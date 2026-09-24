عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:18 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

الخطوي مدرباً جديداً للترجي الجرجيسي خلفاً للمنصف مشارك

شكري الخطوي (النادي)
شكري الخطوي (النادي)
TT
TT

الخطوي مدرباً جديداً للترجي الجرجيسي خلفاً للمنصف مشارك

شكري الخطوي (النادي)
شكري الخطوي (النادي)

قرر الترجي الجرجيسي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة ​القدم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس تعيين المدرب شكري الخطوي مدرباً للفريق الأول، خلفاً للمنصف مشارك الذي قرر مغادرة النادي.

وقال النادي، في بيان عبر صفحته في «فيسبوك»: «تعلن ‌الهيئة المديرة للترجي ‌الرياضي الجرجيسي ​عن ‌تعيين ⁠المدرب ​شكري الخطوي ⁠على رأس الإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم، متمنية له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة وتحقيق الأهداف المنشودة مع الفريق. تتوجه الهيئة أيضاً بجزيل الشكر ⁠والتقدير إلى ابن النادي المدرب ‌المنصف مشارك، ‌الذي عبر عن رغبته ​في مغادرة ‌النادي، على كل ما قدمه من ‌عمل وجهد طيلة فترة إشرافه على الفريق».

وأشاد النادي في بيانه بنتائج مشارك خلال فترة إشرافه على الفريق ‌وبلوغ نهائي كأس تونس والتأهل للدور الثاني من ⁠كأس الكونفدرالية ⁠الأفريقية.

ويملك الخطوي خبرة واسعة؛ إذ تولى سابقاً عدة أندية تونسية، بينها نجم المتلوي واتحاد بنقردان والملعب التونسي واتحاد تطاوين.

كما خاض تجارب في السعودية وليبيا والمغرب، وكانت آخر محطاته مع أولمبيك آسفي المغربي.

ويحتل الترجي الجرجيسي المركز 12 في الدوري التونسي ​بعدما حصد ثلاث ​نقاط من أربع مباريات.

مواضيع
كرة القدم رياضة تونس

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

هاري كين يخطط لمستقبله: «دوري كرة القدم الأميركية أكثر واقعية من الغولف»

رياضة عالمية هاري كين (أ.ف.ب)

هاري كين يخطط لمستقبله: «دوري كرة القدم الأميركية أكثر واقعية من الغولف»

يرغب هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم والمرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية في البقاء بالقمة لأطول وقت ممكن

«الشرق الأوسط» (لندن )
رياضة عالمية أنتوني جوردون (رويترز)
رياضة عالمية

جوردون: يجب على إنجلترا استغلال نقاط قوتها بدلاً من تقليد إسبانيا

يعتقد الجناح أنتوني جوردون أن إنجلترا يجب أن تتخلى عن محاولاتها تقليد طريقة لعب إسبانيا القائمة على الاستحواذ.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية يفكر رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام في السماح للجماهير بتناول المشروبات الكحولية خلال مشاهدة المباريات (رويترز)
رياضة عالمية

بيرنهام يقترح تجربة السماح بالكحول في مدرجات ملاعب إنجلترا

يفكر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام في السماح للجماهير بشرب المشروبات الكحولية أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم للرجال مباشرة في إنجلترا على أساس تجريبي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
رياضة عالمية ساوندرز يفوز على ريال سولت ليك في الدوري الأميركي (رويترز)
رياضة عالمية

ساوندرز يفوز على ريال سولت ليك في الدوري الأميركي

سجل داني موسوفسكي هدفاً في الدقيقة 48، كما سجل ألبيرت روسناك هدفاً في مرمى فريقه القديم، ليقودا سياتل ساوندرز للفوز على ريال سولت ليك 2 - صفر، مساء الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (سياتل)
رياضة عالمية إبراهيما كوناتيه (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

إصابة كوناتيه تبعده عن فرنسا أمام تركيا... واستدعاء يورو

تعرّض المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه لالتواء طفيف في ركبته اليمنى، واستبعد من صفوف المنتخب قبل مواجهة تركيا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الرياضة رياضة عربية

