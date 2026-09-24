السومة يعود لقيادة سوريا بعد غياب عامين في وديتَي الأردن وأوزبكستان

تصدر المهاجم المخضرم عمر السومة تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم لمباراتيه الوديتين الدوليتين مع مضيفيه الأردني في عمان في 27 سبتمبر (أيلول) الجاري، والأوزبكستاني في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وكان الإسباني خوسيه لانا المدير الفني للمنتخب السوري، قد اختار تشكيلة من 23 لاعباً للمباراتين في مقدمتهم السومة (37 عاماً) الذي يعود لصفوف المنتخب بعد غياب دام نحو عامين لأسباب إدارية وفق تصريح سابق.

وعاد السومة إلى الدوري السوري مع انطلاق الموسم الحالي من بوابة نادي الوحدة الدمشقي في عقد يمتد لموسمين، بعد غياب دام 15 عاماً، وتحديداً منذ مغادرته الفتوة عام 2011 متجهاً إلى القادسية الكويتي.

وخلال مسيرته الاحترافية الطويلة، ترك المهاجم السوري بصمة تهديفية في الملاعب، أبرزها مع الأهلي السعودي الذي دافع عن ألوانه خلال 8 سنوات بدءاً من 2014، سجَّل خلالها 193 هدفاً في 239 مباراة في مختلف المسابقات.

كما خاض السومة الذي يملك في رصيده الدولي 22 هدفاً في 41 مباراة مع منتخب بلاده، تجارب احترافية أخرى مع أندية العروبة والحزم في السعودية، والعربي القطري، والوداد المغربي.

وضمَّت تشكيلة منتخب سوريا 17 لاعباً محترفاً و6 لاعبين محليين هم، إضافةً إلى السومة، شاهر الشاكر وأحمد مدنية وعبد الله الشامي وزكريا حنان وعبد الرزاق محمد.

ومن المحترفين كل من أحمد فقأ، وخالد كردغلي، وسام حنان، وأيهم أوسو، ويونس حمو، ومحمد عثمان، وإيمار ابراهيم، ومحمد حلاق، ومحمود الأسود، ونوح شمعون، ومحمود مواس، وأحمد الدالي، وجان مصطفى، ومصطفى عبد اللطيف، وعلاء الدالي، وجمعة عبود ووسام دخان.

ويغيب عن تشكيلة المنتخب عدة لاعبين مؤثرين في مقدمتهم عمر خربين مهاجم الوحدة الإماراتي لاعتذاره عن المشاركة لأسباب خاصة.