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الرياضة رياضة عالمية

إنجلترا تواجه إسبانيا في ويمبلي بحثاً عن رد الاعتبار

توماس توخيل (رويترز)
توماس توخيل (رويترز)
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إنجلترا تواجه إسبانيا في ويمبلي بحثاً عن رد الاعتبار

توماس توخيل (رويترز)
توماس توخيل (رويترز)

تشكل زيارة إسبانيا، بطلة العالم، إلى ملعب ويمبلي، السبت، تذكيراً مؤلماً لإنجلترا بموقعة كانت ستكون نارية لمنتخب «الأسود الثلاثة»، لكن المدرب توماس توخيل يحتاج إلى رد فعل إيجابي لإسكات الانتقادات التي أعقبت نهاية مشواره في كأس العالم.

فلو نجحت إنجلترا في الصمود خلال الدقائق الخمس الأخيرة والوقت بدل الضائع أمام الأرجنتين قبل شهرين، لكانت واجهت إسبانيا في نهائي كأس العالم.

لكن رجال توخيل استقبلوا هدفين بعدما حاول المدرب الألماني إغلاق المنافذ عبر سلسلة من التبديلات الدفاعية.

وقال توخيل لدى إعلانه تشكيلته لخوض أربع مباريات في دوري الأمم خلال الأسابيع المقبلة: «ليس هناك جدوى كبيرة من تعذيب أنفسنا بالنظر إلى الوراء».

لكن المدرب الألماني أقرّ بأنه شعر بـ«عدم الاكتمال» بعد إخفاقه في تحقيق هدف إضافة النجمة الثانية إلى قميص إنجلترا.

وذهب بوكايو ساكا أبعد من ذلك، الأربعاء، عندما كشف عن أن «هناك ندبة لا تزال في داخلنا» بسبب ما حدث في أتلانتا.

وأضاف مهاجم آرسنال: «تحاول المضي قدماً بأسرع ما يمكن، لكن الندبة تبقى ندبة، وهي تلتئم عندما يحين وقت التئامها».

وكان عدم إشراك ساكا، حتى بديلاً، خلال نصف نهائي كأس العالم واحداً من الأسباب العديدة التي دفعت للتشكيك في قرارات توخيل.

ورغم معاناته من مشكلات بدنية خلال البطولة، سجل ساكا بعد أيام قليلة ثلاثية في الفوز على فرنسا 6- 4 ليمنح إنجلترا عزاء احتلال المركز الثالث.

وعلى الرغم من الانتقادات، أكد توخيل أن تواصله مع الجماهير منذ كأس العالم كان إيجابياً.

سيبقى الفوز على المكسيك 3 -2 في ملعب أستيكا الشهير عالقاً طويلاً في الذاكرة، كما أن إنجلترا عادت مرتين من التأخر لتفوز في مباريات إقصائية بكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1966.

قال المدرب السابق لتشلسي الإنجليزي «99.9 في المائة من الجماهير لا تتحدث عن التبديلات أو التعديلات التكتيكية أو الأمور الفنية».

تابع: «إنهم يتحدثون عن المكان الذي شاهدوا فيه مباراة المكسيك، ويتحدثون عن الشوط الثاني، وعن الطاقة التي ميزت مباراة كرواتيا، ويتحدثون عن مدى التوتر الذي شعروا به أثناء مشاهدة مباراتنا ضد الكونغو، وأين احتفلوا بعد ذلك».

وسيحضر المباراة جمهور كامل العدد يبلغ 90 ألف متفرج السبت، ويحتاج توخيل بشدة إلى منحهم سبباً للاعتقاد بأنه الرجل القادر أخيراً على قيادة إنجلترا إلى أول لقب كبير منذ عام 1966.

ويمثل كأس أوروبا الذي تستضيفه البلاد بعد عامين فرصة مثالية، وربما أخيرة، للقائد الملهم هاري كاين الذي بلغ الثالثة والثلاثين من عمره في وقت سابق من هذا العام.

وأثبتت مسيرة إسبانيا نحو التتويج على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي أنها المعيار الذي يجب على إنجلترا أن تطمح للوصول إليه.

ولم يخسر رجال لويس دي لا فوينتي أي مباراة رسمية، باستثناء تلك التي حسمت بركلات الترجيح، منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

وتتمثل مهمة توخيل في نقل حماسه إلى لاعبين أنهكتهم تجارب كأس العالم بدنياً وذهنياً.

وقد لا يلبي دوري الأمم شغف إنجلترا بإحراز بطولة كبرى، لكنه سيكون خطوة مهمة إلى الأمام ومنصة انطلاق نحو كأس أوروبا.

وقال توخيل: «نشعر أن الفجوة تضيق، ونشعر أننا قريبون ونريد إثبات ذلك. الملعب ممتلئ بالكامل، وستكون الأجواء مثيرة جداً، ولا يمكن أن يكون الدافع أكبر من مواجهة أبطال العالم».

وبلغت إسبانيا النهائي على الأقل في النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة، في حين وصلت إنجلترا إلى نصف النهائي مرة واحدة فقط، بل وهبطت إلى المستوى الثاني في نسخة 2022 -2023.

