ولد علي: لا نريد خداع جماهير اليمن بالوعود ... نحلم بكأس الخليج

أكد الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، أن فريقه يتطلع إلى تقديم مستويات أفضل في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن المنتخب يعمل على بناء مشروع قادر على المنافسة، رغم الصعوبات التي تواجهه.

وقال ولد علي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الإمارات: «نهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني، ودامت لكم السعادة في هذا البلد المبارك. كأس الخليج بطولة خاصة لأبناء المنطقة، ونحن نثمّن العمل الذي قمنا به في المرحلة الأخيرة، ونقدّر النتائج التي حققناها، ونطمح إلى تقديم الأفضل».

وعن استعدادات المنتخب اليمني، أوضح: «أقمنا في المرحلة الأولى معسكراً في عدن، قبل أن نصل إلى جدة ونقيم معسكراً مطولاً للتعود على الأجواء، والإحساس بالبطولة مبكراً».

وأضاف: «لدينا عدد من المواهب، سواء من اللاعبين المهاجرين أو الموجودين في الدوري المحلي، ولا نفرّق بينهم، فالأداء في الملعب هو من يحدد. عندما تريد تحقيق شيء، فأنت بحاجة إلى مشروع، والمشروع يحتاج إلى عوامل تساعد على نجاحه. لدينا صعوبات، لكنها ليست عذراً، ونحاول الاجتهاد لتقديم الأفضل، ولمَ لا نحقق كأس الخليج يوماً ما؟».

ورداً على سؤال بشأن الوعود التي يمكن أن يقدمها للجماهير اليمنية، قال: «لا نريد خداع الجماهير بالوعود، نعدهم فقط بالاجتهاد في كل شيء، وهذا هو الوعد الوحيد الذي نقدمه للجماهير اليمنية التي ستحضر بكثافة في الملعب».

️| نور الدين ولد علي مدرب منتخب اليمن في المؤتمر الصحافي:- لدينا عدد من المواهب سواء من اللاعبين المهاجرين أو المتواجدين بالدوري ولا نفرق بينهم والأداء في الملعب هو من يحدد.-عندما تريد تحقيق شيء، أنت بحاجة إلى مشروع والمشروع بحاجة لعوامل، لدينا صعوبات ولكن ليس عذر نحاول... pic.twitter.com/0R9zer9kid — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 23, 2026

وتطرق مدرب اليمن إلى ظروف خوض المنتخب مبارياته خارج أرضه، قائلاً: «ليس لدينا ملعب في اليمن، وأحلم باللعب هناك. جميع مبارياتنا نخوضها خارج اليمن، لكن في جدة هذه المرة سيكون الوضع مختلفاً، إذ ستتاح لنا الفرصة للعب أمام الجماهير اليمنية».

من جانبه، أكد عبد الواسع المطري، لاعب المنتخب اليمني، أن طموحات منتخب بلاده تغيرت بعد تحقيق انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الخليج، مشيراً إلى أن اللاعبين باتوا يتطلعون إلى المنافسة على اللقب.

وقال المطري، خلال المؤتمر الصحافي: «خرجنا من ضغط تحقيق الفوز الأول في البطولة ونجحنا في ذلك، والآن أصبح لدينا ضغط الفوز بالبطولة، وهذا حق متاح للجميع».

وأضاف: «ما لاحظته أن الشعور مختلف في هذه البطولة، ففي النسخ الماضية كانت الأسئلة تدور حول تحقيق الفوز الأول، أما اليوم فأصبحت الأسئلة عن تحقيق البطولة».