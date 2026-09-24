دي لورنتيس يخطط لملعب جديد لنابولي بسعة 70 ألف متفرج

يرغب رئيس ومالك نادي نابولي لكرة القدم، أوريليو دي لورنتيس، في بناء ملعب جديد بدلاً من ملعب دييغو أرماندو مارادونا القديم الذي تخطط السلطات المحلية لتجديده على أمل استضافة مباريات كأس أوروبا 2032.

وأوضح دي لورنتيس مساء الأربعاء، في أثناء تسلمه جائزة مرموقة من رابطة الصحافة الأجنبية في روما: «لقد حددنا قطعة أرض مساحتها 38 هكتاراً في شرق نابولي، أعتزم بناء ملعب يتسع لـ70 ألف متفرج، مع 120 مقصورة لكبار الشخصيات ومطاعم وجميع المرافق الأخرى».

وتابع رجل الأعمال والمنتج السينمائي: «سيضم الملعب أيضاً متحفاً تفاعلياً، من تصميم فريقي في لوس أنجليس. وسيكون بالإمكان لعب كرة القدم افتراضياً مع أي لاعب ترغبون به، مثل مارادونا، و(الأوروغواياني إدينسون) كافاني، و(الأرجنتيني غونسالو) هيغواين».

وأضاف: «قد يستغرق إنجاز كل هذا 24 شهراً، ولن أطلب أي تمويل من أحد».

يُعدّ ملعب دييغو أرماندو مارادونا، الذي شُيّد عام 1959 والمعروف سابقاً باسم ملعب سان باولو حتى عام 2020، والذي تملكه مدينة نابولي وتؤجّره لنادي نابولي خلال أيام المباريات، من أسوأ ملاعب الدوري الإيطالي. فمدرجاته مفصولة عن أرض الملعب بمضمار للجري، وهيكله الخرساني الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، بعيد كل البعد عن المعايير الحديثة.

وقال دي لورنتيس: «يجب هدم ملعب مارادونا لبناء مساكن جديدة للمدينة. ترغب السلطات المحلية في استثمار 200 مليون يورو لتحديثه، ولكن بهذا المبلغ لن يُجري سوى تحسينات سطحية».

كما أعلن مالك النادي الجنوبي أنه سيُنشئ مركزاً تدريبياً جديداً بدلاً من المركز الحالي الذي يتعرض لانتقادات واسعة، في كاستل فولتورنو.

وأردف دي لورينتيس البالغ 77 عاماً: «وجدنا في كواليانو مساحة سبعة عشر هكتاراً ونصف الهكتار: سنبني عشرة ملاعب كرة قدم ومباني بمساحة 7500 متر مربع، تشمل مكاتب وغرف تبديل ملابس للفريق الأول وفرق الشباب».

واستهل نابولي المتوج بلقب الدوري للمرة الرابعة في تاريخه عام 2025 ووصيف إنتر في الموسم الماضي، الموسم الحالي، متعثراً تحت قيادة مدربه الجديد ماسيميليانو أليغري، حيث يحتل المركز التاسع برصيد سبع نقاط بعد خمس مباريات.