ويُعدّ المنتخبان المصنفان أول ورابع عالمياً أبرز المرشحين لبلوغ ربع النهائي، في مجموعة تضم أيضاً كرواتيا وجمهورية تشيكيا.

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ديفيد ماسا يدير مباراة إنجلترا وإسبانيا في «دوري أمم أوروبا»

الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
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TT

ديفيد ماسا يدير مباراة إنجلترا وإسبانيا في «دوري أمم أوروبا»

الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)

قرر «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» تعيين الحكم الإيطالي ديفيد ماسا لإدارة مباراة إنجلترا أمام إسبانيا المقررة إقامتها في «ويمبلي» السبت ضمن بطولة «دوري أمم أوروبا».

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن هذه ستكون ثاني مرة يدير فيها ماسا مباراة للمنتخب الإسباني.

وكانت أول مباراة أدارها ماسا للمنتخب الإسباني يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما تعادل الإسباني مع نظيره الهولندي 1 - 1 في أمستردام.

وأدار ماسا 3 مباريات للمنتخب الإنجليزي، كانت كلها مباريات ودية، عندما خسر المنتخب الإنجليزي أمام آيسلندا وفرنسا، وفاز على اسكوتلندا.

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رياضة كرة القدم الدوري الأوروبي إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

كارديف تحتضن نزال فيوري وجوشوا ديسمبر المقبل

إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
TT
TT

كارديف تحتضن نزال فيوري وجوشوا ديسمبر المقبل

إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، اليوم (الخميس)، إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلَي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا، في الـ11 من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف، عاصمة ويلز في المملكة المتحدة، ضمن نزالات «ذا رينغ».

ويعد نزال فيوري وجوشوا من أكثر المواجهات المرتقبة في عالم الملاكمة، إذ ظلَّ على مدى أكثر من عقد حاضراً في نقاشات جماهير اللعبة ومتابعيها حول العالم، متحدثين عن إمكانية حدوث النزال من عدمه، في ظلِّ المكانة التي حقَّقها النجمان ومسيرتيهما الحافلتين في الوزن الثقيل.

ويخوض جوشوا النزال بسجل احترافي يتضمَّن 30 انتصاراً مقابل 4 هزائم، منها 27 انتصاراً بالضربة القاضية. وخلال مسيرته، كان طرفاً في عدد من أبرز نزالات الوزن الثقيل، وحقَّق انتصارات على فلاديمير كليتشكو، وجوزيف باركر، وكوبرات بوليف، وآندي رويز جونيور. كما واجه أولكسندر أوسيك ودانييل دوبوا وفرانسيس نغانو، وتصدَّر نزالات كبرى أُقيمت في ملاعب من بينها ويمبلي واستاد توتنهام هوتسبير.

في المقابل، يدخل فيوري المواجهة بسجل احترافي يبلغ 36 انتصاراً وهزيمتين وتعادلاً واحداً، منها 25 انتصاراً بالضربة القاضية. وشهدت مسيرته انتصارات بارزة على فلاديمير كليتشكو، وديليان وايت، إلى جانب ثلاثيته الشهيرة أمام ديونتاي وايلدر، ومواجهتين أمام أولكسندر أوسيك في نزالين متتاليين على بطولة العالم للوزن الثقيل بلا منازع.

وتتجه أنظار جماهير الملاكمة في 11 ديسمبر إلى كارديف، حيث يلتقي تايسون فيوري وأنتوني جوشوا للمرة الأولى في مواجهة رسمية، في نزال يجمع اثنين من أبرز نجوم الوزن الثقيل بعد أكثر من عقد من الترقب والاهتمام الجماهيري حول العالم.

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«فورمولا 1»: عطل هيدروليكي يوقف أنتونيلي... وراسل الأسرع في تجارب باكو

كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)
كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)
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«فورمولا 1»: عطل هيدروليكي يوقف أنتونيلي... وراسل الأسرع في تجارب باكو

كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)
كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)

تعرّض الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدرُ بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا1»، لمشكلة في النظام الهيدروليكي لسيارته، فيما سجل زميله في فريق «مرسيدس» جورج راسل الزمن الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق «جائزة أذربيجان الكبرى» الخميس.

وانتهت مسيرة الإيطالي أنتونيلي، الذي يتفوق على راسل بفارق 81 نقطة في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين، ويسعى لإحراز لقبه الأول في «بطولة العالم»، بعد تصاعد الدخان من سيارته، فيما شهدت التجربة حوادث عدة أخرى.

وسجل راسل 1:45:387 دقيقة، متفوقاً بفارق 0.400 ثانية على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق «ريد بول» الفائز بـ«سباق أذربيجان عام 2025» وبطل العالم 4 مرات. وجاء شارل لوكلير، سائق «فيراري»، في المركز الـ3.

وتقام التجربتان الأولى والثانية الخميس في باكو، بدلاً من الموعد المعتاد يوم الجمعة، بعدما قُدِّم برنامج سباق «جائزة أذربيجان الكبرى» يوماً واحداً.

ويقام السباق السبت بدلاً من الأحد، الذي يتزامن مع احتفالات وطنية في أذربيجان، فيما تقام التجربة الحرة الثالثة والتجربة الرسمية الجمعة، ضمن الجولة الـ15 من أصل 23 جولة في بطولة العالم.

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