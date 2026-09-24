فابيان رويز يؤمن بأحقيته في الكرة الذهبية

أبدى الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، طموحه في المنافسة على جائزة «الكرة الذهبية»، بعد موسم استثنائي حصد خلاله عدداً من الألقاب مع فريقه.

وقال رويز في تصريحات لإذاعة «راديو استاديو نوتشي»: «في سباق الكرة الذهبية، أتمنى أن أصل إلى أبعد مركز ممكن، فقد فزت تقريباً بكل الألقاب التي كانت متاحة هذا الموسم».

وأضاف اللاعب الإسباني، متحدثاً عن حصيلته من الألقاب من دون الدخول في حملة للترويج لنفسه: «أنا اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من البطولات، لكنني سأترك مهمة الترويج للآخرين».

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية، تحدّث رويز عن حظوظه في المنافسة على الجائزة، قائلاً: «الكرة الذهبية؟ لِمَ لا؟ الحقيقة أنني على المستوى الجماعي كنت اللاعب الأكثر تتويجاً، وأعتقد أنني فزت بسبعة ألقاب في السنوات الأخيرة».

وتابع: «الكرة الذهبية جائزة مرموقة للغاية، وكل لاعب يحلم بالفوز بها. أنا سعيد لأن الناس يتحدثون عني، ولأن عملي يحظى بالتقدير. سأحاول إنهاء السباق في أعلى مركز ممكن، ولماذا لا أحلم بالفوز بها؟».

وشدد رويز على أن الجوائز الفردية ينبغي ألا تقتصر على المهاجمين، وقال: «أعتقد أن المدافع أو حارس المرمى له القدر نفسه من الأهمية التي يمثلها المهاجم. وفي السنوات الأخيرة رأينا لوكا مودريتش ورودري يثبتان ذلك».

ورغم النجاحات الجماعية التي حققها، يأمل لاعب الوسط الإسباني في إضافة إنجاز فردي إلى مسيرته، قائلاً: «أتمنى أن أتمكن يوماً ما من الفوز بجائزة فردية، وهذا العام أنا اللاعب الذي حقق أكبر عدد من الألقاب».

واختتم رويز حديثه بتوجيه رسالة خاصة إلى والدته: «كل ما أنا عليه وكل ما حققته أدين به إلى والدتي وإلى كل ما فعلته من أجلي».