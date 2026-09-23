إحالة أشرف حكيمي للمحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب

أيّدت محكمة النقض، الأربعاء، قرار إحالة النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، حيث يواجه ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اتهاماً بالاغتصاب من قبل شابة منذ فبراير (شباط) عام 2023، وفقاً لتقرير إخباري.

ومن المقرر أن يمثل حكيمي بالفعل أمام القضاء، إذ سيتعين عليه الدفاع عن نفسه في المحكمة، بعد رفض الطعن الذي تقدم به، حيث أكّدت محكمة النقض لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «لقد تقرر عدم قبول الاستئناف في هذه القضية».

وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، أيّدت محكمة الاستئناف في فرساي القرار بإحالة حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة، وهي تهمة نفاها اللاعب منذ بداية الإجراءات.

وتقدم حكيمي بطعن أمام محكمة النقض بعد ذلك الحكم بفترة وجيزة، فيما لم يتحدد بعد موعد المحاكمة المرتقبة، إلا أنها ربما تبدأ في العام المقبل، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لراديو «مونت كارلو».

وصرّحت راشيل - فلور باردو، محامية الشابة، في بيان صحافي، صدر الثلاثاء: «بعد معركة قانونية استمرت 3 أعوام ونصف عام، وبعد تعرض موكلتي للتشهير والإساءة المتعمدة من قبل فريق الدفاع عن أشرف حكيمي، فإنها عازمة على نيل العدالة، وستواصل النضال حتى النهاية».

وأضافت: «إنها تأمل من كل قلبها أن تسهم هذه القضية في مساعدة نساء أخريات، وأن تزيد من تصدع حصن الإنكار والإفلات من العقاب المحيط بالعنف الجنسي، حتى في عالم كرة القدم للرجال».

من جانبه، صرّح برتران بيرييه، المحامي الممثل للطرف المدني أمام محكمة النقض، في البيان الصحافي ذاته: «يعكس هذا القرار سلامة ورصانة التعليل الذي استندت إليه محكمة الاستئناف».

وعقب هذه المحاولة الأخيرة لرفض الدعوى، وفي ظل عدم نظر محكمة النقض إلا في المسائل الإجرائية والقانونية البحتة، بات ينبغي على حكيمي الآن الدفاع عن روايته للأحداث أمام القضاء، وذلك رداً على الاتهامات التي وجّهتها إليه الشابة في فبراير 2023.