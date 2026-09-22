يامال: كل متابعي كرة القدم يعرفون مؤهلاتي للفوز بـ«الكرة الذهبية»

يرى لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا أن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يجب أن تمنح للاعب الذي يمتع الجماهير، ويتابعون المباريات من أجله.

وذكر يامال أنه يرتكز على أسلوب لعبه، أكثر من الإحصائيات الخاصة به والألقاب التي حققها، للفوز بهذه الجائزة المرموقة.

وفي هذا الصدد، قال النجم الإسباني في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «الكرة الذهبية جائزة تمنح لأفضل لاعب، أي اللاعب الاستثنائي الذي تتابع المباراة من أجله، وهذا هو الأساس، أن يكون لاعباً استثنائياً».

أضاف: «يجب ألا يكون الأمر مرتبطاً بعدد الأهداف أو أي اعتبارات أخرى، عندما أفكر في الكرة الذهبية، أتذكر لاعبين مثل ليونيل ميسي ورونالدينيو، والأداء الممتع الذي يقدمانه».

وأضاف: «كل متابعي كرة القدم يدركون جيداً نقاط قوتي، فأنا أنزل إلى أرض الملعب للاستمتاع وتقديم أداء جيد بأسلوبي الخاص، وأنا محظوظ للفوز بالعديد من الألقاب مع برشلونة، وحققت اللقب الأهم مع إسبانيا بالفوز بكأس العالم».

واستدرك: «لكن أرى أن أسلوب لعبي هو أقوى سماتي، ومميز عن باقي المرشحين».

وأكد أن «الجمع بين الإنجازات الفردية والجماعية يجعلني مرشحاً قوياً، إنه عامل مهم، بجانب كوني لاعباً جيداً، فالأفضل هو من يقود فريقه للانتصارات والألقاب، لأن الانتصارات تصب في مصلحة الجميع».

وختم لامين يامال قائلاً: «أحمد الله أنني أحقق الانتصارات والألقاب مع برشلونة ومنتخب إسبانيا مؤخراً، أنا سعيد بذلك، وأتطلع لمواصلة تحقيق الإنجازات، كما أنني أشعر بسعادة غامرة على المستوى الشخصي».