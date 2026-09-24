إسبانيا وكوريا الشمالية إلى نهائي مونديال الشابات تحت 20 عاماً

تأهل منتخبا إسبانيا وكوريا الشمالية إلى نهائي كأس العالم للشابات تحت 20 عاماً في بولندا، بعدما تغلبت إسبانيا على إيطاليا 2 - صفر، وفازت كوريا الشمالية على كولومبيا 3 - صفر، في مباراتي الدور قبل النهائي اللتين أقيمتا مساء الأربعاء.

وحسمت إسبانيا تأهلها بفضل هدف عكسي سجلته الإيطالية إلينا بيلي بالخطأ في مرمى بلادها في الدقيقة 40، قبل أن تضيف باو كوميندادور الهدف الثاني في الدقيقة 56، بعد تمريرة عرضية من دانييلا أجوتي.

وتألقت أجوتي بشكل لافت خلال المباراة، وأسهمت في الهدفين، لتحصل على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

كما رفعت كوميندادور رصيدها إلى ستة أهداف في البطولة، لتنفرد بصدارة هدافات البطولة.

قدمت كوريا الشمالية حاملة اللقب أداءً قوياً أمام كولومبيا (رويترز)

وفي المباراة الثانية، قدمت كوريا الشمالية، حاملة اللقب، أداءً قوياً أمام كولومبيا، وحسمت الفوز بثلاثة أهداف سجلتها باك أوك-إي في الدقيقة 28، وتشوي ريم-جونغ في الدقيقة 35، وسو ريو-كيونغ في الدقيقة 47.

وصنعت جون إيل-تشونغ هدفي كوريا الشمالية الثاني والثالث، وحصلت على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وحققت كوريا الشمالية بذلك فوزها الـ13 على التوالي في البطولة، في رقم قياسي للمسابقة، كما حافظت على شباكها نظيفة للمباراة التاسعة توالياً، وهو رقم قياسي آخر.

وتلتقي إسبانيا مع كوريا الشمالية في المباراة النهائية الأحد المقبل في مدينة وودج، بينما تلعب إيطاليا أمام كولومبيا في مباراة تحديد المركز الثالث، السبت.