السومة يعود لقيادة سوريا بعد غياب عامين في وديتَي الأردن وأوزبكستانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5322109-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D9%8E%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
السومة يعود لقيادة سوريا بعد غياب عامين في وديتَي الأردن وأوزبكستان
عمر السومة (منتخب سوريا)
تصدر المهاجم المخضرم عمر السومة تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم لمباراتيه الوديتين الدوليتين مع مضيفيه الأردني في عمان في 27 سبتمبر (أيلول) الجاري، والأوزبكستاني في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان الإسباني خوسيه لانا المدير الفني للمنتخب السوري، قد اختار تشكيلة من 23 لاعباً للمباراتين في مقدمتهم السومة (37 عاماً) الذي يعود لصفوف المنتخب بعد غياب دام نحو عامين لأسباب إدارية وفق تصريح سابق.
وعاد السومة إلى الدوري السوري مع انطلاق الموسم الحالي من بوابة نادي الوحدة الدمشقي في عقد يمتد لموسمين، بعد غياب دام 15 عاماً، وتحديداً منذ مغادرته الفتوة عام 2011 متجهاً إلى القادسية الكويتي.
وخلال مسيرته الاحترافية الطويلة، ترك المهاجم السوري بصمة تهديفية في الملاعب، أبرزها مع الأهلي السعودي الذي دافع عن ألوانه خلال 8 سنوات بدءاً من 2014، سجَّل خلالها 193 هدفاً في 239 مباراة في مختلف المسابقات.
كما خاض السومة الذي يملك في رصيده الدولي 22 هدفاً في 41 مباراة مع منتخب بلاده، تجارب احترافية أخرى مع أندية العروبة والحزم في السعودية، والعربي القطري، والوداد المغربي.
وضمَّت تشكيلة منتخب سوريا 17 لاعباً محترفاً و6 لاعبين محليين هم، إضافةً إلى السومة، شاهر الشاكر وأحمد مدنية وعبد الله الشامي وزكريا حنان وعبد الرزاق محمد.
ومن المحترفين كل من أحمد فقأ، وخالد كردغلي، وسام حنان، وأيهم أوسو، ويونس حمو، ومحمد عثمان، وإيمار ابراهيم، ومحمد حلاق، ومحمود الأسود، ونوح شمعون، ومحمود مواس، وأحمد الدالي، وجان مصطفى، ومصطفى عبد اللطيف، وعلاء الدالي، وجمعة عبود ووسام دخان.
ويغيب عن تشكيلة المنتخب عدة لاعبين مؤثرين في مقدمتهم عمر خربين مهاجم الوحدة الإماراتي لاعتذاره عن المشاركة لأسباب خاصة.
ستكون العطلة الدولية الحالية فرصة أخيرة لمشاهدة ليونيل ميسي يلعب بقميص الأرجنتين كما يعود كل من كيليان مبابي ولامين يامال وهاري كين إلى الملاعب مجدداً.
«الشرق الأوسط» (مانشستر)
بعد غياب 19 عاماً… سوريا تفوز باستضافة البطولة العربية للدراجات الهوائية بمشاركة 14 دولةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5322138-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-19-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B%E2%80%A6-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
بعد غياب 19 عاماً… سوريا تفوز باستضافة البطولة العربية للدراجات الهوائية بمشاركة 14 دولة
تضم ثلاث فئات رئيسية من المنافسات هي دراجات الطريق ودراجات ذوي الإعاقة والدراجات الجبلية (وزارة السياحة السورية)
تستعد سوريا لاستضافة البطولة العربية للدراجات الهوائية خلال الفترة من 2 إلى 13 أكتوبر المقبل، بعد فوزها بملف استضافة أحد أكبر وأهم أحداث رياضة الدراجات على مستوى المنطقة العربية، في عودة لهذا النوع من البطولات الكبرى إلى سوريا للمرة الأولى منذ 19 عاماً.
وتجري استعدادات مكثفة لاستقبال الوفود والفرق المشاركة في البطولة، التي تضم ثلاث فئات رئيسية من المنافسات هي دراجات الطريق، ودراجات ذوي الإعاقة، والدراجات الجبلية، فيما يُتوقع أن يصل الأثر الجماهيري للحدث إلى نحو 10 آلاف شخص بين مشجعين وزوار رياضيين وفرق مشاركة ومدربين وأجهزة فنية وإعلاميين ومسؤولين ومتطوعين ومنظمين.