مصر تستهل تصفيات أمم أفريقيا أمام أنغولا بحثاً عن بداية قوية

يدخل المنتخب المصري المباراة بأفضلية نسبية على منافسه في ظل النتائج التي حققها خلال الفترة الأخيرة (منتخب مصر)
يدخل المنتخب المصري المباراة بأفضلية نسبية على منافسه في ظل النتائج التي حققها خلال الفترة الأخيرة (منتخب مصر)
TT
TT

مصر تستهل تصفيات أمم أفريقيا أمام أنغولا بحثاً عن بداية قوية

يدخل المنتخب المصري المباراة بأفضلية نسبية على منافسه في ظل النتائج التي حققها خلال الفترة الأخيرة (منتخب مصر)
يدخل المنتخب المصري المباراة بأفضلية نسبية على منافسه في ظل النتائج التي حققها خلال الفترة الأخيرة (منتخب مصر)

يستهل المنتخب المصري لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، عندما يستضيف نظيره الأنغولي، غداً (الجمعة)، في مواجهة يتطلع خلالها «الفراعنة» إلى تحقيق بداية قوية في الطريق نحو استعادة اللقب القاري، وتعزيز الرقم القياسي الذي يحمله المنتخب المصري برصيد 7 ألقاب.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بأفضلية نسبية على منافسه، في ظلِّ النتائج التي حقَّقها خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب سجله المميز في المواجهات المباشرة أمام أنغولا، حيث لم يتعرَّض للخسارة أمام «الغزلان السوداء» في المواجهات الـ8 السابقة بين المنتخبين.

ويأمل المنتخب المصري في استثمار إقامة المباراة على ملعب القاهرة الدولي، وحصد النقاط الـ3، بما يمنحه دفعةً قويةً في بداية، خاصة أن أنغولا أثبتت قدرتها على تقديم مباريات صعبة أمام «الفراعنة»، بعدما انتهت 4 من المواجهات الـ8 السابقة بينهما بالتعادل، من بينها مباراة المنتخبين في دور المجموعات بالنسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية.

وكان المنتخب المصري احتلَّ المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة القارية، بعدما خسر أمام السنغال في الدور قبل النهائي، قبل أن يسقط أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحقَّق المنتخب المصري بعد ذلك نتائج إيجابية نسبياً في كأس العالم 2026، حيث تأهل إلى دور الـ16 بعدما احتلَّ المركز الثاني في مجموعته خلف بلجيكا، متساوياً معها في رصيد النقاط، قبل أن يقدِّم أداءً قوياً أمام الأرجنتين في دور الـ16.

وتقدَّم المنتخب المصري بهدفين في تلك المواجهة المثيرة للجدل، لكنه خسر في النهاية 2 - 3 ليودع البطولة، بعدما ترك انطباعاً جيداً رغم الخروج.

ويعول حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، على مجموعة من أبرز عناصر الفريق، حيث ضمَّت قائمته 24 لاعباً، كان 22 منهم ضمن قائمة المنتخب في كأس العالم.

ويتقدَّم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد عبد المنعم قائمة أبرز الأسماء، بينما شهدت القائمة عودة عبد العزيز البلعوطي إلى مجموعة حراس المرمى.

ويغيب محمد الشناوي، إلى جانب ياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، مع غياب الأخيرين؛ بسبب الإصابة، بينما لن يتمكَّن مروان عطية من المشاركة أمام أنغولا؛ بسبب إيقافه مباراتين على خلفية أحداث النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية، حيث لم ينفذ سوى مباراة واحدة من العقوبة.

وفي المقابل، يسعى المنتخب الأنغولي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعةً مبكرةً في التصفيات، بعدما ظهر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في 9 مناسبات منذ ظهوره الأول عام 1996، ويأمل في التأهل للمرة الثالثة على التوالي.

وفشل المنتخب الأنغولي في التأهل لكأس العالم 2026، لكنه يدخل المباراة بسجل خالٍ من الهزائم في آخر 4 مباريات، بعدما حقَّق فوزاً واحداً و3 تعادلات.

واختار المدرب أليو سيسيه قائمةً تضم 28 لاعباً، ومن المنتظر أن يحرس نيبولو مرمى المنتخب الأنغولي، أمام ديفيد كارمو وكيالوندا جاسبار، بينما يقود زيتو لوفومبو، ومابولولو، وديبو الخط الأمامي.

