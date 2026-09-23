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«خليجي 27»: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة عمان والعراق

من المواجهة التي جمعت عمان والعراق في كأس الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)
من المواجهة التي جمعت عمان والعراق في كأس الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)
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«خليجي 27»: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة عمان والعراق

من المواجهة التي جمعت عمان والعراق في كأس الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)
من المواجهة التي جمعت عمان والعراق في كأس الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)

حسم التعادل الإيجابي مواجهة عمان والعراق ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج الـ27 بجدة، بعدما سجل ناصر ​الرواحي لاعب عُمان هدفاً في الشوط الثاني لتتعادل مع العراق، الذي ‌تقدم مبكراً بهدف ​محمد ‌قاسم.

ومنح قاسم التقدم للعراق ⁠بتسديدة مباشرة في ‌الدقيقة ‌السادسة، واحتسب ​الهدف ‌بعد مراجعة ‌حكم الفيديو.

وحاولت عُمان، وصيفة بطلة النسخة الماضية، العودة ‌في النتيجة حتى تمكن الرواحي من ⁠هز ⁠الشباك في الدقيقة 67 بعد مجهود فردي رائع.

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إحالة أشرف حكيمي للمحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب

النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي (أ.ف.ب)
النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي (أ.ف.ب)
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إحالة أشرف حكيمي للمحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب

النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي (أ.ف.ب)
النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي (أ.ف.ب)

أيّدت محكمة النقض، الأربعاء، قرار إحالة النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، حيث يواجه ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اتهاماً بالاغتصاب من قبل شابة منذ فبراير (شباط) عام 2023، وفقاً لتقرير إخباري.

ومن المقرر أن يمثل حكيمي بالفعل أمام القضاء، إذ سيتعين عليه الدفاع عن نفسه في المحكمة، بعد رفض الطعن الذي تقدم به، حيث أكّدت محكمة النقض لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «لقد تقرر عدم قبول الاستئناف في هذه القضية».

وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، أيّدت محكمة الاستئناف في فرساي القرار بإحالة حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة، وهي تهمة نفاها اللاعب منذ بداية الإجراءات.

وتقدم حكيمي بطعن أمام محكمة النقض بعد ذلك الحكم بفترة وجيزة، فيما لم يتحدد بعد موعد المحاكمة المرتقبة، إلا أنها ربما تبدأ في العام المقبل، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لراديو «مونت كارلو».

وصرّحت راشيل - فلور باردو، محامية الشابة، في بيان صحافي، صدر الثلاثاء: «بعد معركة قانونية استمرت 3 أعوام ونصف عام، وبعد تعرض موكلتي للتشهير والإساءة المتعمدة من قبل فريق الدفاع عن أشرف حكيمي، فإنها عازمة على نيل العدالة، وستواصل النضال حتى النهاية».

وأضافت: «إنها تأمل من كل قلبها أن تسهم هذه القضية في مساعدة نساء أخريات، وأن تزيد من تصدع حصن الإنكار والإفلات من العقاب المحيط بالعنف الجنسي، حتى في عالم كرة القدم للرجال».

من جانبه، صرّح برتران بيرييه، المحامي الممثل للطرف المدني أمام محكمة النقض، في البيان الصحافي ذاته: «يعكس هذا القرار سلامة ورصانة التعليل الذي استندت إليه محكمة الاستئناف».

وعقب هذه المحاولة الأخيرة لرفض الدعوى، وفي ظل عدم نظر محكمة النقض إلا في المسائل الإجرائية والقانونية البحتة، بات ينبغي على حكيمي الآن الدفاع عن روايته للأحداث أمام القضاء، وذلك رداً على الاتهامات التي وجّهتها إليه الشابة في فبراير 2023.

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«يد مصر»... سيطرة مُطلقة على العرش الأفريقي

منتخب مصر لكرة اليد للناشئين توّج بلقب بطولة أمم أفريقيا (الاتحاد المصري لكرة اليد)
منتخب مصر لكرة اليد للناشئين توّج بلقب بطولة أمم أفريقيا (الاتحاد المصري لكرة اليد)
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«يد مصر»... سيطرة مُطلقة على العرش الأفريقي

منتخب مصر لكرة اليد للناشئين توّج بلقب بطولة أمم أفريقيا (الاتحاد المصري لكرة اليد)
منتخب مصر لكرة اليد للناشئين توّج بلقب بطولة أمم أفريقيا (الاتحاد المصري لكرة اليد)

لم تعد هيمنة مصر على كرة اليد الأفريقية مجرد تفوق عابر أو إنجاز مؤقت، بل تحولت إلى واقع تفرضه الأرقام والبطولات المحققة على مختلف المستويات العمرية؛ كباراً وشباباً وناشئين.