وتشهد البطولة مشاركة عربية واسعة تضم سوريا إلى جانب السعودية والإمارات وقطر والبحرين ولبنان والأردن والعراق وفلسطين ومصر والسودان وتونس وليبيا والمغرب، بما يعيد دمشق إلى واجهة التجمعات الرياضية العربية ويمنح الحدث بعداً يتجاوز المنافسة الرياضية إلى حركة واسعة للوفود والزوار والإعلاميين القادمين من المنطقة.
وكان وفد رسمي من الاتحاد العربي للدراجات، برئاسة الدكتور ياسر عمر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، قد زار سوريا في يوليو (تموز) الماضي لمتابعة ملف الاستضافة والاستعدادات التنظيمية والفنية، وعقد سلسلة اجتماعات مع وزارة الرياضة والشباب ووزارة السياحة ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق والاتحاد السوري للدراجات وعدد من الجهات المعنية.
كما أجرى الوفد جولات ميدانية على مسارات السباقات والمنشآت، شملت المسار المعتمد ونادي الرماية والفروسية في الديماس، للاطلاع على الجاهزية الفنية واللوجستية لاستقبال الوفود العربية.
ولا تقتصر أهمية الفوز بالاستضافة على عودة بطولة عربية كبرى إلى سوريا بعد غياب طويل، بل تحمل مؤشراً جديداً على تنامي الثقة بقدرة سوريا على استقبال الوفود وتنظيم الأحداث الكبرى، وعلى عودتها التدريجية إلى خريطة الفعاليات الرياضية والسياحية والأعمال في المنطقة. وكان الاتحاد العربي للدراجات نفسه قد أشار خلال التحضيرات إلى الثقة بقدرة سوريا على تنظيم بطولة متميزة، فيما وصف استضافة الحدث بأنها تعكس الثقة التي تحظى بها البلاد لاستقباله.
وفي هذا السياق، أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن القيمة الأهم لهذه الاستضافة تكمن في الرسالة التي تحملها عن سوريا اليوم، وقال: «فوز سوريا باستضافة البطولة العربية للدراجات بعد 19 عاماً هو قبل كل شيء تعبير عن ثقة متجددة بالبلاد؛ والثقة بقدرتها على الاستضافة والتنظيم، وبمدنها ومقاصدها، وبأنها قادرة من جديد على أن تكون ملتقى للزوار والرياضيين والإعلاميين والفعاليات الكبرى من المنطقة والعالم».
وأضاف: «هذه الثقة هي التي نريد البناء عليها. فكل وفد يأتي إلى سوريا، وكل حدث إقليمي أو دولي ننجح في استضافته، يفتح نافذة جديدة على الوجهة السورية ويمنح آلاف الأشخاص فرصة لاكتشافها بأنفسهم. ونجاح هذه البطولة يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من البطولات والمعارض والمؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة».
وأشار الصالحاني إلى أن استضافة الأحداث الكبرى تمثل أيضاً جزءاً من اقتصاد السياحة، لما تولده من طلب على الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات والأنشطة المختلفة، إلى جانب قدرتها على خلق حركة اقتصادية يستفيد منها القطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
وتحمل رياضة الدراجات تحديداً فرصة مختلفة في تقديم سوريا، إذ تتحول المدينة والطبيعة والطريق نفسه إلى جزء من الحدث الرياضي، بما يتيح تقديم المقاصد والمشاهد السورية إلى الجمهور العربي من خلال المنافسات والتغطية الإعلامية المصاحبة لها، ويضيف بعداً سياحياً وترويجياً إلى البطولة.
وتشكّل الاستضافة خطوة في مسار أوسع لاستعادة سوريا حضورها على خريطة الأحداث الكبرى، والاستفادة من مقوماتها الجغرافية والثقافية والسياحية والبنية الخدمية المتنامية في المنافسة على استضافة المزيد من الأحداث الرياضية والمعارض والمؤتمرات، بما يعزز حضورها بوصفها وجهةً للسياحة والرياضة والأعمال في المنطقة.
تعادل العراق وعُمان يشعل الجدل… ماذا حدث بين أيمن حسين وحسن عبد الكريم؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5322111-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84%E2%80%A6-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%9F
تعادل العراق وعُمان يشعل الجدل… ماذا حدث بين أيمن حسين وحسن عبد الكريم؟
أيمن حسين قائد منتخب العراق يبدو مستاءً خلال مباراة العراق وعُمان (المنتخب العراقي)
لم يكن تعادل المنتخب العراقي أمام نظيره العُماني بنتيجة 1 - 1 في مستهل مشواره ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27) الحدث الوحيد الذي شغل الشارع الرياضي العراقي، إذ خطفت لقطة جمعت القائد أيمن حسين وحسن عبد الكريم (قوقية) الأنظار، قبل أن تنتقل من عتاب داخل أرض الملعب إلى تصريحات أثارت جدلاً واسعاً عقب المباراة.
