كفاراتسخيليا: مع لويس إنريكي أتعلّم شيئاً جديداً كل يوم

أعرب خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الذي تحوّل إلى أحد أبرز النجوم بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وفوزه بجميع الألقاب، عن سعادته بقرار اللعب في العاصمة الفرنسية، ولا سيما بسبب العمل مع المدرب لويس إنريكي، الذي تحدث عنه بإشادة كبيرة.

وقال كفاراتسخيليا في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «أعتقد أنني تعلمت منه الكثير. تطورت كثيراً على المستويين الذهني والبدني، كما تطور فهمي لكرة القدم بشكل كبير خلال العمل معه. ومع كل ما تعلمته منه، يمكنني تقريباً أن أصبح مدرباً اليوم».

ويشعر المدرب أيضاً بالسعادة تجاه كفاراتسخيليا، لتكون المشاعر متبادلة بين الطرفين.

ويركز اللاعب الجورجي بشكل خاص على ما يتعلمه يومياً، قائلاً: «وجودي معه يعني أنني أتعلم شيئاً جديداً كل يوم، فهو يطورك ذهنياً وبدنياً ونفسياً. ويواصل تعليمك الدروس باستمرار حتى تكون دائماً مستعدّاً».

وأضاف اللاعب، وهو يعد من المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بجانب لامين يامال وميسي وهاري كين ومبابي: «إذا كانت أمامك حتى دقيقة واحدة فقط للعب، فعليك أن تكون مستعداً. مع لويس إنريكي، عليك ببساطة أن تستمع إلى ما يقوله لك، وتنفذ تعليماته، وتقدم 100 في المائة على أرض الملعب».