ديفيد ماسا يدير مباراة إنجلترا وإسبانيا في «دوري أمم أوروبا»

قرر «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» تعيين الحكم الإيطالي ديفيد ماسا لإدارة مباراة إنجلترا أمام إسبانيا المقررة إقامتها في «ويمبلي» السبت ضمن بطولة «دوري أمم أوروبا».
وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن هذه ستكون ثاني مرة يدير فيها ماسا مباراة للمنتخب الإسباني.
وكانت أول مباراة أدارها ماسا للمنتخب الإسباني يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما تعادل الإسباني مع نظيره الهولندي 1 - 1 في أمستردام.
وأدار ماسا 3 مباريات للمنتخب الإنجليزي، كانت كلها مباريات ودية، عندما خسر المنتخب الإنجليزي أمام آيسلندا وفرنسا، وفاز على اسكوتلندا.