وبدأ العراق المواجهة بصورة قوية، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة السادسة، بعدما هيأ أيمن حسين الكرة إلى محمد قاسم الذي أودعها شباك الحارس العُماني إبراهيم المخيني، مانحاً «أسود الرافدين» أفضلية سريعة.
وواصل المنتخب العراقي حضوره الهجومي خلال الشوط الأول، إلا أن إحدى أبرز فرصه تحولت لاحقاً إلى محور النقاش، عندما توغل حسن عبد الكريم داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39، وكانت أمامه فرصة للتسديد، أو تمرير الكرة إلى أيمن حسين الموجود في موقع هجومي مناسب.
واختار «قوقية» التسديد، لكن المخيني نجح في التصدي لمحاولته، ليظهر أيمن حسين بعدها وهو يعاتب زميله بصورة واضحة بسبب عدم تمرير الكرة إليه.
وبقي العراق متقدماً حتى الشوط الثاني، قبل أن يتحسن أداء المنتخب العُماني، ويتمكن ناصر الرواحي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 67، فيما أهدر أيمن حسين فرصة متأخرة لاستعادة التقدم، لتنتهي المباراة بتقاسم المنتخبين نقاط المواجهة.
لكن لقطة أيمن وعبد الكريم لم تنتهِ مع صافرة الحكم.
فبعد المباراة، تحدث أيمن حسين عن الفرصة بصورة مباشرة، وقال في تصريحات تداولتها وسائل إعلام عراقية: «قوقية لو كان متعاوناً معي لسجلت هدفاً، والمفروض يلعب للمجموعة»، في إشارة إلى اعتقاده بأن التمرير إليه كان الخيار الأفضل في تلك الهجمة.
وأعاد تصريح المهاجم العراقي الجدل حول اللقطة، بعدما كان الاعتراض بين اللاعبين قد ظهر بوضوح داخل الملعب، ليتحول النقاش إلى مدى أحقية حسن عبد الكريم في التسديد، وما إذا كان قرار التمرير لأحد أبرز هدافي المنتخب العراقي سيمنح الفريق فرصة أكبر لتسجيل الهدف الثاني.
وفي المقابل، لم يصدر عن حسن عبد الكريم، وفق ما نشر عقب المباراة، رد مباشر على تصريحات أيمن حسين، إذ ركز في حديثه الإعلامي على الظروف التي رافقت المواجهة، مشيراً إلى أن الرطوبة أثرت على اللاعبين، وعلى مستوى الأداء.
بدوره، تحدث أيمن حسين أيضاً عن ظروف المباراة، موضحاً أن ارتفاع نسبة الرطوبة، والإصابات، والتغييرات الاضطرارية أثرت على المنتخب العراقي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنها لا تشكل مبرراً لفقدان نقطتين.
وانعكس ما حدث سريعاً على التغطية الإعلامية العراقية، إذ ركزت بعض المواقع على التعادل بوصفه نتيجة مخيبة بعد تقدم العراق المبكر، بينما اختارت منصات أخرى إبراز تصريحات أيمن حسين، وانتقاده قرار حسن عبد الكريم.
وسلطت وسائل الإعلام العراقية الضوء على حديث أيمن بشأن ضرورة اللعب للمجموعة، فيما ركزت مواقع أخرى على ضياع الفوز، والأسباب التي تحدث عنها اللاعبون بعد المباراة، وعلى رأسها الرطوبة، والإصابات.
ورغم الجدل الكبير الذي رافق اللقطة، لا توجد مؤشرات موثقة حتى الآن على أن الأمر تطور إلى خلاف شخصي، أو مشكلة داخل المنتخب العراقي، إذ إن الثابت هو عتاب حدث خلال المباراة، تبعته تصريحات علنية من أيمن حسين حول القرار الهجومي الذي اتخذه زميله.
وخرج العراق من مواجهته الأولى أمام عُمان بنقطة واحدة، لكن التعادل حمل معه أكثر من عنوان في الإعلام العراقي: تقدم مبكر لم يترجم إلى انتصار، عودة عُمانية في الشوط الثاني، وفرصة ضائعة فتحت باب النقاش حول العلاقة بين أيمن حسين وحسن عبد الكريم، قبل أن تنتقل القصة من أرض الملعب إلى واجهة الإعلام العراقي.
