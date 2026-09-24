«فورمولا 1»: عطل هيدروليكي يوقف أنتونيلي... وراسل الأسرع في تجارب باكو

تعرّض الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدرُ بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا1»، لمشكلة في النظام الهيدروليكي لسيارته، فيما سجل زميله في فريق «مرسيدس» جورج راسل الزمن الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق «جائزة أذربيجان الكبرى» الخميس.

وانتهت مسيرة الإيطالي أنتونيلي، الذي يتفوق على راسل بفارق 81 نقطة في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين، ويسعى لإحراز لقبه الأول في «بطولة العالم»، بعد تصاعد الدخان من سيارته، فيما شهدت التجربة حوادث عدة أخرى.

وسجل راسل 1:45:387 دقيقة، متفوقاً بفارق 0.400 ثانية على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق «ريد بول» الفائز بـ«سباق أذربيجان عام 2025» وبطل العالم 4 مرات. وجاء شارل لوكلير، سائق «فيراري»، في المركز الـ3.

وتقام التجربتان الأولى والثانية الخميس في باكو، بدلاً من الموعد المعتاد يوم الجمعة، بعدما قُدِّم برنامج سباق «جائزة أذربيجان الكبرى» يوماً واحداً.

ويقام السباق السبت بدلاً من الأحد، الذي يتزامن مع احتفالات وطنية في أذربيجان، فيما تقام التجربة الحرة الثالثة والتجربة الرسمية الجمعة، ضمن الجولة الـ15 من أصل 23 جولة في بطولة العالم.