وسوف يحاول المنتخب الأنغولي استغلال قدرته على انتزاع التعادلات من مصر، أملاً في العودة من القاهرة بنتيجة إيجابية تعزِّز حظوظه قبل مباراته الثانية في المجموعة أمام مالاوي الأسبوع المقبل، بينما يسعى أصحاب الأرض إلى فرض كلمتهم منذ البداية وتوجيه رسالة مبكرة بشأن طموحاتهم في التصفيات.

مواضيع
رياضة كرة القدم كأس الأمم الأفريقية رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

الحقان عن آمال الكويت في اللقب الخليجي: اللي يتكلم يتكلم!

الحقان خلال المواجهة (المنتخب الكويتي)
الحقان خلال المواجهة (المنتخب الكويتي)
TT
TT

الحقان عن آمال الكويت في اللقب الخليجي: اللي يتكلم يتكلم!

الحقان خلال المواجهة (المنتخب الكويتي)
الحقان خلال المواجهة (المنتخب الكويتي)

قال يوسف الحقان لاعب المنتخب الكويتي في تصريح لممثلي وسائل الإعلام بعد نهاية المباراة التي خسروها أمام الأخضر 1-0، أن "هذا ديربي خليجي، ندري إنا نلعب ضد المنتخب السعودي وضاعت منا فرص، وضاعت منهم فرص أيضاً ، وسجلوا هدف من خطأ، لكن ليس نهاية المطاف هذه مباراة وإن شاء الله ربك كريم ويكرمنا ".

وحول التصريحات بإن المنتخب الكويتي ليس له أمل في البطولة، قال الحقان : والله اللي يتكلم يتكلم، إحنا أدائنا في الملعب ، و إن شاء الله عندنا مباراتين والله يكرمنا فيهم".

وقال عبدالوهاب العوضي في حديثه لوسائل الإعلام بعد المباراة : "أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ،دائمًا نكون ند قوي ضد أي منتخب، ونحاول قد ما نقدر إننا نأخذ المباراة ونأخذ الثلاث نقاط، بس الحمد لله، الله ما وفقنا اليوم."

وحول صعوبة المباراتين القادمتين أمام العراق وعمان، قال العوضي: أكيد أي فرصة قدامنا بنحاول نأخذ الثلاث نقاط فيها، وإن شاء الله بنتأهل.

وعن رسالتهم للجمهور التي حضرت وساندت الفريق قال عبدالوهاب العوضي: "نحتاج دائمًا حضورهم، ونوعدهم إن شاء الله صاعدين".

من جانبه قال عبدالعزيز بن ناجي لاعب المنتخب الكويتي: "أحب أبارك للمنتخب السعودي والشعب السعودي، قدمنا مباراة كبيرة والحمد لله على كل حال وإن شاء الله الجاي نعوض خير".

وعن اللقاء المقبل ضد العراق، قال ناجي: إن شاء الله بإذن الله بنشوف منتخب ثاني وإن شاء الله بنعود بوضع أفضل بإذن الله.

وقال معاذ الظفيري لاعب المنتخب الكويتي لوسائل الإعلام: كان طموحنا الثلاث نقاط وبذلنا الأسباب كان طموحنا نعدّي هالمرُحلة، ولكن للأسف تفاصيل بسيطة هي اللي فرقت باللقاء لكن الحمد لله إن شاء الله نعوضها بالمستقبل.

مواضيع
كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

الأخضر... فوز سادس على الكويت «خليجيا»

من المواجهة التي جمعت السعودية والكويت في افتتاح كأس الخليج بجدة (تصوير: علي خمج)
من المواجهة التي جمعت السعودية والكويت في افتتاح كأس الخليج بجدة (تصوير: علي خمج)
TT
TT

الأخضر... فوز سادس على الكويت «خليجيا»

من المواجهة التي جمعت السعودية والكويت في افتتاح كأس الخليج بجدة (تصوير: علي خمج)
من المواجهة التي جمعت السعودية والكويت في افتتاح كأس الخليج بجدة (تصوير: علي خمج)

رفع المنتخب السعودي عدد انتصاراته على نظيره الكويتي في تاريخ مواجهاتهما ببطولة كأس الخليج إلى 6 انتصارات، بعدما حسم افتتاحية «خليجي 27» في جدة بنتيجة 1-0، ليضيف فصلاً جديداً إلى سجل المواجهات الخليجية بين المنتخبين.