مصر تستهل تصفيات أمم أفريقيا أمام أنغولا بحثاً عن بداية قويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5322061-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9
مصر تستهل تصفيات أمم أفريقيا أمام أنغولا بحثاً عن بداية قوية
يدخل المنتخب المصري المباراة بأفضلية نسبية على منافسه في ظل النتائج التي حققها خلال الفترة الأخيرة (منتخب مصر)
يستهل المنتخب المصري لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، عندما يستضيف نظيره الأنغولي، غداً (الجمعة)، في مواجهة يتطلع خلالها «الفراعنة» إلى تحقيق بداية قوية في الطريق نحو استعادة اللقب القاري، وتعزيز الرقم القياسي الذي يحمله المنتخب المصري برصيد 7 ألقاب.
ويدخل المنتخب المصري المباراة بأفضلية نسبية على منافسه، في ظلِّ النتائج التي حقَّقها خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب سجله المميز في المواجهات المباشرة أمام أنغولا، حيث لم يتعرَّض للخسارة أمام «الغزلان السوداء» في المواجهات الـ8 السابقة بين المنتخبين.
ويأمل المنتخب المصري في استثمار إقامة المباراة على ملعب القاهرة الدولي، وحصد النقاط الـ3، بما يمنحه دفعةً قويةً في بداية، خاصة أن أنغولا أثبتت قدرتها على تقديم مباريات صعبة أمام «الفراعنة»، بعدما انتهت 4 من المواجهات الـ8 السابقة بينهما بالتعادل، من بينها مباراة المنتخبين في دور المجموعات بالنسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية.
وكان المنتخب المصري احتلَّ المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة القارية، بعدما خسر أمام السنغال في الدور قبل النهائي، قبل أن يسقط أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.
وحقَّق المنتخب المصري بعد ذلك نتائج إيجابية نسبياً في كأس العالم 2026، حيث تأهل إلى دور الـ16 بعدما احتلَّ المركز الثاني في مجموعته خلف بلجيكا، متساوياً معها في رصيد النقاط، قبل أن يقدِّم أداءً قوياً أمام الأرجنتين في دور الـ16.
وتقدَّم المنتخب المصري بهدفين في تلك المواجهة المثيرة للجدل، لكنه خسر في النهاية 2 - 3 ليودع البطولة، بعدما ترك انطباعاً جيداً رغم الخروج.
ويعول حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، على مجموعة من أبرز عناصر الفريق، حيث ضمَّت قائمته 24 لاعباً، كان 22 منهم ضمن قائمة المنتخب في كأس العالم.
ويتقدَّم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد عبد المنعم قائمة أبرز الأسماء، بينما شهدت القائمة عودة عبد العزيز البلعوطي إلى مجموعة حراس المرمى.
ويغيب محمد الشناوي، إلى جانب ياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، مع غياب الأخيرين؛ بسبب الإصابة، بينما لن يتمكَّن مروان عطية من المشاركة أمام أنغولا؛ بسبب إيقافه مباراتين على خلفية أحداث النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية، حيث لم ينفذ سوى مباراة واحدة من العقوبة.
وفي المقابل، يسعى المنتخب الأنغولي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعةً مبكرةً في التصفيات، بعدما ظهر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في 9 مناسبات منذ ظهوره الأول عام 1996، ويأمل في التأهل للمرة الثالثة على التوالي.
وفشل المنتخب الأنغولي في التأهل لكأس العالم 2026، لكنه يدخل المباراة بسجل خالٍ من الهزائم في آخر 4 مباريات، بعدما حقَّق فوزاً واحداً و3 تعادلات.
واختار المدرب أليو سيسيه قائمةً تضم 28 لاعباً، ومن المنتظر أن يحرس نيبولو مرمى المنتخب الأنغولي، أمام ديفيد كارمو وكيالوندا جاسبار، بينما يقود زيتو لوفومبو، ومابولولو، وديبو الخط الأمامي.
وسوف يحاول المنتخب الأنغولي استغلال قدرته على انتزاع التعادلات من مصر، أملاً في العودة من القاهرة بنتيجة إيجابية تعزِّز حظوظه قبل مباراته الثانية في المجموعة أمام مالاوي الأسبوع المقبل، بينما يسعى أصحاب الأرض إلى فرض كلمتهم منذ البداية وتوجيه رسالة مبكرة بشأن طموحاتهم في التصفيات.