجل راسل 1:45:387 دقيقة، متفوقاً بفارق 0.400 ثانية على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق «ريد بول» الفائز بـ«سباق أذربيجان عام 2025» وبطل العالم 4 مرات. وجاء شارل لوكلير، سائق «فيراري»، في المركز الـ3.

وتقام التجربتان الأولى والثانية الخميس في باكو، بدلاً من الموعد المعتاد يوم الجمعة، بعدما قُدِّم برنامج سباق «جائزة أذربيجان الكبرى» يوماً واحداً.

ويقام السباق السبت بدلاً من الأحد، الذي يتزامن مع احتفالات وطنية في أذربيجان، فيما تقام التجربة الحرة الثالثة والتجربة الرسمية الجمعة، ضمن الجولة الـ15 من أصل 23 جولة في بطولة العالم.

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