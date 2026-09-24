زيدان يستدعي يورو لتعويض غياب كوناتي في منتخب فرنسا

استدعى زين الدين زيدان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ليني يورو، مدافع مانشستر يونايتد البالغ 20 عاماً، للانضمام إلى قائمة الفريق، اليوم (الخميس)، لتعويض غياب إبراهيما كوناتي المصاب.

ويتطلع يورو للظهور الأول مع المنتخب الفرنسي الأول، بعدما سبق له الانضمام إلى منتخب تحت 21 عاماً.

وشعر كوناتي بآلام في ركبته خلال التدريبات، قبل أن تكشف أشعة الرنين المغناطيسي عن إصابته بالتواء بسيط في الركبة اليمنى، ليغيب عن مباراة فرنسا أمام تركيا، غداً (الجمعة)، في دوري الأمم الأوروبية، ليعود مدافع ريال مدريد إلى ناديه لاستكمال برنامجه العلاجي.

وأصبح يورو سابع لاعب جديد ينضم إلى قائمة زيدان المكونة من 23 لاعباً، بعدما شهدت القائمة استدعاء عدد من اللاعبين للمرة الأولى، وهم حارس تولوز، جويوم ريست، والمدافعان جيريمي جاكيه لاعب ليفربول، وآندي ديوف لاعب إنتر ميلان، ولاعب الوسط لوكاس دا كونيا لاعب كومو، والمهاجم إستيبان لوبول لاعب رين.

كما انضم حارس كومو، جان بوتيز، إلى القائمة، يوم الأحد الماضي؛ لتعويض غياب روبان ريسر المصاب، قبل أن يلحق به يورو، اليوم (الخميس).