وجاء الانتصار السادس بعد مباراة شهدت ندية بين المنتخبين، قبل أن يخطئ المدافع الكويتي يوسف الحقان ويسكن الكرة في شباك زميله سعود الحوشان من عرضية أرسلها لاعب المنتخب السعودي همام الهمامي، ليمنح «الأخضر» فوزاً جديداً على «الأزرق» في البطولة.

وبدأت الانتصارات السعودية على الكويت في خليجي 11 عام 1992 في قطر، عندما تمكن الأخضر من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، بعدما سجل فهد المهلل وخالد مسعد هدفي المنتخب السعودي، فيما أحرز علي مروي هدف الكويت.

وكان ذلك الانتصار بمثابة بداية لسجل الانتصارات السعودية في مواجهات المنتخبين بالبطولة، بعد سنوات من التفوق الكويتي.

وجاء الانتصار السعودي الثاني في خليجي 12 عام 1994، وهي البطولة التي استضافتها الإمارات وشهدت تتويج المنتخب السعودي بلقبه الخليجي الأول.

وحقق الأخضر الفوز على الكويت بثنائية حملت توقيع فهد المهلل وفؤاد أنور، ليواصل المنتخب السعودي حضوره القوي في البطولة التي انتهت بتتويجه بطلاً للخليج.

وفي خليجي 14 عام 1998 في البحرين، سجل المنتخب السعودي انتصاره الثالث على الكويت، عندما تفوق بنتيجة 2-1.

وكان عبيد الدوسري نجم المواجهة، بعدما سجل هدفي الأخضر، فيما أحرز حسين الخضري هدف المنتخب الكويتي، ليواصل السعوديون إضافة انتصار جديد إلى سجل المواجهات الخليجية.

وبعد سنوات، عاد المنتخب السعودي إلى طريق الانتصارات أمام الكويت في خليجي 19 عام 2009 في سلطنة عُمان، لكن هذه المرة في محطة أكثر أهمية، بعدما جمع نصف النهائي المنتخبين.

وحسم الأخضر المواجهة بهدف أحمد الفريدي، ليبلغ النهائي ويضيف انتصاراً جديداً إلى سجل مواجهاته مع المنتخب الكويتي في البطولة.

أما الانتصار الخامس فجاء في خليجي 23 عام 2017 في الكويت، عندما التقى المنتخبان في افتتاح البطولة التي استضافتها الكويت.

وتمكن المنتخب السعودي من الفوز بنتيجة 2-1، وسجل هدفي الأخضر سلمان المؤشر ومختار فلاتة، فيما أحرز عبدالله البريكي هدف المنتخب الكويتي.

وجاء الانتصار السعودي على أرض الكويت، ليضيف قيمة خاصة إلى نتيجة الأخضر في تلك النسخة.

وفي خليجي 27 الحالي، كتب المنتخب السعودي الفصل السادس من انتصاراته على الكويت في تاريخ البطولة.

وجاء الهدف السعودي عن طريق النيران الصديقة من المدافع الكويتي يوسف الحقان في مرمى فريقه من عرضية لاعب المنتخب السعودي همام الهمامي ، ليمنح الأخضر الفوز في افتتاح البطولة، ويرفع رصيد انتصاراته أمام الكويت إلى ستة.

ومن فهد المهلل وخالد مسعد في الدوحة عام 1992، مروراً بفؤاد أنور وعبيد الدوسري وأحمد الفريدي وسلمان المؤشر ومختار فلاتة، وصولاً إلى المدافع يوسف الحقان الذي سجل في مرمى منتخبه الكويت في جدة، امتد سجل الانتصارات السعودية على الكويت عبر أكثر من ثلاثة عقود، لتبقى مواجهات الأخضر والأزرق واحدة من أبرز فصول الذاكرة التاريخية لبطولة كأس الخليج.

مواضيع
كأس الخليج السعودية