ونجح منتخب مصر للناشئين في تأكيد مكانة «الفراعنة» على عرش القارة السمراء، بعدما توج بلقب بطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، مساء الثلاثاء، إثر فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 28 - 25 في المباراة النهائية.

وقدم منتخب مصر لناشئي اليد أداءً قوياً خلال المباراة النهائية، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدماً على غريمه بنتيجة 13 - 10، قبل أن يحافظ على تفوقه خلال الشوط الثاني ويحسم اللقاء لصالحه بفارق ثلاثة أهداف، ليعلن تتويجه بطلاً للقارة الأفريقية، للمرة الثانية على التوالي.

وحصد صغار الفراعنة اللقب القاري بعد مشوار قوي خلال منافسات البطولة، التي افتتحها بالفوز على الكونغو 51 - 21، قبل أن يفوز على الكاميرون بنتيجة 35 - 17 في دور المجموعات، وفي الدور ربع النهائي، حقق الفوز على نيجيريا بنتيجة 55 - 21، قبل أن يفوز في نصف النهائي على المغرب بنتيجة 44 - 12.

وسبق لمنتخب مصر للناشئين تحقيق فضية مونديال اليد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما يأتي الإنجاز الأحدث بعد نحو 10 أيام فقط من تتويج منتخب مصر لكرة اليد للشباب تحت 20 عاماً بلقب بطولة أفريقيا، للمرة الرابعة على التوالي، وبعد أسابيع قليلة من نجاح منتخب الناشئات تحت 18 عاماً بتأهلهن التاريخي إلى نصف نهائي بطولة العالم في رومانيا. وقبل أيام، توج المنتخب المصري للرجال لكرة اليد بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، في إنجازات متتالية تعكس التفوق المصري المطلق للعبة.

لاعبان من منتخب مصر يحتفلان بالفوز باللقب (الاتحاد المصري لكرة اليد)

الناقدة الرياضية، هبة الله محمد، تبيّن لـ«الشرق الأوسط»، أن أول ما يلفت الانتباه في مشوار منتخب مصر للناشئين في البطولة هو المستوى المميز الذي قدمه، فمعظم المباريات انتهت بفارق كبير في الأهداف، أما المباراة النهائية أمام تونس، فرغم أنها كانت الأكثر تنافسية، فإن المنتخب المصري نجح في حسمها بنتيجة 28 - 25 بفضل تفوقه الفني وقدرته على إدارة اللقاء حتى النهاية، وهو ما يؤكد أن مصر تواصل فرض سيطرتها على كرة اليد الأفريقية في فئة الناشئين.

وتشير إلى أن فرض «يد» مصر هيمنتها على مستوى الناشئين أو الرجال أو السيدات، يعكس قوة المنظومة بشكل عام، ويعود ذلك إلى العمل المنظم الذي يقوم به اتحاد كرة اليد من خلال برامج الإعداد المستمرة، وكثرة المباريات والمعسكرات، إلى جانب منح اللاعبين الصاعدين فرص الاحتكاك بالمستويات الأعلى محلياً ودولياً، وهو ما يضمن استمرار التفوق المصري قارياً، ويرفع سقف الطموحات والتوقعات بشأن مستقبل كرة اليد المصرية.

ويرى الناقد الرياضي، أحمد جمعة الطويل، أن «هذا التتويج الأخير يبعث برسالة للمنافسين في أفريقيا تؤكد على اكتساح منتخب مصر لكرة اليد على القارة، وأن منتخب مصر لديه قاعدة قوية والإمكانات كافة التي تؤهله لمنافسة كبار اللعبة، مثل الدنمارك وفرنسا والسويد، كما أنه رسالة جديدة تبرهن على أن منظومة كرة اليد هي الأنجح في الرياضة المصرية، بفضل كفاءات العاملين بقطاع اليد والاحتراف المبكر للاعبين المصريين والاحتكاك مع عمالقة اللعبة، وهو ما جعل المنافسة الأفريقية شبه محسومة لمصر».

صغار «الفراعنة» لكرة اليد حصدوا اللقب القاري بعد مشوار قوي خلال منافسات البطولة (الاتحاد المصري لكرة اليد)

ويبيّن الطويل أن منتخب الناشئين لكي يواصل إنجازات كرة اليد يجب احتراف لاعبيه في أندية أوروبا، ما يزيد من وعي وقوة اللاعب المصري، فالاحتكاك الخارجي يولّد القوة والصلابة ومزيداً من الخبرات، لافتاً إلى أمثلة متعددة تلمع أوروبياً في الوقت الحالي، مثل يحيى خالد في باريس سان جيرمان، ومحمد علي حارس سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ويحيى الدرع في فيزبريم المجري، وسيف الدرع في برشلونة الإسباني.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، خالد فتحي، أن كرة اليد المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، والإنجازات المتتالية للمنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار والفئات تؤكد قوة القاعدة التي تمتلكها مصر، مشدداً على قدرة منظومة كرة اليد على صناعة أجيال جديدة تواصل رفع راية مصر على منصات التتويج الأفريقية والعالمية.

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تالاييتش: كأس الخليج «مونديال المنطقة»... وأتمنى مواجهة السعودية في النهائي

الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)
الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)
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تالاييتش: كأس الخليج «مونديال المنطقة»... وأتمنى مواجهة السعودية في النهائي

الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)
الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)

أكد الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني، أن فريقه يتطلع إلى الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشدداً على ثقته بلاعبيه وقدرتهم على تقديم مستويات مميزة، رغم صعوبة المنافسة في النسخة الحالية.

وقال تالاييتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة قطر: «سعيد بوجودي في مدينتي جدة، ويجب أن أهنئ السعوديين أولاً، وأتمنى لكم العز والسعادة، كما أتمنى مواجهة المنتخب السعودي في النهائي».

وعن مواجهة المنتخب القطري، قال: «قطر منتخب قوي جداً، وقدم أداءً مثيراً في كأس العالم، ومنتخب البحرين قوي جداً أيضاً، وسنرى ما سيحدث غداً. أحترم المنتخب القطري، لكنه بحاجة إلى بذل ما يزيد على 100 في المائة من جهده لتحقيق نتيجة إيجابية أمامنا».

ورداً على سؤال بشأن تصريحه السابق بأنه سيصل إلى جدة آخر المنتخبات، وسيغادرها آخر منتخب، وما إذا كان ذلك يشكل ضغطاً إضافياً على فريقه، أوضح: «نحن مستعدون، والضغط كبير علينا، والجميع يشعر به، لكننا نمثل البحرين وشعب البحرين، ولذلك لا نشعر بهذه الضغوط».

وأضاف: «هذه البطولة ستكون صعبة جداً، ولم تكن في تاريخها بهذه الصعوبة كما هي في النسخة الحالية، إذ لدينا ثلاثة منتخبات شاركت في كأس العالم. علينا أن ندرك أن فريقي يمتلك قلباً كبيراً، ونقوم بعمل عظيم. نعمل خطوة بخطوة، وسنرى ما سنحصل عليه، وأنا أومن برجالي في الملعب».

وعن الروح التي تجمع عناصر المنتخب البحريني، قال: «هناك حديث دائم بيني وبين اللاعبين، وأتحدث معهم عن الفارق بيننا وبين الآخرين. نحن قلب واحد ينبض من أجل البحرين، ولدينا نحو 40 شخصاً في المنتخب، جميعهم على قلب رجل واحد».

وتحدث تالاييتش عن علاقته بمدينة جدة، قائلاً: «أنا هنا في جدة، مدينة الحظ بالنسبة لي».

وفي إشارة إلى حديث مدرب المنتخب الكويتي عن الحظ، قال: «تحدث مدرب الكويت في المؤتمر الصحافي أمس عن الحظ، لكن الحقيقة أننا نبذل كامل جهدنا لرفع اسم البحرين وتحقيق الانتصارات».

وعن أهمية البطولة الخليجية، أوضح: «هذه الكأس هي كأس العالم بالنسبة للخليجيين، فنحن نلعب أمام الأشقاء، وهي بطولة صعبة جداً. في النسخة الأخيرة بالكويت قمنا بعمل كبير، ونريد تكرار ما فعلناه. أنا مؤمن بجميع اللاعبين، وأحترم جميع المنتخبات».

وفيما يتعلق بتوقيت البطولة والظروف البدنية التي تواجه المنتخبات، قال: «توقيت البطولة ليس الأفضل لجميع المنتخبات، فالبعض لديه مشكلات، وهذا أمر طبيعي. علينا بذل قصارى جهدنا، ليس البحرين فقط، بل جميع المنتخبات، وعلينا احترام الجميع. لا يمكننا الشكوى من حرارة الأجواء أو الضغط البدني».

واختتم تالاييتش حديثه قائلاً: «نتمنى لكم يوماً سعيداً أيها السعوديون، واليوم أيضاً عيد ميلاد الشيخ خالد والشيخ ناصر، وأتمنى للسعودية والبحرين كل التوفيق».

من جانبه، أكد سيد ضياء سعيد، لاعب المنتخب البحريني، جاهزية فريقه لخوض المواجهة الافتتاحية أمام قطر، مشيراً إلى أن الظروف المناخية لن تشكل عائقاً أمام اللاعبين.

وقال سيد ضياء سعيد، خلال المؤتمر الصحافي: «نريد البداية بقوة، ونحن مستعدون كما هو معتاد».

وأضاف: «الأجواء والرطوبة ستكونان على الفريقين، ولا يمكننا الشكوى منهما. سبق لنا الانتصار على أستراليا رغم أننا لم نكن قد خضنا أي مباراة في الدوري، ولذلك لن يكون هذا الأمر عائقاً أمامنا».

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